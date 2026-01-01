Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Anti Government Gen Z Protests Intensify In Iran Violent Demonstrations In Many Cities

Iran Gen Z Protest : इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र; अनेक शहरांमध्ये हिंसक निदर्शने

Iran Gen Z Protest : इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र उसळले आहे. राजधानी तेहरानसह अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने झाली आहे. वाढत्या महागाई विरोधात हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:12 PM
Iran Gen Z Protest

Iran Gen Z Protest : इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र; अनेक शहरांमध्ये हिंसक निदर्शने (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र
  • अनेक शहरांमध्ये हिंसक निदर्शने
  • पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये गोळीबार
Iran Gen Z Protest News Marathi : तेहरान : इराणमध्ये (Iran) सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले असून अनेक शहरांमध्ये तीव्र आग पसरली आहे. जनरेशनल झेड च्या तरुणांनी पश्चिम इराणमध्ये असदाबाद येथील निमलष्करी मुख्यालयाला पेटवून दिले आहे. तसेच फासामध्ये देखील गोळीबारा झाला आहे. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्डस निदर्शकांवर गोळीबार केला आहे.

Saudi VS UAE : एकेकाळचे जिवलग, आज बनले शत्रू! मध्यपूर्वेत वर्चस्वासाठी सौदी-यूएईत संघर्ष, काय आहे प्रकरण?

सुदैवाने या निदर्शनांमध्ये कोणत्याही मृत्यूची नोंद झालेली नाही. सध्या इराणच्या हमेदा येथे पोलिस आणि जनतेमध्ये संघर्ष सुरु आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ही निदर्शने सुरु आहे. या निदर्शनांमध्ये पोलिस आणि सुरक्षा दलांशी नागरिकांची चकामकही झाली आहे. बुधनारी (३१ डिसेंबर २०२५) इराणमध्ये अनेक प्रांतामध्ये सरकारी कार्यालये, बाजापेठा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. इराणची राजधानी तेहरानमध्ये ग्रँड बाजार, कमर्शियल सेंटर आणि अलादीन मॉल बंद करण्यात आले होते.

इराणमध्ये का सुरु आहे आंदोलन?

इराणचे चलन रियाल अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक घसरले आहे. तसेच देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे. यामुळे जनरेशन झेडच्या तरुणांनी या वाढत्या महागाईविरोधात, आर्थिक समस्यांविरोधात निदर्सने सुरु आहेत. तसेच यामध्ये देशाचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्याविरोधात लोकांनी संपात व्यक्त केला आहे.

सध्या डॉलरची किंमत १४४,००० तोमनपर्यंत पोहोचली आहे. पण याच्या तुलनेत इराणचे चलन रियाल कमी झाले आहे. यामुळे व्यवासायात अनिश्चित निर्माण जाली आहे. परिस्थिती बिघडत चालल्यामुळे इराणच्या सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरने राजीनामा दिला आहे. इराणी सरकार लोकांवर सध्या कर लादण्याची तयारी करत असून याविरोधात लोकांनी बंड पुकारला आहे. इराणने या सर्व परिस्थितीसाठी अमेरिकेला जबाबदार ठरवले आहे.

इराणच्या राष्ट्रपतींची प्रतिक्रिया

दरम्यान इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांनी या निदर्शनांवर प्रतिक्रिया देत, सरकार आंदोलकर्त्यांशी वाटाघाटीचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हचले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही सध्या युद्धात गुंतलो आहोत, शत्रूने आर्थिब दबाव आणत आम्हाल पराभूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु इराण या आर्थिक दबाला झुकणार नाही. असे मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटले आहे.


इराणमध्ये खामेनी सरकारविरोधात उसळले आंदोलन; हजारो Gen Z रस्त्यावर, कारण काय?

Web Title: Anti government gen z protests intensify in iran violent demonstrations in many cities

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
1

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
2

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार
3

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
4

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM