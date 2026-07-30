रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते? ॲसिडिटी की आतड्यांसंबंधित आजार, ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

तोंडातून लाळ गळण्याची महत्वपूर्ण कारणे?
रात्री झोपेमध्ये तोंडातून लाळ कशामुळे गळते?
तोंडातून लाळ गळू नये म्हणून काय करावे?
झोपल्यानंतर तोंडातून लाळ गळणे अतिशय सामान्य समस्या आहे. जागे असताना तोंडात जमा होणारी लाळ सतत गिळली जाते. पण झोपल्यानंतर चेहऱ्याचे स्नायू पूर्णपणे शिथिल होतात, ज्यामुळे लाळ तोंडात तशीच साचून राहते. तोंडात साचून राहिलेली लाळ काही वेळानंतर बाहेर पडू लागते. ही समस्या कधीतरी उद्भवत असेल तर झोपेच्या स्थितीमुळे असू शकते, पण वारंवार तोंडातून लाळ गळत असेल तर यामध्ये शारीरिक दोष असू शकतात. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे. तोंडातून लाळ गळण्याचे महत्वपूर्ण कारण म्हणजे सायनस इन्फेक्शन, सर्दी, किंवा नाकाचे हाड वाढलेले असल्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे इत्यादी समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांच्या तोंडातून लाळ गळते.(फोटो सौजन्य – istock)
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स्लीप ॲप्निया हा एक गंभीर आजार आहे. ज्यामुळे झोपेत श्वास वारंवार थांबतो आणि तोंडातून लाळ गळण्याचे प्रमाण खूप जास्त वाढते. पोटातील ॲसिड अन्नाच्या नळीतून वर येण्यास सुरुवात होते, तेव्हा लाळ ग्रंथींना उत्तेजित करते. हे ॲसिड न्यूट्रलाईज करण्यासाठी जास्त लाळ तयार करावी लागते. याशिवाय पोटात वाढलेल्या जंतांमुळे सुद्धा तोंडातून लाळ बाहेर पडते. लाळ गळण्याचे प्रमाण खूप जास्त वाढल्यास मेंदूच्या सिग्नलिंगमध्ये बिघाड होतो. अन्न किंवा लाळ गिळताना यूंच्या कमकुवतपणामुळे किंवा मेंदूच्या काही विकारांमुळे तोंडात लाळ झपाट्याने तयार होते आणि बाहेर पडू लागते. त्यामुळे वेळीच उपचार केल्यास शरीरसंबंधित समस्यांपासून सुटका मिळवता येईल.
तोंडातून लाळ गळू नये म्हणून शक्यतो पाठीवर झोपण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे तोंडात तयार केलेली लाळ थेट शरीरात जाते. वारंवार सर्दी खोकला किंवा नाक बंद होत राहिल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे किंवा वाफ घ्यावी. यामुळे सर्दी आणि बंद झालेल्या नाकापासून सुटका मिळेल. रात्री जेवण आणि झोप यामध्ये ३ तासांपेक्षा जास्त अंतर असावे. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास लाळ घट्ट होते. त्यामुळे दिवसभर खूप पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते.
Ans: झोपेतील शरीराची स्थिती, नाक बंद असणे, ॲसिड रिफ्लक्स (GERD), तोंड उघडे ठेवून झोपणे, काही औषधांचे दुष्परिणाम किंवा काही न्यूरोलॉजिकल विकारांमुळे झोपेत लाळ गळू शकते.
Ans: होय. काही व्यक्तींमध्ये ॲसिड रिफ्लक्स किंवा GERD मुळे तोंडात जास्त लाळ तयार होऊ शकते. मात्र याचे नेमके कारण डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच निश्चित करता येते.
Ans: काही पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या, विशेषतः ॲसिड रिफ्लक्स, यामध्ये लाळ वाढण्याची शक्यता असते. सतत त्रास होत असल्यास गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.