Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

समर स्पेशलमध्ये पुणे विभागातून 577 रेल्वे फेऱ्या; तर महाराष्ट्रासाठी फक्त…

परराज्यांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन पुणे-गोरखपूर, पुणे-दानापूर, पुणे-वाराणसी, पुणे-निजामुद्दीन अशा लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर फेऱ्या वाढवण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:13 AM
समर स्पेशलमध्ये पुणे विभागातून फक्त 54 फेऱ्या महाराष्ट्रासाठी

समर स्पेशलमध्ये पुणे विभागातून फक्त 54 फेऱ्या महाराष्ट्रासाठी (फोटो -सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : उन्हाळी सुट्यांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. असे असले तरी यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रवाशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे. पुणे विभागातून एकूण ५७७ समर स्पेशल फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी तब्बल ५२३ फेऱ्या परराज्यांसाठी आहेत. राज्यांतर्गत प्रवासासाठी मात्र केवळ ५४ फेऱ्या ठेवण्यात आल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन पुणे-गोरखपूर, पुणे-दानापूर, पुणे-वाराणसी, पुणे-निजामुद्दीन अशा लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर फेऱ्या वाढवण्यात आल्या आहेत. हडपसर स्थानकावरून प्रयागराज आणि झाशीमार्गेही विशेष गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे परराज्यातील प्रवाशांना दिलासा मिळणार असला, तरी स्थानिक प्रवाशांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना आहे.

सामन्यांना परवडणार नाही या ट्रेन्सचा प्रवास ! जगातील 5 Luxury Trains ज्यांचं तिकिट खरेदी करण्यात वर्षभराची कमाई होईल खर्च…

महाराष्ट्रासाठी असलेल्या ५४ फेऱ्यांमध्येही मुख्य भर पुणे-नागपूर मार्गावर आहे. मर्यादित फेऱ्यांमुळे कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील इतर भागांसाठी जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक गाड्यांमध्ये वेटिंग लिस्ट शंभरी पार गेल्याने नागरिकांना खासगी प्रवासाचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. प्रवासी संघटनांनी कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी अतिरिक्त विशेष गाड्या सुरू करण्याची मागणी केली असून, राज्यांतर्गत प्रवासालाही समान प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

कोणताही भेदभाव केलेला नाही

प्रवाशांची संख्या पाहून उन्हाळी सुट्यांतील या गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही.

– हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, पुणे

भारतीय रेल्वेत आता लक्झरी ट्रेन्स

रेल्वेचा प्रवास म्हणजे गर्दी, गोंधळ, भांडणं, फेरीवाल्यांच्या हाका…याच गोष्टी आपल्या पहिल्या ध्यानात येतात. पण या लग्झरी ट्रेन्समध्ये तुम्हाला या कोणत्याही गोष्टीचा अनुभव येणार नाही. इथे प्रवेश करताच तुम्हाला ड्रींक सर्व्ह केली जाईल, तुमच्या स्वागतासाठी लाल गालिछा पसरवला जाईल आणि अशा अनेक गोष्टी घडतील ज्या ट्रेनमध्ये अनुभवण्याचा आपण विचारही करु शकत नाही.

Web Title: Only 54 trips from the pune division are designated for maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral
1

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता
2

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM