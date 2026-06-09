रेल्वे स्टेशनवर वृद्धासोबत क्रुरता! व्यक्ती आला, आधी झोपेतून उठवलं अन् मग थेट बेल्टने मारायला केली सुरुवात; Video Viral

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व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ नक्की कोणत्या रेल्वे स्थानकावरील आहे याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही पण व्हिडिओतील दृष्यांनी मात्र सर्वांना अस्वस्थ केलं आहे. सोशल मिडियावर केलेल्या दाव्यनुसार, वृद्ध व्यक्ती आणि माणसामध्ये कोणत्या तरी विषयावरुन वाद झाला होता. तथापि या दाव्यांची पुष्टी अद्याप झालेली नाही आणि घटनेची संपूर्ण सत्यता ही पडताळली गेली नाही.
व्हिडिओमध्ये व्यक्ती हळूच वृद्ध व्यक्तीजवळ जाताना दिसतो. यावेळी वृद्ध रेल्वे स्थानकावरील एका बाकावर झोपलेला असतो. व्यक्ती त्याच्याजवळ जातो आणि त्याला हलवत झोपेतून उठवतो. वृद्ध जसा झोपेतून उठून बसतो त्याच क्षणाला व्यक्ती आपल्या हातातील बेल्ट समोर काढतो आणि त्याला सपासप बेल्टने मारायला सुरुवात करतो. घटनेतील या दृष्यांनी आता अनेकांना भावूक केलं आहे. वृद्धांना कोणत्याही परिस्थितीत सन्मान आणि सुरक्षा मिळायली हवी, या वयात त्यांच्यासोबत हिंसा होणे फार दु:खद आहे अशी प्रतिक्रिया यूजर्सने व्यक्त केली आहे.
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हा व्हिडिओ @unfoldingbharat नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आणि सिविक सेन्सविषयीचे महत्त्व यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आपण मेलो आहोत असे समजून तो फक्त व्हिडिओ बनवू शकतो. लाईक्सच्या हव्यासापोटी लोक माणुसकी विसरले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे बरोबर नाही, तुला लाज वाटली पाहिजे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ही घटना भायखळा स्थानकावर घडली; आरपीएफ (RPF) कॉन्स्टेबल असूनही मुंबई रेल्वे पोलीस यावर कारवाई का करत नाहीत?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.