Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Jodhpur Driver Sets His E Rickshaw On Fire In Front Of Bajaj Showroom Viral News In Marathi

पत्नी रडत राहिली पण पतीने शोरूमसमोरच स्वतःच्या ई-रिक्षाला लावली आग; जोधपुरातील धक्कादायक प्रकारचा Video Viral

E-Rikshaw Set Fire : राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये ग्राहक–कंपनी वादाचा संतापजनक कळस पाहायला मिळाला. कंपनीने कम्प्लेंट ऐकली नाही म्हणून चालकाने चक्क शोरूमसमोरच आपली ई-रिक्षा पेटवून दिली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:34 AM
पत्नी रडत राहिली पण पतीने शोरूमसमोरच स्वतःच्या ई-रिक्षाला लावली आग; जोधपुरातील धक्कादायक प्रकारचा Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

Follow Us:
Follow Us:
  • बॅटरी खराब असल्याची तक्रार वारंवार करूनही कंपनीने दखल घेतली नाही.
  • संतप्त रिक्षा चालकाने रागात शोरुमसमोरच ई-रिक्षाला आग लावली.
  • घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच युजर्सने कंपनीवर संताप व्यक्त केला आहे.
राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने शोरूमसमोरच त्याच्या ई रिक्षाला आग लावली आणि ही संपूर्ण दृश्य आता सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहे. त्याने प्रथम आपल्या रिक्षाला शोरूमसमोर त्याच्या ईव्ही ऑटोरिक्षावर पेट्रोल ओतले आणि नंतर त्याने रिक्षाला आग लावली. त्याची पत्नी हे सर्व दृश्य पाहून रडू लागली आणि तिने या घटनेचा व्हिडिओही शूट केला. घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. ही रिक्षा बजाज कंपनीची असून चालकाने कंपनीवर गंभीर आरोप देखील केलेले आहेत. जेव्हा कंपनीने चालकाच्या कोणत्याही तक्रारीला उत्तर दिले नाही तेव्हा त्याने रागात येऊन शोरूमसमोरच रिक्षाला आग लावली. चला या घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

धुरंधरच्या FA9LA गाण्यावर पाकिस्तानच्या बलोच लोकांनी केला जबरदस्त डान्स; स्टेप्स पाहून युजर्स झाले इम्प्रेस; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

रिक्षाचालक मोहनने आरोप केला की त्याच्या ऑटोमध्ये बॅटरीचा प्रॉब्लेम झाला होता. वारंवार तक्रारी करूनही कंपनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देत नव्हती. एकदा तर मोहनने काही दिवसांपूर्वी, त्याची ई-रिक्षा गाढवाच्या मदतीने सर्व्हिस सेंटरमध्ये ओढून नेली होती. पण तरीही कंपनीने त्याला कोणतीही मदत केली संतापात त्याने आपल्या ई-रिक्षाच आग लावून टाकली. ही घटना सोमवारी दुपारी घडली. जोधपूरच्या बजाज शोरूमबाहेर, मोहनने त्याच्या ऑटोवर पेट्रोल ओतले आणि आग लावली. यावेळी त्याची पत्नीही त्याच्या सोबत होती, जिला हे सर्व पाहताच अश्रू अनावर झाले.

धाडस की वेडेपणा? काटेरी लोखंडी सूट घालून व्यक्तीने घेतली सिंहांच्या छावणीत एंट्री, मग पुढे काय घडलं… थरारक Video Viral

मोहनचा आरोप आहे की ई-रिक्षाची बॅटरी खराब होती आणि तो अनेक दिवसांपासून त्याबद्दल तक्रार करत होता, पण कोणीही ऐकत नव्हते. ऑटोचा मायलेज कमी झाला होता. कंपनीकडून योग्य मदत न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या मोहनने ऑटो पेटवून दिला. दुसरीकडे, बजाज शोरूम ऑपरेटर हरीश भंडारी यांनी मोहनच्या आरोपांना उत्तर देताना म्हटले आहे की, तपासणीत सर्व काही ठीक असल्याचे दिसून आले होते पण तरी मोहन त्याच्यावर ई-रिक्षा बदलण्यासाठी अनावश्यक दबाव आणत होता. दरम्यान घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच युजर्सने मात्र कंपनीविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “मी त्यांची उत्पादने खरेदी करणे बंद केले आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बॅटरी खराब होती, आणि जर प्रकरण ऐकले जात नव्हते, तर बॅटरी विकत घेऊन ती दुरुस्त करता आली असती असे तिला जाळून टाकणे फार नुकसानदायक आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “एकदा गाडी विकली की, सर्व शोरूम मालकांची परिस्थिती सारखीच असते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral jodhpur driver sets his e rickshaw on fire in front of bajaj showroom viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 11:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
1

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL
2

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral
3

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL
4

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM