CJP VIDEO : कॉकरोचचा वेश परिधान करुन यमुना नदी स्वच्छ करायला पोहोचले तरुण; VIRAL VIDEO मुळे नव्या चर्चांना उधाण

व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण यमुना नदीच्या काठावर झुरळाचा वेश परिधान करुन आले आहेत. हे तरुण नदी साफ करताना दिसत आहेत. कोणाच्या डोक्यावर कॉकरोचसारखा अँटेना आहे, तर कोणच्या गळ्यात मी कॉकरोच लिहिलेली पाटी लटकत आहे. सुरुवातीला लोकांनी याला प्रँक समजून याकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु सध्या हा व्हिडिओ इंटनेटवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत काही तरुण यमुना नदीच्या कालिंदी कुंज घाटावर पडलेला प्लास्टिकचा कचरा, बाटल्या आणि इतर घाण उचलताना दिसत आहेत. तरुणांच्या हातात झाडू आणि कचऱ्याच्या बॅग्स दिसत आहेत. आजूबाजूचे लोक त्यांच्याकडे आश्चर्याने पाहत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी भारतीय उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने भारतातील युवकांना कॉकरोच संबोधले होते. त्यांच्या विधानानंतर काही तरुणांनी निषेध म्हणून एक सोशल मीडिया ग्रुप तयार केला. या ग्रुपला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) असे नाव देण्यात आले. या ग्रुपला सोशल मीडियावर केवळ चार दिवसांतच लाखो-करोडो लोकांनी फॉलो केले आहे. आता या ग्रुपचे लोक थेट रस्त्यावर कॉकरोच्या वेशात उतरुन वेगळ्या प्रकारे आंदोलन करत आहेत.
CJI ने किया Gen Z का cockroach बोल के अपमान कॉकरोचोने की दिल्ली में यमुना नदी की सफ़ाई।@CJP_2029#cockroachjanataparty #delhi #yamunariver #यमुना #दिल्ली pic.twitter.com/0RiK1arr4R — Mahesh Andhale Official (@OfficialAndhal1) May 21, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @OfficialAndhal1 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया ट्रेंड, मीम्स कल्चरचा वापर करुन समाजप्रबोधन करणाऱ्यांचे काहींनी कौतुक केले आहे. तर काहींनी यावर टीकाही केली आहे. एका नेटकऱ्याने कोणतीही हिंसा किंवा घोषणाबाजी न करता जनरेशन झेड च्या तरुणांनी आपली बाजू योग्यरित्या मांडली आहे. तर दुसऱ्या एका बाजूला निषेध आणि एका बाजूला नदीची साफसाफाई, याला म्हणतात एका दगडात दोन पक्षी मारणे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.