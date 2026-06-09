रिल्सच्या नादात हद्द केली पार, भारतीय महिलेने परदेशात जाऊन केला टाॅवेल डान्स; पाहून लोक हैराण; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
रिल्स व्हायरल होण्यासाठी अनेकांना नाचताना किंवा काही विचित्र प्रकार करताना तुम्ही पाहिलं असेल. लोक रिल्स व्हायरल करण्यासाठी काहीतरी नवीन म्हणून अनेक आगळेवेगळे प्रयोग शोधून आणतात. व्हिडिओत तरुणीनेही असेच काहीसे करु पाहिले. व्हिएतनामच्या नाईट मार्केटमध्ये तरुणीने बाॅलिवूड गाण्यावर डान्स करण्याचा निर्धार केला. पण यात लक्षवेधी ठरला तो तिचा पेहराव. यासाठी ती पारंपारिक भारतीय कपडे किंवा वेस्टर्न कपडे घालून आली नव्हती तरी अंगाभोवती एक टाॅवेल गुंडाळून तिने हा रिल शूट करण्याचा विचार केला होता.
व्हिडिओमध्ये तरुणी लोकांसमोर टाॅवेल परिधान करुन डान्स करताना दिसली. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ या चित्रपटातील ‘मेरे ख्वाबों में जो आए’ या गाण्यावर ती डान्स करत होती. यावेळी व्हिडिओत व्हिएतनामचे स्थानिक लोक देखील दिसून आले जे तरुणीच्या या प्रकाराला पाहून हैराण होत होते. काही लोक आश्चर्यकारक नजरेने तरुणीकडे पाहत राहिले तर काही नजर फिरवत तिथून निघू जात होते.
An Indian tourist’s viral towel dance that shows a complete lack of civic sense. pic.twitter.com/3W1QDNbiDP — Damn. (@Theonenameddamn) June 8, 2026
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दरम्यान हा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्स तरुणीच्या या प्रकारावर आपला संताप व्यक्त करत आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, काही लाईक्स आणि व्यूजसाठी काही लोक दुसऱ्या देशात जाऊन भारताची इज्जत अशी चव्हाट्यावर आणतात जे चुकीचे आहे.
व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे खरोखरच अत्यंत संतापजनक आहे. कृपया परदेशी लोकांसमोर आपल्या लोकांची प्रतिमा मलीन करू नका. जगभरातील भारतीयांची प्रतिष्ठा आणि लोकांच्या भावना आधीच धोक्यात आल्या आहेत; कृपया त्या आणखी खराब करू नका. काही मूर्ख लोकांमुळे संपूर्ण देशाकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते…”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रील्समुळे लोकांची बुद्धी मरण पावत आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अगं बाई, हे तुझ्या खोलीत जाऊन खाजगीत कर ना; काय चाललंय हे?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.