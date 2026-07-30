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  • What Causes Saliva During Sleep At Night Whether It Is Due To Acidity Or Intestinal Disorders Do Not Ignore These Symptoms At All

रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते? ॲसिडिटी की आतड्यांसंबंधित आजार, ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Updated On: Jul 30, 2026 | 08:21 AM IST
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सारांश

झोपल्यानंतर वारंवार तोंडातून लाळ गळत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार करावेत. कारण मेंदू किंवा आतड्यांसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर तोंडातून लाळ बाहेर पडते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते? ॲसिडिटी की आतड्यांसंबंधित आजार, 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते? ॲसिडिटी की आतड्यांसंबंधित आजार, 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

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विस्तार

तोंडातून लाळ गळण्याची महत्वपूर्ण कारणे?
रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते?
तोंडातून लाळ गळू नये म्हणून काय करावे?

झोपल्यानंतर तोंडातून लाळ गळणे अतिशय सामान्य समस्या आहे. जागे असताना तोंडात जमा होणारी लाळ सतत गिळली जाते. पण झोपल्यानंतर चेहऱ्याचे स्नायू पूर्णपणे शिथिल होतात, ज्यामुळे लाळ तोंडात तशीच साचून राहते. तोंडात साचून राहिलेली लाळ काही वेळानंतर बाहेर पडू लागते. ही समस्या कधीतरी उद्भवत असेल तर झोपेच्या स्थितीमुळे असू शकते, पण वारंवार तोंडातून लाळ गळत असेल तर यामध्ये शारीरिक दोष असू शकतात. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे. तोंडातून लाळ गळण्याचे महत्वपूर्ण कारण म्हणजे सायनस इन्फेक्शन, सर्दी, किंवा नाकाचे हाड वाढलेले असल्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे इत्यादी समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांच्या तोंडातून लाळ गळते.(फोटो सौजन्य – istock)

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स्लीप ॲप्निया हा एक गंभीर आजार आहे. ज्यामुळे झोपेत श्वास वारंवार थांबतो आणि तोंडातून लाळ गळण्याचे प्रमाण खूप जास्त वाढते. पोटातील ॲसिड अन्नाच्या नळीतून वर येण्यास सुरुवात होते, तेव्हा लाळ ग्रंथींना उत्तेजित करते. हे ॲसिड न्यूट्रलाईज करण्यासाठी जास्त लाळ तयार करावी लागते. याशिवाय पोटात वाढलेल्या जंतांमुळे सुद्धा तोंडातून लाळ बाहेर पडते. लाळ गळण्याचे प्रमाण खूप जास्त वाढल्यास मेंदूच्या सिग्नलिंगमध्ये बिघाड होतो. अन्न किंवा लाळ गिळताना यूंच्या कमकुवतपणामुळे किंवा मेंदूच्या काही विकारांमुळे तोंडात लाळ झपाट्याने तयार होते आणि बाहेर पडू लागते. त्यामुळे वेळीच उपचार केल्यास शरीरसंबंधित समस्यांपासून सुटका मिळवता येईल.

तोंडातून लाळ गळण्याची महत्वपूर्ण कारणे:

  • मानसिक आजारांवरील औषधे किंवा अँटी-सायकोटिक ड्रग्स
  • पोटावर झोपणे
  • कुशी होऊन जास्त वेळ झोपून राहणे
  • सर्दी, ॲलर्जी किंवा सायनस
  • पोटामध्ये आम्ल वाढणे किंवा अन्ननलिकेमध्ये वाढलेली जळजळ
  • पार्किन्सन रोग, सेरेब्रल पाल्सी किंवा पक्षाघात
  • मज्जासंस्थेसंबंधित आजार
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झोपल्यानंतर तोंडातून लाळ गळून नये म्हणून उपाय:

तोंडातून लाळ गळू नये म्हणून शक्यतो पाठीवर झोपण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे तोंडात तयार केलेली लाळ थेट शरीरात जाते. वारंवार सर्दी खोकला किंवा नाक बंद होत राहिल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे किंवा वाफ घ्यावी. यामुळे सर्दी आणि बंद झालेल्या नाकापासून सुटका मिळेल. रात्री जेवण आणि झोप यामध्ये ३ तासांपेक्षा जास्त अंतर असावे. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास लाळ घट्ट होते. त्यामुळे दिवसभर खूप पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: रात्री झोपेत तोंडातून लाळ का गळते?

    Ans: झोपेतील शरीराची स्थिती, नाक बंद असणे, ॲसिड रिफ्लक्स (GERD), तोंड उघडे ठेवून झोपणे, काही औषधांचे दुष्परिणाम किंवा काही न्यूरोलॉजिकल विकारांमुळे झोपेत लाळ गळू शकते.

  • Que: झोपेत लाळ गळणे हे ॲसिडिटीचे लक्षण असू शकते का?

    Ans: होय. काही व्यक्तींमध्ये ॲसिड रिफ्लक्स किंवा GERD मुळे तोंडात जास्त लाळ तयार होऊ शकते. मात्र याचे नेमके कारण डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच निश्चित करता येते.

  • Que: आतड्यांच्या किंवा पचनसंस्थेच्या आजारांमुळेही लाळ गळू शकते का?

    Ans: काही पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या, विशेषतः ॲसिड रिफ्लक्स, यामध्ये लाळ वाढण्याची शक्यता असते. सतत त्रास होत असल्यास गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: What causes saliva during sleep at night whether it is due to acidity or intestinal disorders do not ignore these symptoms at all

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Published On: Jul 30, 2026 | 08:21 AM

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