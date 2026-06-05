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Stunt Video: लाईक्सच्या नादात जीवाशी खेळ! पेट्रोल तोडांत भरुन आग ओकणं पडलं महागात; थेट तरुणाच्या चेहऱ्यालाच… थरारक Video Viral

Updated On: Jun 05, 2026 | 11:22 AM IST
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सारांश

Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर एक थरारक स्टंटचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाला आगीश खेळणं चागलेच महागात पडलं आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल. पाहा काय घडलं?

Fire Stunt Video

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लाईक्सच्या नादात मृत्यूशी खेळ
  • पेट्रोल तोडांत घेऊन आगीचा स्टंट करताना उडला भडका
  • थेट तरुणाच्या चेहऱ्याला लागली आग…
  • थरारक Video Viral
Stunt Video Viral : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. गेल्या काही काळात सोशल मीडियावर प्रसिद्धसाठी,लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक कोणत्याही थराला जात आहे. लोकांना आपल्या जीवाची पर्वाही राहिलेली नाही. सध्या असाच एक धक्कादायक स्टंटबाजीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. एका तरुणाने पेट्रोल आणि आगीसोबत धोकादायक स्टंट केला, ज्यामुळे काही क्षणातच भीषण दुर्घटना घडली आहे. हा थरारक व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की काही तरुण बिल्डिंगच्या छतावर जमलेले आहेत. यातील एका तरुणाने तोंडात पेट्रोल भरले असून पेटत्या लाकडावर त्याने फुंकर मारली आहे. यानंतर मोठा आगीचा भडका उडाला आहे. परंतु पेट्रोलचे काही थेंब तरुणाच्या चेहऱ्यावर पडल्याने आणि वाऱ्यामुळे आग विरुद्ध दिशेने प्रवाहीत झाल्यामुळे भयंकर भडका उडाला आहे. यामुळे तरुणाच्या चेहऱ्याला आग लागली आहे. हे पाहून इतर तरुणांचा चांगलाच गोंधळ उडाला आहे. आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु आग विझवण्याच्या प्रयत्नात चुकून त्यावरही पेट्रोल ओतले गेल्याने आगी अधिक भडकली आणि तरुणाचा चेहरा चांगला भाजून निघाला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेली घटना नेमकी कुठे, कधी घडली आणि तरुणाचे काय झाले याची अधिक माहिती मिळाली नाही. परंतु हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी स्टंट करणाऱ्यांसाठी ही एक शिकवण आहे असे म्हटले आहे. अनेकांनी असे स्टंट न करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच तरुणाच्या प्रकृतीबाबतही अनेकांनी विचारपूस केली आहे.

गेल्या काही काळात अशा प्रकारच्या स्टंटचे प्रमाण वाढत आहे. यामध्ये विशेष करुन तरुणाईचा समावेश आहे. कधी बाईक स्टंट, तर कधी आगीशी खेळत आहेत. तर कोणी रस्त्याच्या मधोमधो रिल बनवत आहे. यामुळे अनेकांना गंभीर दुखापत झाली किंवा जीव गमवावा लागला आहे. पण कोणीही सुधरण्याचे नाव घेईना,

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Stunt video youth injured after petrol fire stunt goes wrong

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Published On: Jun 05, 2026 | 11:22 AM

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