Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

CJP VIDEO : कॉकरोचचा वेश परिधान करुन यमुना नदी स्वच्छ करायला पोहोचले तरुण; VIRAL VIDEO मुळे नव्या चर्चांना उधाण

CJP Cleaning Yamuna River : सध्या सोशल मीडियावर कॉकरोच जनता पार्टीने प्रचंड धुमाकूळ घातला आहे. सध्या या ग्रुपमधील सदस्य एक अनोख्या पद्धतीने निषेध करताना दिसत आहे. काही तरुण कॉकरेचा वेश परिधान करुन यमुना नदी साफ करायला उतरले आहेत. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 02:19 PM
CJP Cleaning Yamuna River

CJP VIDEO : कॉकरोचा वेश परिधान करुन यमुना नदी स्वच्छ करायला पोहोचले तरुण; VIRAL VIDEO मुळे नव्या चर्चांना उधाण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कॉकरोचचा वेश परिधान करुन यमुना नदी स्वच्छ करायला पोहोचले तरुण
  • VIRAL VIDEO मुळे नव्या चर्चांना उधाण
  • पाहा काय आहे व्हिडिओ?
CJP Cleaning Yamuna River : दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठावर एक भलतंच चित्र पाहायला मिळाले आहे. काही तरुण चक्क कॉकरोचचा वेश परिधान करुन यमुना घाट साफ करताना दिसत आहेत. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नावाच्या एका नव्या सोशल मीडिया ग्रुपच्या लोकांना अनोख्या अंदाजात आंदोलनास सुरुवात केली आहे. या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतेले आहे.

Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral

काय आहे व्हिडिओत?

व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण यमुना नदीच्या काठावर झुरळाचा वेश परिधान करुन आले आहेत. हे तरुण  नदी साफ करताना दिसत आहेत. कोणाच्या डोक्यावर कॉकरोचसारखा अँटेना आहे, तर कोणच्या गळ्यात मी कॉकरोच लिहिलेली पाटी लटकत आहे. सुरुवातीला लोकांनी याला प्रँक समजून याकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु सध्या हा व्हिडिओ इंटनेटवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत काही तरुण यमुना नदीच्या कालिंदी कुंज घाटावर पडलेला प्लास्टिकचा कचरा, बाटल्या आणि इतर घाण उचलताना दिसत आहेत. तरुणांच्या हातात झाडू आणि कचऱ्याच्या बॅग्स दिसत आहेत. आजूबाजूचे लोक त्यांच्याकडे आश्चर्याने पाहत आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी भारतीय उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने  भारतातील युवकांना कॉकरोच संबोधले होते. त्यांच्या विधानानंतर काही तरुणांनी निषेध म्हणून एक सोशल मीडिया ग्रुप तयार केला. या ग्रुपला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) असे नाव देण्यात आले. या ग्रुपला सोशल मीडियावर केवळ चार दिवसांतच लाखो-करोडो लोकांनी फॉलो केले आहे. आता या ग्रुपचे लोक थेट रस्त्यावर कॉकरोच्या वेशात उतरुन वेगळ्या प्रकारे आंदोलन करत आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @OfficialAndhal1 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया ट्रेंड, मीम्स कल्चरचा वापर करुन समाजप्रबोधन करणाऱ्यांचे काहींनी कौतुक केले आहे. तर काहींनी यावर टीकाही केली आहे. एका नेटकऱ्याने कोणतीही हिंसा किंवा घोषणाबाजी न करता जनरेशन झेड च्या तरुणांनी आपली बाजू  योग्यरित्या मांडली आहे. तर दुसऱ्या एका बाजूला निषेध आणि एका बाजूला नदीची साफसाफाई, याला म्हणतात एका दगडात दोन पक्षी मारणे.

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Cjp cleaning yamuna river video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल
1

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral
2

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video
3

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

Viral : महिला बाईकस्वाराची हत्तीला टक्कर, धडकेनंतर दात तुडले अन् घाबरलेला प्राणी जंगलात फरार
4

Viral : महिला बाईकस्वाराची हत्तीला टक्कर, धडकेनंतर दात तुडले अन् घाबरलेला प्राणी जंगलात फरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

May 22, 2026 | 02:14 PM
Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

May 22, 2026 | 02:14 PM
OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

May 22, 2026 | 01:56 PM
El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

May 22, 2026 | 01:56 PM
Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

May 22, 2026 | 01:47 PM
पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

May 22, 2026 | 01:45 PM
विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…

विधान परिषदेतील जागांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे संख्याबळ कितीही असले तरी…

May 22, 2026 | 01:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM