युरोपमध्ये भारताचा वाढला दबदबा! फ्रान्सनंतर आता ‘या’ देशासोबत केली हाय-टेक तंत्रज्ञान भागीदारी

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सोशल मीडियावरुन या बैठकीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि फिनलँडमध्ये द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यावर चर्चा झाली. यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना अधिक चालना मिळेल. तसेच भारत आणि युरोपियन युनियनच्या मुक्त व्यापार कराराला फिनलँडच्या पंतप्रधानांनी पाठिंबा दिला. त्याबद्दल पेट्टेरी यांचे पंतप्रधान मोदींनी आभार मानल्या.
बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये भविष्यात तंत्रज्ञान भागीदारी वाढविण्यावरही चर्चा करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांनी 6G कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, स्वच्छ ऊर्जा, जैवइंधन आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था या महत्वाच्या क्षेत्रातील सहकार्याच्या भागीदारी वाढविण्यावर चर्चा केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमध्ये सध्या फिनलँड एक उदयोन्मुख भागीदारी म्हणून पुढे येत आहे. याते भारताने कौतुक केले. तसेच दोन्ही देशांच्या शाश्वत विकास आणि डिजिटलायझेशन आणि नैतिक एआय संशोधानाचे महत्व अधोरेखित केले.
१६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान भारतात पाच दिवसांची एआय इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये ही परिषद पहिल्यांदाच होत असून याच्या आयोजनाची संधी भारताला मिळाली आहे. यामुळे भारताची डिजिटल क्षेत्रात प्रतिभा उंचावली आहे. या जागतिक परिषदेत १०० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, २० हून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि ६० हूवन अधिक मंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. याचा उद्देश विकसनशील देशांच्या सर्वसमावेश विकासाला चालना देणे आहे. सर्वजन हिताय, सर्वजण सुखाय असे या परिषदेचे घोषवाक्य आहे.
Held extensive discussions with the Prime Minister of Finland, Mr. Petteri Orpo. Thanked him for his personal support to the India-EU FTA, which ushers in a golden era in India-Europe relations. India and Finland aim to double trade, thus giving a strong boost to economic… pic.twitter.com/TswOqtjemE — Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026
Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा