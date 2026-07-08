मानखुर्दच्या दलदलीत उभ्या आहेत ‘मृत्यूच्या शवपेट्या’! गुन्हेगार उभारताहेत इमारती, पालिका आणि पोलिसांची केवळ बघ्याची भूमिका

मानखुर्दचा मंडला परिसर सध्या एका मोठ्या आणि विनाशकारी आपत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. पात्र अभियंता, वास्तुविशारद किंवा सरकारी मंजुरीच्या मदतीशिवाय असुरक्षित आणि दलदलीच्या जमिनीवर तीन ते चार मजली बेकायदेशीर इमारती सर्रासपणे उभारल्या जात आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून बांधल्या जात असलेल्या, १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या या इमारतींना स्थानिक लोक घरे न म्हणता, पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळू शकणाऱ्या’मृत्यूच्या शवपेट्या’ म्हणत आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)
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विश्वसनीय सूत्रांनुसार, मानखुर्द परिसरात दररोज दहापेक्षा जास्त बेकायदेशीर घरे बांधली जात आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही धोकादायक बांधकामे व्यावसायिक अभियंते किंवा कंत्राटदारांच्या नियंत्रणाखाली नसून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अननुभवी व्यक्तींकडून केली जात आहेत. हे कंत्राटदार नियोजनाकडे किंवा इमारतींच्या मजबुतीकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत. केवळ घरे बांधण्यासाठी ते अवाढव्य रक्कम आकारतात आणि मजबुतीच्या नावाखाली, लोखंडी सळ्यांचे जॅक बनवून झुकलेल्या घरांना आधार देतात. जर पोलिसांनी या कंत्राटदारांची चौकशी केली, तर त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सहज उघडकीस येईल. मात्र, पोलिस त्यांना समोर पाहूनही अज्ञानाचे सोंग करत आहेत.
एम-ईस्ट वॉर्डमधील या बेकायदेशीर कामामागे एक शक्तिशाली टोळी कार्यरत आहे. स्थानिक रहिवाशांचा थेट आरोप आहे की, या संपूर्ण बेकायदेशीर कामाला भ्रष्ट पालिका अधिकारी आणि काही तथाकथित ‘छोट्या पत्रकारांचा’ उघड पाठिंबा आहे, जे या बेकायदेशीर बांधकामांना अवाढव्य दरात सुरक्षा कवच पुरवत आहेत. स्थानिकांच्या मते, यासाठी पूर्वीच्या एम वॉर्डचे सहायक आयुक्त थेट जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
८८ महापालिका आणि पोलिसांच्या संगनमताने गोवंडी-मानखुर्द परिसरात चार मजली इमारती बेकायदेशीरपणे बांधल्या जात आहेत. बांधकाम आणि कारखाना विभागातील अधिकारी स्वतःला जिल्हाधिका-यांपेक्षा कमी समजत नाहीत. लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेणे तर दूरच, ते त्यांना भेटण्याची तसदीही घेत नाहीत, असे मत मोहम्मद हुसेन खान यांनी मांडले आहे.
या गोंधळाच्या परिस्थितीत, खंडणीचा एक नवीन धंदाही उदयास आला आहे. काही लोक पत्रकार किंवा समाजसेवक असल्याचे भासवून तक्रारींची धमकी देतात आणि मोठ्या रकमेची खंडणी उकळतात. अशा परिस्थितीत, पीडित लोकांसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो : जेव्हा संरक्षकच भक्षक बनतात तेव्हा काय होते? मग त्यांनी न्यायासाठी कोणाकडे धाव घ्यावी? सरकार आणि प्रशासनाचे हे गूढ मौन एके दिवशी शेकडो निरपराध लोकांचा बळी घेऊ शकते. एक मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी या टोळीविरोधात वेळेत ठोस कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
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मानखुर्द मंडळ परिसर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतो, महापालिकेच्या नाही. ही जिल्हाधिका-यांची जमीन असल्यामुळे, कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यांना कोणत्याही मदतीची गरज भासल्यास, आम्ही त्यांना नक्कीच पाठिंबा देऊ, असे मत उज्ज्वल इंगोले, सहायक महापालिका आयुक्त यांनी मांडले आहे.