स्वच्छतेत केरळची कमाल! रेल्वे स्थानकाची चमक पाहून देशभरात चर्चा, Video Viral

Clean Railway Station : स्वच्छतेबाबत आपण अनेकदा तक्रारी करतो, पण प्रत्यक्षात एखादं ठिकाण किती स्वच्छ दिसू शकतं याचं जिवंत उदाहरण सध्या व्हायरल होत आहे. केरळमधील एका रेल्वे स्थानकाची झळाळी पाहून नेटकरी थक्क झाले आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:28 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • व्हायरल रेल्वे स्थानकाची स्वच्छता पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले.
  • स्थानिकांची चांगली सवय आणि कर्मचाऱ्यांची नियमित साफसफाई यामागचे मुख्य कारण आहे.
  • व्हिडिओने स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करत लोकांना प्रेरणा दिली.
स्वच्छतेचं महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी देशभरात स्वच्छता अभियान राबवलं जातं पण यामुळे फारसा फरक झाल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. याचे मूळ कारण म्हणजे लोकांची विचारसरणी. आपण कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही रस्त्यावर चालायला लागलो की काही अंतरावर आपल्या वेफर्सचे पॅकेट किंवा अन्य कचरा फेकल्याचे दिसते. लोक कचऱ्याच्या डब्यात कचरा टाकण्याऐवजी मोकळ्या रस्त्याची निवड करतात. हेच दृष्य रेल्वे स्थानकांचे देखील आहे. अनेक स्टेशन्स इतकी घाणेरडी असतात की तिथे फार काळ थांबण्याची इच्छा देखील होत नाही. याच पार्श्वभूमीवर आता अलिकडे सोशल मिडियावर एका सर्वात स्वच्छ रेल्वे स्थानकाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे जेथील स्वच्छता पाहून सर्वांच्या डोळे विस्फारले. देशात इतके स्वच्छ रेल्वे स्थानक देखील आहे हे पाहून लोकांचा यावर विश्वास बसणेच कठीण झाले.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, व्हिडिओत दिसून आलेले हे स्वच्छ रेल्वे स्थानक केरळमधील रेल्वे स्थानक आहे. हे रेल्वे स्टेशन इतके स्वच्छ होण्यामागे दुसरे तिसरे कोणते कारण नसून लोकांची मानिसकता आहे. रहिवाशांचा असा विश्वास आहे की सार्वजनिक जागा त्यांच्या स्वतःच्या आहेत. कचरा टाकल्यास ते केवळ पर्यावरणाचे प्रदूषण करतील. त्यामुळे, बहुतेक लोक आपला कचरा कचराकुंडीत टाकतात. ही सवय त्यांना लहानपणापासूनच शिकवली जाते. दुसरे कारण म्हणजे इथे रेल्वे कर्मचारी खूप सक्रिय आहेत. नियमितपणे रेल्वे स्थानकांची योग्यरित्या साफसफाई केली जाते.

 

केरळमधील हे स्वच्छ रेल्वे स्थानक आपल्याला शिकवते की, स्वच्छता राखल्यास गोष्टी किती सुंदर दिसू शकते. प्रत्येकवेळी दुसऱ्यांना दोष देण्याऐवजी हा बदल खरंतर आपण स्वत:पासून सुरु करायला हवा. जेव्हा आपण काळजी घेऊन कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकणे बंद करु तेव्हापासूनच बदल घडून येण्यास खरी सुरुवात होईल.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 26, 2026 | 02:28 PM

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?
चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral
भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार 'बॉडी कॅमेरा'; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता
Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

"महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल," जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

