Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Of Attempted Murder Of A Female Police Officer Has Taken Place In Pune

Pune Crime : पुण्यात महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या खुनाचा प्रयत्न; पतीने डोळ्यात राख फेकली अन्…

Updated On: May 30, 2026 | 11:42 AM IST
जाहिरात
सारांश

कौटुंबिक वादातून महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा ओढणीने गळा आवळून खुनाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे.

पुण्यात महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या खुनाचा प्रयत्न; पतीने डोळ्यात राख फेकली अन्...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, पुण्यातून आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा ओढणीने गळा आवळून खुनाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केली असून, खडकी बाजार पोलिस वसाहतीत ही धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी योगेश माधव बेरी (वय ३८, रा. तळेगाव दाभाडे) याला अटक करण्यात आली आहे. याबाबत सहायक पोलिस निरीक्षक महिलेने खडकी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार सहायक पोलिस निरीक्षक महिला पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेत (स्पेशल ब्रॅँच) नियुक्तीस आहेत. आरोपी बेरी हा खासगी कंपनीत नोकरी करत आहे. विवाहानंतर त्यांना दोन मुले झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून आराेपी पती महिला अधिकाऱ्याच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन छळ करत होता. त्याच्या छळामुळे महिला अधिकाऱ्याने घटस्फोटाचा दावा शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला होता.

महिला अधिकारी खडकी बाजार पोलिस वसाहतीतील अधिकारी निवासस्थानात राहायला आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आरोपी पती वेगळा राहत होता. त्याच्याकडे वसाहतीतील घराची चावी होती. एक चावी महिला अधिकाऱ्याकडे होती. २७ मे रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास महिला पोलीस अधिकारी घरी परतल्या. आरोपी पती घरात लपून बसला होता. तेव्हा आरोपीने महिला अधिकाऱ्याच्या डोळ्यात राख फेकली. ओढणीने त्यांचा गळा आवळला. महिला पोलीस अधिकाऱ्याने आरडाओरडा केला. तेव्हा वसाहतीतील रहिवाशांनी तेथे धाव घेतली. रहिवाशांनी मध्यस्थी करुन पतीला पकडले. त्यानंतर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आरोपी पतीला अटक करण्यात आली असून, पोलीस उपनिरीक्षक रेणुका गालफाडे तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

शिवसेनेच्या नेत्यावर चाकूने हल्ला

शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उपजिल्हाप्रमुखावर सराईत गुन्हेगाराने जीवघेणा चाकूहल्ला केल्याने छत्रपती संभाजीनगर शहरात खळबळ उडाली आहे. आण्णा, मी मजाक करत होतो… असे म्हणत गळाभेट घेतल्यानंतर आरोपीने अचानक कमरेतील चाकू काढून गळ्यावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेल्या पदाधिकाऱ्याला त्यांच्या पुतण्याने प्रसंगावधान राखत तातडीने रुग्णालयात दाखल केल्याने मोठा अनर्थ टळला. राम शेषराव बोडखे असे चाकूहल्ला करणाऱ्या सराईताचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत तो देखील जखमी असून, त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती क्रांतीचौक पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुनिल माने यांनी दिली.

Web Title: A shocking incident of attempted murder of a female police officer has taken place in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं
1

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित
2

Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

Solapur News : बार्शीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; रोख रकमेसह 2 लाख 56 हजारांचा मुद्देमाल जप्त
3

Solapur News : बार्शीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; रोख रकमेसह 2 लाख 56 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला
4

राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : पुण्यात महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या खुनाचा प्रयत्न; पतीने डोळ्यात राख फेकली अन्…

Pune Crime : पुण्यात महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या खुनाचा प्रयत्न; पतीने डोळ्यात राख फेकली अन्…

May 30, 2026 | 11:41 AM
Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

May 30, 2026 | 11:40 AM
‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी

‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी

May 30, 2026 | 11:40 AM
MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

May 30, 2026 | 11:39 AM
Sunil Ambekar : 1947 मध्ये RSS मजबूत असता तर इतिहास बदलला असता? देशाच्या फाळणीवर सुनील आंबेकरांचे मोठे वक्तव्य

Sunil Ambekar : 1947 मध्ये RSS मजबूत असता तर इतिहास बदलला असता? देशाच्या फाळणीवर सुनील आंबेकरांचे मोठे वक्तव्य

May 30, 2026 | 11:34 AM
Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

May 30, 2026 | 11:33 AM
गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

May 30, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM