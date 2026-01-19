Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL

Delhi metro viral video : दिल्ली मेट्रो सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. कधी दिल्ली मेट्रोत कपल रोमान्स पाहयला मिळतो, तर कधी महिलांमध्ये, पुरुषांमध्ये तुफान हाणामारी पाहायला मिळते.

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:47 AM
Delhi Metro Viral Video

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्..., VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • दिल्ली मेट्रोत पुन्हा हाणामारी
  • महिलांमध्ये जागेवरुन बाचाबाची अन् हाणामारी
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Delhi Metro Viral Video : दिल्ली मेट्रो पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दिल्ली मेट्रो आता केवळ प्रवासाठी राहिलेली नसून मनोरंजनाचा एक अड्डा बनली आहे. कधी मेट्रोत रिल, डान्स बनवताना लोक पाहायला मिळत आहे, तर कधी कपल रोमान्स करताना. याशिवाय दिल्ली मेट्रोतील भांडणांचे तर अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळतात. महिलांमध्ये, पुरुषांमध्ये सीटवरुन सतत राडा होत असतो. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दोन महिलांमध्ये तुफान हाणामारी पाहायला मिळत आहे.

एकमेकींचे केस ओढले अन्…

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, मेट्रोमध्ये प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. याच वेळी या गर्दीत दोन महिला एकमेकींच्या केस ओढताना दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातील या महिलांमध्ये सीटवरुन शाब्दिक वाद सुरु झाला होता. परंतु या शाब्दिक वादाचे रुपांतर पुढे हाणामारीत बदलले. तुम्ही पाहू शकता की, महिलांना सीट न मिळाल्यामुळे दोघीही उभ्या राहून प्रवास करत आहेत. याच वेळी एकजण उतरणार असताना या महिलांमध्ये सीटवर कोण बसणार यावरुन वाद सुरु होते. दोन्ही महिला एकमेकींना शिवीगाळ करतात. तसेच एक महिला दुसरीच्या डोक्यात मारायला सुरुवात करते. यामुळे ती महिला देखील शांत न बसता तिला मारणाऱ्या महिलेचे केस ओढते. दोघींमध्ये प्रचंड गर्दीच राडा सुरु असतो.

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Delhi News Xpress (@delhinewsxpress)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मं इन्स्टाग्रावर @delhinewsxpress या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने मी तर रोज पॉपकॉर्न घेऊन जातो असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने टीव्हीपेक्षा तर मेट्रोत मनोरंजन जास्त असते असे म्हटले आहे. यापूर्वी देखील मेट्रोतील भांडणांचे असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामुळे दिल्ली करांसाठी आता मेट्रोत भांडणे पाहयाला मिळणे ही सामान्य बाब बनली आहे.

स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 19, 2026 | 10:47 AM

