Venezuela Energy: व्हेनेझुएलाच्या खजिन्याची चावी आता ट्रम्प यांच्या हातात; 1 कोटी बॅरल तेल पोहोचले अमेरिकेत, वाचा कारण काय?

US Venezuela Energy Partnership 2026 : जागतिक ऊर्जा बाजारात आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत नाट्यमय आणि ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक अतिशय महत्त्वाचा आणि धाडसी खुलासा केला आहे. अनेक वर्षांचा राजकीय तणाव, जुने वाद आणि एकमेकांवर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध विसरून व्हेनेझुएला आता अमेरिकेचा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक आणि ऊर्जा पुरवठादार भागीदार देश बनत चालला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या नवीन भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाची मक्तेदारी असलेल्या रशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, व्हेनेझुएलाचा तेल उद्योग इतिहासात पहिल्यांदाच अत्यंत व्यावसायिक आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवला जात आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीतून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल थेट अमेरिकेतील बँकिंग खात्यांमध्ये जमा केला जात आहे. या संपूर्ण पैशांवर आणि व्यवहारांवर अमेरिकेच्या ट्रेझरी (वित्त) विभागाची थेट देखरेख आहे. जागतिक वित्तीय संस्था ‘केपीएमजी’ (KPMG) तर्फे या सर्व खात्यांचे कडक ऑडिट केले जात आहे. यामुळे व्हेनेझुएलाच्या तेल उत्पन्नातील पैशांची चोरी किंवा राजकीय भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबला असून, हा पैसा तिथल्या जनतेच्या आणि सार्वजनिक हितासाठी वापरला जात असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
सध्या व्हेनेझुएला हा देश स्थिरीकरण (Stabilization), पुनरुत्थान (Recovery) आणि संक्रमण (Transition) अशा तीन अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांमधून जात आहे. या नवीन धोरणात्मक भागीदारीचा वेग इतका प्रचंड आहे की, चालू वर्षाच्या ३ जानेवारीपासून आतापर्यंत व्हेनेझुएलाने तब्बल १ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल अमेरिकेला पुरवले आहे. हे तेल अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टवरील (Gulf Coast) मोठ्या आणि अत्याधुनिक तेल शुद्धीकरण केंद्रांपर्यंत (Refineries) थेट पोहोचत आहे. अमेरिकेचे गृहमंत्री डग बर्गम यांच्या मते, या प्रादेशिक तेल उत्पादनातील वाढीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यास आणि त्या कमी करण्यास मोठी मदत मिळत आहे.
President Trump embraces Venezuela’s Delcy Rodríguez as oil ties deepen, raising fears democracy and elections are slipping further away https://t.co/5GVtkh4yMw — The Wall Street Journal (@WSJ) May 24, 2026
credit – social media and Twitter
हा करार केवळ तेलापुरता मर्यादित नसून तो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशीही जोडलेला आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की, व्हेनेझुएला आता अमेरिकेच्या प्रादेशिक सुरक्षा आणि ऊर्जा धोरणाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. अमेरिकेच्या लष्करी विंग ‘सदर्न कमांड’ने (US Southern Command) नुकतीच व्हेनेझुएलाची शांततापूर्ण भेट घेतली. हा करार आखाती प्रदेशात ड्रग्ज आणि अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांविरुद्ध (Cartels) एकत्र येऊन मोठी कारवाई करण्याचा एक भाग आहे. यामुळे या भागातील गुन्हेगारीला मोठा लगाम बसेल, अशी आशा अमेरिकेला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Rafale Deal: ‘राफेल आमचे, अस्त्र-ब्रह्मोसही आमचेच!’ युक्रेनच्या खोट्या प्रचारावर भारताचा जोरदार प्रहार; पाहा काय आहे वाद?
मध्यपूर्वेतील ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) वाढत्या लष्करी आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हे व्हेनेझुएला धोरण आखले आहे. आखाती देशांमधील तणावामुळे जागतिक पुरवठा खंडित होऊ नये, म्हणून अमेरिकेने हा पर्याय निवडला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांचे एकत्रित तेल उत्पादन रशिया आणि सौदी अरेबियाच्या एकूण उत्पादनापेक्षा सलग दुप्पट झाले आहे. यामुळे जागतिक बाजारातील इंधनाचे दर नियंत्रणात राहतील. ट्रम्प यांनी आपल्या या यशस्वी धोरणाची तुलना शेजारील क्युबा या देशाशी केली. क्युबाचे सरकार अकार्यक्षम कम्युनिस्टांद्वारे चालवले जात असून तिथल्या अस्थिरतेबद्दल अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे, या करारामुळे जगातील अनेक मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परत येत असून हा देश भविष्यात प्रचंड समृद्ध होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Ans: अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात ऐतिहासिक ऊर्जा आणि तेल पुरवठा करार झाला असून, व्हेनेझुएला आता अमेरिकेचा प्रमुख ऊर्जा भागीदार बनला आहे.
Ans: नवीन करार लागू झाल्यापासून (३ जानेवारीपासून) व्हेनेझुएलाने अमेरिकेला १ कोटी (१० दशलक्ष) बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल पाठवले आहे.
Ans: तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या देखरेखीखालील खात्यात जमा होत असून, जागतिक संस्था 'KPMG' त्याचे ऑडिट करत आहे.