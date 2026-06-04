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Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने…VIDEO VIRAL 

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

Foreign Tourist Controversy : सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका परदेशी पर्यटकाने हिमाचल प्रदेशातील स्थानिक बाजारपेठेत हाय व्होल्टेज ड्रामा केला आहे. त्याने भाजी विक्रेत्यांचा भाजीपाला उचलून फेकला आहे. तसेच एका महिला पोलिस अधिकाऱ्यासोबतही गैरवर्तन केले आहे.

Foreign Tourist Controversy

Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने...VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  •  बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस
  • भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने..
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Foreign Tourist Controversy : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर तर कधी संताजनक गोष्टी पाहायला मिळतात. सध्या हिमाचल प्रदेशातील असाच एक संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हिमाचल प्रदेशात स्थानिक बाजारपेठेत परदेशी पर्यटकाने केलेल्या कृत्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय घडलं?

India First Post ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत या संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये सागंण्यात आले आहे आहे की, हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळेच्या गजबजलेल्या बाजारपेठेत एका परदेशी नागरिकाने धुडगूस माजवली होती. त्याने विक्रेत्यांच्या स्टॉलवरुन भाजीपाला फेकला, मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली  तसेच ड्यूटीवर असलेल्या एका महिला पोलिस अधिकाऱ्यासोबत गैरवर्तनही केले. सध्या या परदेशी नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे. याबाबत अद्याप इतर तपशील समोर आलेले नाहीत. मात्र, या परदेशी पर्यटकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर इंडिया फर्स्ट पोस्टच्या @ifpost47 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून भारतीय नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने हेच जर भारतीय पर्यटकाने परदेशात केले असते तर? असा प्रश्न केला आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अतिथी देवो भव ठीक आहे, पण आपल्या नागरिकांच्या पोटावर पाय मारणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे असे म्हटले आहे. याविरोधात तातडीच्या कारवाईची मागणी नेटकऱ्यांनी केली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Foreign tourist controversy man creates chaos in market video viral

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:44 PM

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