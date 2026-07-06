Neelam Gorhe on Mumbai Rain: मुंबईत पावसामुळे १२ जणांचा मृत्यू; नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले दुःख, म्हणाल्या…

मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे झालेल्या जीवितहानीवर प्रतिक्रिया देताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, आधुनिक विकास आणि व्यापक तयारी असूनही नैसर्गिक आपत्तींवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणे शक्य नाही. भलेही मोठे रस्ते आणि पूल बांधले जात असले, तरी निसर्ग वेळोवेळी आपली ताकद दाखवून देतो. हवामान बदलाशी संबंधित घटकांमुळे सोसाट्याचा वारा आणि सततचा पाऊस यांसारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे अशा घटनांचा परिणाम केवळ भारतावरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होत आहे.
त्यांनी नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत युरोप, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये पूर, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. सरकार आणि प्रशासन या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असले, तरी हे आव्हान वाढतच चालले आहे. मुंबईत मदतकार्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), राज्य सरकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची पथके सक्रियपणे कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन आणि इतर अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून मदतकार्याचा समन्वय साधत आहेत.
झाडे पडल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या विशिष्ट मुद्द्यावर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन सादर केले आहे. ज्या कुटुंबांची घरे पडलेल्या झाडांमुळे उद्ध्वस्त झाली किंवा ज्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला, त्यांना त्वरित आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन मिळावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. जर झाड महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येत असेल तर नुकसानभरपाईची तरतूद असते; परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता, राज्य सरकारने सर्व बाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक मदत धोरण तयार करावे.
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नीलम गोऱ्हे यांनी जनतेला आवाहन केले की, अत्यंत आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडावे आणि प्रशासनाने जारी केलेल्या सुरक्षिततेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. मदत आणि बचाव कार्याला प्राधान्य देण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे, जेणेकरून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय कर्मचारी या कार्यात पूर्णपणे योगदान देऊ शकतील.
राम मंदिराशी संबंधित वादाबाबत नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, शिवसेनेने नेहमीच राम मंदिर चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. ‘हिंदू हृदयसम्राट’ बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली म्हणून, शिवसेनेने राम मंदिरासाठी एक किलो वजनाची चांदीची वीट (‘रजत शिला’) भेट दिली होती; ती राम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज यांनी स्वीकारली. याची पावतीही प्राप्त झाली होती आणि गोविंद देव गिरी महाराज यांनी ती वीट मंदिरापर्यंत पोहोचल्याची पुष्टी केली होती.
त्यांनी नमूद केले की, अलीकडील काही वादविवादांमुळे प्रभू श्रीरामांच्या काही भक्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला, तरी सत्य आणि श्रद्धेवरील विश्वास कायम राखला पाहिजे. जर कनिष्ठ स्तरावर काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या कृत्यासाठी दिशाभूल करून प्रवृत्त केले गेले असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी केली जावी. राम मंदिराशी संबंधित कोणत्याही कथित अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही किंवा त्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी आणि विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनीही दिले आहे. जर कोणी गैरप्रकार केला असेल, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जावी आणि दोषींना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे शिक्षा दिली जावी.
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