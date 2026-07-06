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Rectal Bleeding: शौचात दिसत आहेत रक्ताच्या गुठळ्या? प्रत्येकवेळी मूळव्याध नाही, Fisher सह अनेक आजारांचे असू शकते कारण

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:44 PM IST
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सारांश

शौचास जाऊन आल्यानंतर तुमच्या शौचात गुदद्वारातून रक्तस्त्राव होत असल्याचे आढळल्यास, ते एखाद्या वैद्यकीय समस्येचे लक्षण असू शकते. बहुतेक लोक असे मानतात की याचा संबंध मूळव्याधीशी असतो.

रेक्टल ब्लिडिंग म्हणजे नेमके काय (फोटो सौजन्य - iStock)

रेक्टल ब्लिडिंग म्हणजे नेमके काय (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • शौचातून रक्त येत असल्यास केवळ मूळव्याधाचे लक्षण आहे असं समजण्याची चूक करू नका 
  • तज्ज्ञांच्या मते, रेक्टल ब्लिडिंग हे इन्फ्लॅमेटरी बाऊल डिसीज, इंटेस्टायनल अल्सर किंवा काही प्रकरणांमध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सर पचनसंस्थेच्या समस्यांचेही लक्षण असू शकते 
  • याकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला मोठ्या आजाराला सामोरं जावं लागू शकतं 
गुदद्वारातून होणारा रक्तस्त्राव हे एक असे लक्षण आहे, ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते आणि ते केवळ मूळव्याध आहे असे समजले जाते. तथापि, हे नेहमीच मूळव्याधीमुळे होत नाही. कधीकधी, हे पचनसंस्थेच्या अधिक गंभीर समस्यांचे लक्षण असू शकते, जसे की इन्फ्लॅमेटरी बाऊल डिसीज (IBD), डायव्हर्टिक्युलर डिसीज, पोट किंवा आतड्यांमधील अल्सर, पॉलिप्स आणि अगदी कोलोरेक्टल कॅन्सर. 

डॉक्टरांच्या मते, शौचातील रक्ताचा रंग कारणाबद्दल महत्त्वाचे संकेत देतो. चमकदार लाल रक्त सहसा गुदद्वार किंवा लहान आतड्यातील समस्या दर्शवते, तर गडद लाल, मरून किंवा काळ्या, डांबरासारख्या रंगाची शौच पचनमार्गाच्या वरच्या भागातील रक्तस्त्राव दर्शवू शकते. जर एखाद्या व्यक्तीला पोटदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये बदल यांसारखी लक्षणे जाणवत असतील, तर त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डॉ. सनेया पंड्रोवाला यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

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शौचातील रक्त म्हणजे काय?

क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, शौचातील रक्ताला रेक्टल ब्लीडिंग म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ गुदद्वार किंवा पचनमार्गाच्या कोणत्याही भागातून होणारा रक्तस्त्राव, जो शौचामध्ये दिसतो. हे रक्त चमकदार लाल, गडद लाल, मरून किंवा काळ्या रंगासारख्या वेगवेगळ्या रंगांमध्ये दिसू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, रक्ताच्या रंगावरून पचनसंस्थेच्या कोणत्या भागातून रक्तस्त्राव होत आहे हे ठरवण्यास मदत होते.

मलामध्ये कोणत्या रंगांचे रक्त दिसू शकते?

मलातील रक्ताचा रंग आणि पोत डॉक्टरांना संभाव्य कारणे ओळखण्यास मदत करतात.

