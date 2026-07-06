Rectal Bleeding: शौचात दिसत आहेत रक्ताच्या गुठळ्या? प्रत्येकवेळी मूळव्याध नाही, Fisher सह अनेक आजारांचे असू शकते कारण

डॉक्टरांच्या मते, शौचातील रक्ताचा रंग कारणाबद्दल महत्त्वाचे संकेत देतो. चमकदार लाल रक्त सहसा गुदद्वार किंवा लहान आतड्यातील समस्या दर्शवते, तर गडद लाल, मरून किंवा काळ्या, डांबरासारख्या रंगाची शौच पचनमार्गाच्या वरच्या भागातील रक्तस्त्राव दर्शवू शकते. जर एखाद्या व्यक्तीला पोटदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये बदल यांसारखी लक्षणे जाणवत असतील, तर त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डॉ. सनेया पंड्रोवाला यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
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शौचातील रक्त म्हणजे काय?
क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, शौचातील रक्ताला रेक्टल ब्लीडिंग म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ गुदद्वार किंवा पचनमार्गाच्या कोणत्याही भागातून होणारा रक्तस्त्राव, जो शौचामध्ये दिसतो. हे रक्त चमकदार लाल, गडद लाल, मरून किंवा काळ्या रंगासारख्या वेगवेगळ्या रंगांमध्ये दिसू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, रक्ताच्या रंगावरून पचनसंस्थेच्या कोणत्या भागातून रक्तस्त्राव होत आहे हे ठरवण्यास मदत होते.
मलामध्ये कोणत्या रंगांचे रक्त दिसू शकते?
मलातील रक्ताचा रंग आणि पोत डॉक्टरांना संभाव्य कारणे ओळखण्यास मदत करतात.
मलातून रक्त येण्याची कारणे कोणती असू शकतात?
क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, खालील चिन्हे आणि लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये आणि ती आढळल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.