PoK Protests: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शहबाज-मुनीर जोडीचा क्रूर डाव; आंदोलने चिरडण्यासाठी जनतेची केली रसद बंद, धरले वेठीशी

PoK protests 2026 rawalakot muzaffarabad : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) सध्या अत्यंत भयानक आणि चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी गेल्या दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळापासून रस्त्यावर उतरलेल्या स्थानिक नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार आणि तिथल्या लष्कराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या प्रशासनाने या भागातील जनआंदोलन दडपण्यासाठी थेट लोकांच्या अन्न, पाणी आणि औषधांवरच गदा आणली आहे. आंदोलकांना शरण येण्यास भाग पाडण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशाची आर्थिक आणि अन्न नाकेबंदी करण्यात आली असून, यामुळे येथील लाखो नागरिक पुरते हवालदिल झाले आहेत.
स्थानिक रहिवासी, मालवाहू ट्रक चालक आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनग्रस्त भागांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना पाकिस्तानी सुरक्षा दलांकडून जाणीवपूर्वक रोखले जात आहे. आझाद पट्टणसारख्या मुख्य सीमा मार्गांवर प्रवाशांना आणि मालवाहू वाहनांना अडवून त्यांच्याकडील अन्नपदार्थ फेकून दिले जात असल्याच्या धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. पाकिस्तानी अधिकारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या नाकेबंदीचे खंडन करत असले, तरी जमिनीवरील वास्तव कमालीचे भीषण बनले असून स्थानिक जनतेमध्ये पाकिस्तान प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप उसळला आहे.
‘संयुक्त आवामी कृती समिती’च्या (JAAC) नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या बंद आणि संपामुळे संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधील सामान्य जनजीवन पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यातच सरकारी यंत्रणेने केलेल्या नाकेबंदीमुळे अन्नधान्य आणि इंधनाचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला आहे. मुझफ्फराबाद, पूंछ आणि रावळकोट यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १५ दिवसांपासून लोकांना साधे पीठ आणि रेशन मिळालेले नाही. बाजारात उपलब्ध असलेल्या अन्नधान्याचे भाव गगनाला भिडले असून काळ्या बाजाराला ऊत आला आहे. पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा थेंबही शिल्लक नसल्याने दळणवळण यंत्रणा ठप्प झाली आहे.
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या संकटाची सर्वात मोठी झळ लहान मुले आणि रुग्णांना बसत आहे. स्थानिक नागरिक मुहम्मद मस्कीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुझफ्फराबादमधील बहुतांश औषध दुकाने पूर्णपणे बंद आहेत. गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांसाठी अत्यावश्यक औषधेही बाजारात उपलब्ध नाहीत. इंटरनेट सेवा प्रशासनाने आधीच खंडित केल्यामुळे लोकांना बाहेरील जगाशी संपर्क साधणे किंवा आपत्कालीन मदत मिळवणे अशक्य झाले आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून “जर तुम्ही अन्न, पेय आणि औषधे फेकून दिलीत, तरच तुम्हाला सोडून दिले जाईल,” अशी धमकीवजा वागणूक दिली जात असल्याने नागरिकांचे जगणे असह्य झाले आहे.
पाकिस्तानचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीटीआयने (PTI) शहबाज शरीफ आणि लष्कराच्या या ‘घृणास्पद’ धोरणावर तीव्र टीका केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील या ताज्या अशांततेच्या मागे राजकीय कारणे आहेत. काश्मीरमधील निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ विधानसभा जागांवरून हा संपूर्ण विवाद सुरू झाला आहे. स्थानिक संघटनांचा असा आरोप आहे की, इस्लामाबादमधील केंद्र सरकार या जागांचा वापर करून येथील स्थानिक निवडणुकांवर प्रभाव पाडते आणि आपल्या मर्जीतील बाहुले सरकार (Puppet Government) स्थापन करते. यामुळे स्थानिक जनतेला त्यांच्या राजकीय आणि लोकशाही हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
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पाकिस्तानी सरकारने आंदोलन रोखण्यासाठी ‘संयुक्त आवामी कृती समिती’वर (JAAC) बंदी घातली असली, तरीही लोकांचा रोष कमी झालेला नाही. रावळकोट आणि मुझफ्फराबादमध्ये हजारो महिला, पुरुष आणि अगदी शाळकरी मुलांनीही या हुकूमशाही विरोधात भव्य मोर्चे काढले आहेत. तज्ञांच्या मते, पाकिस्तान सरकार थेट लष्करी बळाचा वापर करून रक्त सांडण्याऐवजी, संपूर्ण काश्मीरला उपाशी ठेवून शरणागती पत्करण्यास भाग पाडत आहे. ही रणनीती मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन असून, यामुळे येत्या काळात संपूर्ण पाकमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.