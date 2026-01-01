Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लग्न एक बायका चार! लग्नाच्या फेऱ्यांमध्ये वधूच्या मैत्रिणींचा घोळ, दृश्य पाहून भडजींनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

Wedding Video : लग्नसमारंभातील एक मजेदार दृश्य सध्या सोशल मीडियावर सर्वांनाच हसू अनावर करत आहे. वधू-वरासह नवरीच्या मैत्रिणींनेही फेऱ्यांमध्ये समावेश घेतला अन् मग जे घडलं... पहा व्हायरल व्हिडिओ.

Updated On: Jan 01, 2026 | 09:46 AM
लग्न एक बायका चार! लग्नाच्या फेऱ्यांमध्ये वधूच्या मैत्रिणींचा घोळ, दृश्य पाहून भडजींनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • लग्नसमारंभात घडला अनोखा प्रकार ज्याने सर्वांनाच हसू अनावर केलं.
  • जड लेहेंगामुळे चालताना अडचण येत असल्याने वधूच्या विदेशी मैत्रिणींनी लेहेंगा पकडत फेऱ्यांमध्ये सहभाग घेतला.
  • या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
भारतात लग्नाचा हंगाम सुरु झाला असून सोशल मिडियावर एकामागून एक लग्नाचे व्हिडिओज समोर येत आहे. लग्न म्हणजे, पारंपारिक विधी, मजामस्ती आणि नातेवाईकांच्या मनसोक्त गप्पा. लग्नसमारंभात अनेक मजेदार घटना निघून येतात अशात अलिकडे एका लग्नसमारंभातील मजेदार दृश्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात फेऱ्यांच्यावेळी अनोखी घटना घडली. भारतीय परंपरेनुसार, लग्नसमारंभात वधू आणि वर सात फेरे घेतात, हे फेरे म्हणजे सात वचनं असतात जे ते एकमेकांना देऊ करतात. पण व्हायरल व्हिडिओमध्ये या विधीवेळी सर्वांना गोंधळात टाकणारी घटना घडली ज्याने सर्वांनाच हसू अनावर झालं. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

मासे पकडायला जाताच मागून मगरीने साधला निशाणा, पाण्यातच व्यक्तीसोबत असं काही घडलं… थरारक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये लाल रंगाचा लेहेंगा घातलेली वधू वरासह अग्नीसमोर फेरे घालताना दिसली. तिचा लेहंगा फार जड आणि भरगच्च असतो ज्यामुळे तिला नीट चालता येत नाही. आता या लग्नात वधूच्या काही फाॅरेनर मैत्रिणी आलेल्या असतात ज्या तिची मदत करण्यासाठी धाव घेतात आणि वधूचा लेहंगा पकडून तिच्यासोबत मागे मागे फेऱ्यांमध्ये सामील होतात. त्यांना असं करताना पाहून सर्वच थबकले आणि मागून एक आवाज आला की, “नाही, नाही, तुम्ही लोक, एकत्र चालू नका… नाहीतर तुम्हालाही विवाहित मानले जाईल!” हे ऐकूण वधू-वरासह सर्वांनाच हसू अनावर होतं आणि वातावरणात हास्याचा कल्लोळ माजतो. यानंतर वधूने आपल्या मैत्रिणींना परिस्थिती समजावून सांगितली, ज्यानंतर ते मंडपापासून दूर गेले आणि बाजूला बसले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @chaudhary.__.kanishka

पत्नी रडत राहिली पण पतीने शोरूमसमोरच स्वतःच्या ई-रिक्षाला लावली आग; जोधपुरातील धक्कादायक प्रकारचा Video Viral

लग्नसमारंभातील हा मनोरंजक प्रसंग लगेचच सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आणि त्याला ६ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. लोकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये उत्साहाने प्रतिसाद दिला, एका युजरने लिहिले आहे, “आतापर्यंतचे सर्वात अनोखे फेरे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांचा उत्साह आणि आनंद पाहून छान वाटलं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “धर्मनिरपेक्ष भारत, हा खूपच हृदयस्पर्शी व्हिडिओ आहे”. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @chaudhary.__.kanishka नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 01, 2026 | 09:46 AM

