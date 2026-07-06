‘ये फितूर तेरा’चा नवा प्रोमो प्रदर्शित; प्रत्येक मुलीच्या भावविश्वाला स्पर्श करणारी कथा

ये फितूर तेरा या स्टार प्लसच्या आगामी मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, त्यातील भावनिक कथानकाने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ऑल गर्ल्स स्कूलमधून को-एज्युकेशनल कॉलेजमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तरुण मुलींच्या मनातील भीती, संकोच आणि नव्या प्रवासाची धडधड या प्रोमोमधून प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे.
अनेक मुलींसाठी शाळेतून महाविद्यालयात होणारा हा प्रवास केवळ शिक्षणातील बदल नसून भावनिकदृष्ट्याही मोठा टप्पा असतो. नव्या वातावरणात स्वतःला जुळवून घेणे, अनोळखी लोकांशी संवाद साधणे आणि आत्मविश्वास मिळवण्याचा प्रवास या मालिकेच्या कथानकाचा केंद्रबिंदू आहे. ‘ये फितूर तेरा’ या न बोलल्या जाणाऱ्या भावना मांडत प्रत्येक मुलीला स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचा संदेश देणार आहे.
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या प्रोमोबद्दल बोलताना अभिनेत्री देबचंद्रिमा सिंग रॉय म्हणाली, “हा प्रोमो माझ्या मनाला खूप जवळचा वाटला. गर्ल्स स्कूलनंतर को-एज्युकेशनल कॉलेजमध्ये प्रवेश करणे अनेक मुलींसाठी आव्हानात्मक असते. त्या प्रवासात भीती, संकोच आणि अनेक भावना असतात. मला वाटते, हा प्रोमो पाहताना प्रत्येक तरुण मुलीला स्वतःची झलक दिसेल आणि घाबरणे हे पूर्णपणे स्वाभाविक आहे, याची जाणीव होईल.”
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ती पुढे म्हणाली, “वेळ आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर प्रत्येक नवीन सुरुवात आयुष्यातील सुंदर अध्याय ठरू शकते. ही कथा अनेक मुलींना प्रेरणा देईल, अशी मला आशा आहे.”
भावनिक आणि वास्तववादी कथानकावर आधारित ये फितूर तेरा ही मालिका लवकरच स्टार प्लसवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, तिच्या नव्या प्रोमोमुळे मालिकेबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.