युरोपमध्ये भारताचा वाढला दबदबा! फ्रान्सनंतर आता ‘या’ देशासोबत केली हाय-टेक तंत्रज्ञान भागीदारी

फ्रान्ससोबतच्या यशस्वी भागीदारीनंतर बारताने आता आणखी एका देशोसबत तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी मोठा करारा केला आहे. यामुळे भारताचा युरोपमध्ये दबदबा वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची सोशल मीडियावरुन घोषणा केली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:15 PM
Prime Minister of Finland, Mr. Petteri Orpo (Left) and India's Prime Minister Narendra Modi (Right)

फिनलँडचे पंतप्रधान श्री. पेट्टेरी ओर्पो (डावीकडे) आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (उजवीकडे) (फोटो सौजन्य: एक्स/@narendramodi)

  • फ्रान्सनंतर या देशासोबत भारताची तांत्रिक भागीदारी
  • पंतप्रधान मोदींनी केली मोठी घोषणा
  • युरोपमध्ये भारताचा दबदबा वाढला
PM Modi Petteri Orpo Meeting : नवी दिल्ली : भारताने फ्रान्सनंतर आता आणखी एका युरोपीय देशासोबत मोठी भागीदारी केली आहे. बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत फिनलँडचे पंतप्रधान पेट्टेरी ओर्पो यांच्यासोबत एक द्विपक्षीय बैठक घेतली आहे. भारतात झालेल्या एआय प्रभाव शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दोन्ही देशांनमध्ये आर्थिक आणि तांत्रिक भागीदारी बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सोशल मीडियावरुन या बैठकीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि फिनलँडमध्ये द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यावर चर्चा झाली. यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना अधिक चालना मिळेल. तसेच भारत आणि युरोपियन युनियनच्या मुक्त व्यापार कराराला फिनलँडच्या पंतप्रधानांनी पाठिंबा दिला. त्याबद्दल पेट्टेरी यांचे पंतप्रधान मोदींनी आभार मानल्या.

भारत – फिनलँड एआय आणि 6G तंत्रज्ञान सहकार्यावर चर्चा

बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये भविष्यात तंत्रज्ञान भागीदारी वाढविण्यावरही चर्चा करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांनी 6G कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, स्वच्छ ऊर्जा, जैवइंधन आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था या महत्वाच्या क्षेत्रातील सहकार्याच्या भागीदारी वाढविण्यावर चर्चा केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमध्ये सध्या फिनलँड एक उदयोन्मुख भागीदारी म्हणून पुढे येत आहे. याते भारताने कौतुक केले. तसेच दोन्ही देशांच्या शाश्वत विकास आणि डिजिटलायझेशन आणि नैतिक एआय संशोधानाचे महत्व अधोरेखित केले.

एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६

१६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान भारतात पाच दिवसांची एआय इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये ही परिषद पहिल्यांदाच होत असून याच्या आयोजनाची संधी भारताला मिळाली आहे. यामुळे भारताची डिजिटल क्षेत्रात प्रतिभा उंचावली आहे. या जागतिक परिषदेत १०० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, २० हून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि ६० हूवन अधिक मंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. याचा उद्देश विकसनशील देशांच्या सर्वसमावेश विकासाला चालना देणे आहे. सर्वजन हिताय, सर्वजण सुखाय असे या परिषदेचे घोषवाक्य आहे.

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

Published On: Feb 18, 2026 | 04:49 PM

