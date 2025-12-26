Bangladesh Crisis: ‘I have a dream, जसे 1971 मध्ये सर्व धर्म एकत्र…; हिंदूंवरील हल्ल्यांवर Tariq Rahman नक्की काय म्हटले?

Tarique Rahman return to Bangladesh 2025 news : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली चेहरा आणि भविष्यातील पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार तारिक रहमान १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर मायदेशी परतले आहेत. गुरुवारी, २५ डिसेंबर २०२५ रोजी लंडनहून ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांनी जे पहिले कृत्य केले, त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. रहमान (Tarique Rahman) यांनी विमानाबाहेर येताच आपली पादत्राणे बाजूला ठेवली आणि बांगलादेशच्या मातीवर अनवाणी उभे राहून आपल्या मातृभूमीला वंदन केले. त्यांचे हे पुनरागमन बांगलादेशच्या इतिहासातील एक मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ मानले जात आहे.
विमानतळावरून थेट एक्सप्रेसवेवर पोहोचल्यानंतर रहमान यांनी हजारो समर्थकांच्या जनसागराला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी अमेरिकन नागरी हक्क कार्यकर्ते मार्टिन लूथर किंग यांच्या “I have a dream” (माझे एक स्वप्न आहे) या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख केला. रहमान म्हणाले, “माझ्या देशासाठी आणि माझ्या लोकांसाठी माझ्याकडे एक स्पष्ट योजना आहे. मला असा बांगलादेश घडवायचा आहे जिथे जात, पंथ आणि धर्माचा कोणताही भेदभाव नसेल. हा देश मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अशा सर्वांचा आहे.”
गेल्या काही महिन्यांत बांगलादेशात हिंदूंवर आणि इतर अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर तारिक रहमान यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यांनी १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा उल्लेख करत म्हटले की, “ज्याप्रमाणे १९७१ मध्ये सर्व धर्माचे लोक एकत्र येऊन स्वातंत्र्यासाठी लढले, त्याचप्रमाणे आता आपल्याला नवा देश बांधण्यासाठी एकत्र यावे लागेल. मला असा सुरक्षित बांगलादेश हवा आहे, जिथे प्रत्येक महिला, पुरुष आणि मूल भीतीविना घराबाहेर पडू शकेल आणि सुरक्षितपणे घरी परतू शकेल.”
🇧🇩 Tarique Rahman return to Bangladesh on December 25, 2025 after 17 years in exile, marks a high-stakes shift in the nation’s power dynamics as he eyes the February 2026 elections following the ousting of Sheikh Hasina. While his supporters view his homecoming—alongside his… pic.twitter.com/AdEHta4xEV — ConflictX (@ConflictXtweets) December 24, 2025
शेख हसीना यांच्या अवामी लीगवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आल्याने, आगामी फेब्रुवारी २०२५ च्या निवडणुकांमध्ये तारिक रहमान यांचा ‘बीएनपी’ (BNP) पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहे. सध्या त्यांची आई आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अशा वेळी रहमान यांनी “आजारी आईच्या सेवेसाठी मुलगा परतला आहे,” असे भावनिक उद्गार काढले. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी झुबैदा आणि मुलगी झैमा रहमान देखील आहेत.
तारिक रहमान यांचे पुनरागमन अशा वेळी झाले आहे जेव्हा भारत आणि बांगलादेशमधील राजनैतिक संबंध ताणलेले आहेत. रहमान यांनी आपल्या भाषणात भारताचा थेट उल्लेख केला नसला, तरी त्यांनी ‘सर्वसमावेशकता’ आणि ‘सुरक्षितते’वर दिलेला भर हा भारतासाठी एक सकारात्मक संकेत मानला जाऊ शकतो. त्यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांचेही आभार मानले. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत आणि ४,००० सैनिकांच्या पहाऱ्यात रहमान यांचे स्वागत झाले, जे त्यांच्या वाढत्या राजकीय ताकदीचे प्रतीक आहे.
Ans: तारिक रहमान सुमारे १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ निर्वासनानंतर (२००८ पासून लंडनमध्ये होते) २५ डिसेंबर २०२५ रोजी बांगलादेशात परतले.
Ans: त्यांनी "सर्व धर्म आणि जातीच्या लोकांसाठी सुरक्षित आणि समावेशक बांगलादेश" बांधण्याचे स्वप्न मांडले असून अल्पसंख्याकांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे.
Ans: ते बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत आणि आगामी निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत.