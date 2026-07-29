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भावाच्या स्टंटबाजीला तोड नाही! झाडाला रश्शी बांधून बाईकवर मारल्या माकडउड्या, कारनामा पाहून चकित; Video Viral

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:26 PM IST
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सारांश

Stunt Viral Video : सोशल मीडियावर एका तरुणाचा भन्नाट बाईक स्टंट व्हायरल झाला असून त्याच्या अनोख्या कल्पनेने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये पाहाल तर तुम्हीही चक्रावून जाल.

भावाच्या स्टंटबाजीला तोड नाही! झाडाला रश्शी बांधून बाईकवर मारल्या माकडउड्या, कारनामा पाहून चकित; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • बाईक आणि दोरीचा वापर करून तरुणाने अनोखा हवेत झुलणारा स्टंट केला.
  • स्टंट पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • धोकादायक प्रकारावर नेटकऱ्यांनी चिंता व्यक्त करत अशा स्टंटपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक नवनवीन व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे स्टंटबाजीचे, जुगाडाचे, डान्सचे किंवा थक्क करणाऱ्या दृष्यांचे अनेक व्हिडिओज शेअर केले जातात. अलिकडे अशाच एका अजब-गजब स्टंटचा व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात व्यक्ती बाईकवर बसून माकडउड्या मारताना दिसला. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की बाईकवर माकडउड्या हा काय नवीन प्रकार आहे? खरंतर व्यक्तीने आपल्या बाईकला एका रश्शीला बांधलेले असते आणि ही रश्शी एका झाडाला लटकवलेली असते. या रश्शीच्या मदतीनेच तो आपली बाईक हवेत उडवून लोकांसमोर अनोखा स्टंट सादर करत होता. चला व्हिडिओतील या दृष्यांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

तुम्ही आतापर्यंत स्टंटबाजीचे अनेक व्हिडिओज पाहिले असतील पण या व्हायरल व्हिडिओतील दृष्य मात्र तुम्हाला थक्क करुन सोडतील. यामध्ये व्यक्तीने त्याच्या बाईकचा अक्षरश: झोपाळ बनवल्याचे दिसते. आपल्या बाईकला रश्शीला बांधून ही रश्शी त्याने झाडाला मजबूत बांधलेली असते. यानंतर बाईक सुरु करुन तो बाईकला हवेत उचलू पाहतो. रश्शी बाईकला बांधल्याने ती काही अंतरावर हवेत उडते आणि मग पुन्हा जमिनीवर आदळते. एखाद्या झोपाळ्यावर झुलावी तशी ही बाईक व्हिडिओत झुलताना दिसते. व्हिडिओतील हा स्टंट पाहताना बाईकचा अपघात होतोय का काय अशीही भिती अनेकांच्या मनात येते पण व्यक्ती फार सराईतपणे स्टंट पूर्णत्वास नेतो. व्यक्तीचा हा स्टंट इतका अजब-गजब असतो की तो पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी जमल्याचेही व्हिडिओत दिसते.

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दरम्यान हा व्हिडिओ @drx_gulzar नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, ‘भावा, हा स्टंट पाहून माझं डोकं फिरलं. व्हिडिओ व्ह्यूजसाठी काहीही…’. व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर शेअर केला जात असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये व्हिडिओतील दृष्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “असे लोक आपला जीव धोक्यात का घालतात, ते स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची थोडीसुद्धा काळजी घेत नाहीत?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे असेच चालू राहिल्यास, अपघात कधीही होऊ शकतो”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हा तो मूर्ख आहे, आपला जीव धोक्यात घालत आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bike stunt rope swing viral video dangerous bike trick social media viral

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:26 PM

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