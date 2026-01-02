‘जो नुकसान करणार नाही, त्यालाच मदत’
शुक्रवारी, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी तामिळनाडूतील आयआयटी मद्रास येथे एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली. बांगलादेशातील अशांतता आणि भारताच्या शेजारी धोरणाबद्दल विचारले असता, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले, “मी दोन दिवसांपूर्वीच बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी बांगलादेशला भेट दिली होती. मला अनेक प्रकारचे शेजारी आढळले आहेत.” त्यांनी पुढे म्हटले की जर एखादा शेजारी देश तुमच्याशी चांगले वागत असेल किंवा तुमचे नुकसान करत नसेल, तर तुमची नैसर्गिक प्रवृत्ती त्या शेजाऱ्याशी दयाळूपणे वागणे आणि त्यांना मदत करणे असते आणि एक देश म्हणून आपणही तेच करतो. त्यांनी पुढे म्हटले, “मी बांगलादेशलाही हाच संदेश दिला आहे.” परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही आमच्या शेजारील देशांकडे पाहता, जिथे जिथे चांगल्या शेजारीपणाची भावना असते, तिथे भारत गुंतवणूक करतो, भारत मदत करतो, भारत सहकार्य करतो.
हे देखील वाचा: China News: चीनमध्ये माकडे खरेदी करण्यासाठी मोठी धावपळ, ‘हे’ आहे कारण; किंमत ऐकून होतील डोळे पांढरे
श्रीलंका आणि कोविड काळातील मदतीचा दाखला
आम्ही कोविडबद्दल बोलत होतो. आमच्या बहुतेक शेजाऱ्यांना भारताकडून लसींची पहिली खेप मिळाली. ते म्हणाले की काही शेजारी देशांना असाधारण ताणाचा सामना करावा लागला, त्यापैकी एक उल्लेखनीय म्हणजे श्रीलंका. जेव्हा आयएमएफसोबतच्या वाटाघाटी खूप मंद गतीने सुरू होत्या तेव्हा आम्ही त्यांना प्रत्यक्षात ४ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजसह मदत केली.
एस. जयशंकर म्हणाले की जेव्हा आपण “वसुधैव कुटुंबकम” हा शब्द इतक्या मुक्तपणे वापरतो, तेव्हा त्या शब्दाचा नेमका संदेश काय आहे? याचा अर्थ असा की आपण जगाला कधीही प्रतिकूल किंवा प्रतिकूल वातावरण मानले नाही जिथून आपल्याला स्वतःचा बचाव करावा लागेल.
जर तुम्ही मर्यादित संसाधनांसह समस्या सोडवण्याच्या परिस्थितीत असाल तर तुमचा जास्तीत जास्त प्रभाव कसा पडू शकतो? हीच समस्या आहे ज्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आज भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि राजनयात आपण जे करण्याचा प्रयत्न करतो ते म्हणजे या समस्येचे नेमके निराकरण करणे आणि आम्ही आमच्या स्पर्धात्मकतेचा, आमच्या ताकदीचा वापर करून, इतर संस्था आणि शक्यतांचा फायदा घेऊन ते करण्याचा प्रयत्न करतो.
हे देखील वाचा: Yemen Conflict : तेलसमृद्ध प्रांतासाठी संघर्ष! येमेनच्या रणांगणात Saudi-UAE फुंकणार युद्धाचे रणशिंग