  • चमकदार लाल रक्तः हेल्थडायरेक्टनुसार, जर टॉयलेट पेपर, कमोड किंवा मलाच्या पृष्ठभागावर चमकदार लाल रक्त दिसत असेल, तर ते सहसा गुदद्वार किंवा मोठ्या आतड्याच्या खालच्या भागातून होणारा रक्तस्त्राव दर्शवते. सामान्य कारणांमध्ये मूळव्याध, गुदद्वारातील भेगा, गुदाशयाचे संक्रमण आणि मोठ्या आतड्याच्या खालच्या भागाची सूज यांचा समावेश होतो
  • गडद लाल किंवा मरून रक्तः एनसीबीआयनुसार, गडद लाल किंवा मरून रंगाची विष्ठा मोठ्या आतड्याच्या किंवा लहान आतड्याच्या वरच्या भागातून होणारा रक्तस्त्राव दर्शवू शकते. संभाव्य कारणांमध्ये डायव्हर्टिक्युलर डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बाऊल डिसीज (आयबीडी), कोलन पॉलिप्स आणि कोलोरेक्टल कॅन्सर यांचा समावेश होतो
  • काळे आणि डांबरासारखे मलः क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, जर मल डांबरासारखे काळे आणि चिकट दिसत असेल, तर ते पचनमार्गाच्या वरच्या भागात, जसे की पोट किंवा लहान आतड्यात, रक्तस्त्राव होत असल्याचे लक्षण असू शकते. पोटातील अल्सर, गॅस्ट्रायटीस, अन्ननलिकेतील शिरा फुगणे (इसोफेजियल व्हॅरिसेस), आणि पोट किंवा लहान आतड्यातील रक्तस्त्राव ही संभाव्य कारणे आहेत.
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मलातून रक्त येण्याची कारणे कोणती असू शकतात?

  • मूळव्याध – एनआयएच (NIH) नुसार, मूळव्याध हे गुदद्वारातून रक्तस्त्राव होण्याचे सर्वात सामान्य कारण मानले जाते. यामध्ये गुदद्वार किंवा गुदाशयातील शिरांना सूज येते. यामुळे शौचाच्या वेळी वेदना, खाज सुटणे किंवा चमकदार लाल रक्त पडते.
  • ॲनल फिशर्स – एनसीबीआय (NCBI) नुसार, बद्धकोष्ठता किंवा कडक मल यामुळे गुदद्वाराच्या त्वचेला लहान भेगा पडू शकतात, ज्यामुळे रक्तस्त्राव होऊ शकतो.
  • इन्फ्लमेटरी बाऊल डिसीजक्रोन्स अँड कोलायटिसनुसार, क्रोन्स डिसीज आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिससारख्या आजारांमुळे आतड्यांमध्ये दाह निर्माण होतो, ज्यामुळे शौचातून रक्त येणे, पोटदुखी, अतिसार आणि सतत वजन कमी होणे अशी लक्षणे दिसतात.
  • डायव्हर्टिक्युलर डिसीजएनएचएसनुसार, मोठ्या आतड्याच्या भिंतीमध्ये डायव्हर्टिक्युला नावाच्या लहान पिशव्या तयार होतात. या फुटू शकतात किंवा त्यांना दाह होऊ शकतो, ज्यामुळे रक्तस्त्राव होतो.
  • कोलन कॅन्सर अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये, शौचातून रक्त येणे हे कोलन कॅन्सरचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते, विशेषतः जर त्यासोबत वजन कमी होणे, अशक्तपणा किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये बदल ही लक्षणे दिसत असतील.
कोणत्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये?

क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, खालील चिन्हे आणि लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये आणि ती आढळल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

  • वारंवार शौचातून रक्त येणे
  • काळे किंवा डांबरासारखे शौच होणे
  • सतत पोटदुखी
  • अचानक वजन कमी होणे
  • चक्कर येणे किंवा अशक्तपणा जाणवणे
  • ॲनिमियाची लक्षणे
  • शौचाच्या सवयींमध्ये बदल
शौचातून रक्त येणे हे एक असे लक्षण आहे ज्याकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. जरी हे मूळव्याधीसारख्या सामान्य समस्येमुळे होऊ शकते, तरी इतर गंभीर कारणे देखील असू शकतात. जर तुम्हाला वारंवार शौचातून रक्त येत असेल, शौच काळे होत असेल किंवा वजन कमी होण्यासारखी लक्षणे जाणवत असतील, तर तुम्ही विलंब न करता गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: Warning signs rectal bleeding can be sign of cancer or digestive problem

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:44 PM

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