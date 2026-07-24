दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

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मोठा अपघात टळला…
सीतापुर-बालामऊ रेल्वे लाईनवर या घटनेमुळे एकच गोंधळ उडाला. तरुण कथितरित्या रेल्वेखाली अडकला आहे हे समजताच अनेकांचा जीव टांगणीला लागला. मद्यपानाच्या नशेत व्यक्ती इतका गुंग झाला होता की, आपण रेल्वेतून पडल्याचेही त्याला समजले नाही. ही घटना हरदोई जिल्ह्यातील अटवा मुठिया आणि कमलपूरजवळ घडली. तरुणाला सुरक्षितपणे बाहेर काढले असून या भयानक अपघातातून त्याचा जीव बचावला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये तरुण रेल्वेखाली झोपल्याचे दिसते तर काहीजण त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतात.
हरदोई: सीतापुर–बालामऊ रेल लाइन पर नशे की हालत में युवक ट्रेन के पहियों के नीचे जा गिरा। चालक की सूझबूझ से ट्रेन समय रहते रोक दी गई। स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मियों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। pic.twitter.com/ReouL0bEcK — FM News (@FMNewsLive) July 24, 2026
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प्रत्यक्षदर्शिनी सांगितले की, तरुण रेल्वेखली अडकताच अनेकांना धडकी भरली. तथापि,रेल्वे चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना होता होता राहिली. जर चालकाने वेळीच गाडी थांबवली नसती तर निश्चितच व्यक्तीचा मृत्यू अटळ होता. चालक सतत बॅक कॅमेरावर लक्ष ठेवून होता ज्यामुळे तरुणाला रेल्वेखाली पडल्याचे पाहताच त्याने गाडीला ब्रेक लावला. घटनेस्थळी उपस्थित काहींनी हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि मग सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यावर यूजर्सच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहीजण तरुणाला नशेच्या अवस्थेत बुडून गेल्याचे पाहून त्यावर टिका व्यक्त करत आहेत. नशेसाठी लोक आपल्या जीवालाही विसरुन जातात असे काही म्हणत आहेत तर काही चालकाच्या प्रसंगावधानाचे भरभरुन काैतुक करत आहेत. अजूनही देव जगात उपस्थित आहे अशाही प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहेत.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.