Bangladesh Violence : बांगलादेशात पुन्हा खळबळ! रॉकस्टार जेम्सच्या कॉन्सर्ट दरम्यान हल्ला; २० हून अधिक जखमी

Bangladesh Crisis: ‘I have a dream, जसे 1971 मध्ये सर्व धर्म एकत्र…; हिंदूंवरील हल्ल्यांवर Tariq Rahman नक्की काय म्हटले?
या सर्व घटनांमागे कट्टपंथी गटांचा हाथ असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे कट्टरपंथींच्या प्रत्तीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशच्या फरीदपूर येथे जेम्सच्या कॉन्सर्टते आयोजन करण्याल आले होते. मात्र कॉन्सर्ट सुरु होण्यापूर्वीच कट्टरपंथीयांच्या एका गटाने कार्यक्रमात घुसखोरी केली आणि हल्ला केला. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता.
स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री ९ च्या सुमारास ही घटना घडली होती. यावेळी काही कट्टरपंथीयांनी गर्दीत जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला. कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित असलेल्यांवर दगडफेक सुरु केली. या हिंसाचारात २० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती, यामुळे हे कॉन्सर्ट तातडीने रद्द करण्यात आले होते. या घटनेने बांगलादेशात खळबळ उडाली आहे.
तसेच बांगलादेशातील कलाकार, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. या घटनेवर सर्व कलाकारांनी संताप व्यक्त करत त्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बांगलादेशच्या प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन यांनी सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जिहादी मानसिकतेच्या लोकांमी जेम्स कॉन्सर्टदरम्यान हल्ला केला, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
गेल्या काही काळात बांगलादेशात हिंसाचाराच्या घटना सामान्य झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गायक, संगीतकार, लेख, साहित्यिक यांच्या कार्यक्रमांवर हल्ले केले जात आहे. यामध्ये कट्टरपंथींचा हाथ असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे. अशा परिस्थिती बांगलादेशातील अगामी निवडणुकांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे हल्ले जाणूनबुजून घडवून आणले असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्र्रीय स्तरावर देखील चिंतेचे वातावरण आहे.
Islamist mob attacks concert of Bangladesh’s biggest rockstar James at Faridpur. James has sung for Bollywood also. The mob wants no music or cultural festivals to be held in Bangladesh. James somehow managed to escape. pic.twitter.com/0yNeU0Us9h — Deep Halder (@deepscribble) December 26, 2025
