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दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

Railway Accident : मद्यापानाच्या नशेत इतका गुंतला की ट्रेनखाली पडल्याचेही भान राहिले नाही. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे प्रवाशाचा जीव मृत्यूच्या दाढेतून बचावला असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • रेल्वे चालकाच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला आणि एका व्यक्तीचा जीव वाचला.
  • घटनेनंतर रेल्वे कर्मचारी व स्थानिकांनी मिळून व्यक्तीला सुरक्षित बाहेर काढले.
  • संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात रेल्वे चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे एका मद्यपीचा जीव धोडक्यात बचावला. सीतापूर-बलमू रेल्वे मार्गावर दारूच्या नशेत असलेला एक व्यक्ती रेल्वेच्या चाकांखाली अडकला. ही घटना अटवा मुठिया आणि कमलपूर दरम्यान घडून आली. चालकाने बॅक कॅमेरातून मद्यपीला रेल्वेखाली पडताना पाहिले ज्यानंतर त्याने लगेच ट्रेन थांबवली आणि व्यक्तीचा जीव वाचवला. यानंतर रेल्वे कर्मचारी आणि स्थानिक रहिवाशांनी एकत्र येऊन मद्यपीला रेल्वेखालून सुरक्षित बाहेर काढले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून इंटरनेवर घटनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

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मोठा अपघात टळला…

सीतापुर-बालामऊ रेल्वे लाईनवर या घटनेमुळे एकच गोंधळ उडाला. तरुण कथितरित्या रेल्वेखाली अडकला आहे हे समजताच अनेकांचा जीव टांगणीला लागला. मद्यपानाच्या नशेत व्यक्ती इतका गुंग झाला होता की, आपण रेल्वेतून पडल्याचेही त्याला समजले नाही. ही घटना हरदोई जिल्ह्यातील अटवा मुठिया आणि कमलपूरजवळ घडली. तरुणाला सुरक्षितपणे बाहेर काढले असून या भयानक अपघातातून त्याचा जीव बचावला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये तरुण रेल्वेखाली झोपल्याचे दिसते तर काहीजण त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतात.

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प्रत्यक्षदर्शिनी सांगितले की, तरुण रेल्वेखली अडकताच अनेकांना धडकी भरली. तथापि,रेल्वे चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना होता होता राहिली. जर चालकाने वेळीच गाडी थांबवली नसती तर निश्चितच व्यक्तीचा मृत्यू अटळ होता. चालक सतत बॅक कॅमेरावर लक्ष ठेवून होता ज्यामुळे तरुणाला रेल्वेखाली पडल्याचे पाहताच त्याने गाडीला ब्रेक लावला. घटनेस्थळी उपस्थित काहींनी हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि मग सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यावर यूजर्सच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहीजण तरुणाला नशेच्या अवस्थेत बुडून गेल्याचे पाहून त्यावर टिका व्यक्त करत आहेत. नशेसाठी लोक आपल्या जीवालाही विसरुन जातात असे काही म्हणत आहेत तर काही चालकाच्या प्रसंगावधानाचे भरभरुन काैतुक करत आहेत. अजूनही देव जगात उपस्थित आहे अशाही प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Hardoi train driver saves drunk man stuck under train sitapur balamau viral video

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Published On: Jul 24, 2026 | 12:14 PM

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