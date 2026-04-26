स्वच्छतेत केरळची कमाल! रेल्वे स्थानकाची चमक पाहून देशभरात चर्चा, Video Viral

मॅटर फार मोठा दिसतोय! छुटकू उंदरांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, एकमेकांची मान पकडली अन् VIDEO पाहाल तर हसू आवरता येणार नाही
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, व्हिडिओत दिसून आलेले हे स्वच्छ रेल्वे स्थानक केरळमधील रेल्वे स्थानक आहे. हे रेल्वे स्टेशन इतके स्वच्छ होण्यामागे दुसरे तिसरे कोणते कारण नसून लोकांची मानिसकता आहे. रहिवाशांचा असा विश्वास आहे की सार्वजनिक जागा त्यांच्या स्वतःच्या आहेत. कचरा टाकल्यास ते केवळ पर्यावरणाचे प्रदूषण करतील. त्यामुळे, बहुतेक लोक आपला कचरा कचराकुंडीत टाकतात. ही सवय त्यांना लहानपणापासूनच शिकवली जाते. दुसरे कारण म्हणजे इथे रेल्वे कर्मचारी खूप सक्रिय आहेत. नियमितपणे रेल्वे स्थानकांची योग्यरित्या साफसफाई केली जाते.
View this post on Instagram
चुम्मे पे चुम्मा! सासरच्या मंडळींशी स्टेजवरच घेतली अनोखी भेट… लग्नातील दृष्ये पाहाल तर तुम्हीही अवाक् व्हाल; Video Viral
केरळमधील हे स्वच्छ रेल्वे स्थानक आपल्याला शिकवते की, स्वच्छता राखल्यास गोष्टी किती सुंदर दिसू शकते. प्रत्येकवेळी दुसऱ्यांना दोष देण्याऐवजी हा बदल खरंतर आपण स्वत:पासून सुरु करायला हवा. जेव्हा आपण काळजी घेऊन कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकणे बंद करु तेव्हापासूनच बदल घडून येण्यास खरी सुरुवात होईल.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.