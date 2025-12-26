Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Tarique Rahman Promises A Safe Inclusive Bangladesh With Guaranteed Security For All Religions And Minorities

Bangladesh Crisis: ‘I have a dream, जसे 1971 मध्ये सर्व धर्म एकत्र…; हिंदूंवरील हल्ल्यांवर Tariq Rahman नक्की काय म्हटले?

Tarique Rahman : पुढील पंतप्रधान होण्याचे प्रमुख दावेदार असलेले रहमान यांनी शाहजलाल विमानतळावर पोहोचल्यानंतर लगेचच बांगलादेशी भूमीवर अनवाणी उभे राहून देशाच्या राजकारणात पुनरागमन केले.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:51 PM
Tarique Rahman promises a safe inclusive Bangladesh with guaranteed security for all religions and minorities

'I have a dream, जसे १९७१ मध्ये सर्व धर्म एकत्र आले...' तारिक रहमानने बांगलादेशी हिंदूंना दाखवली कोणती स्वप्ने? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ वनवासानंतर तारिक रहमान बांगलादेशात परतले असून, त्यांनी विमानतळावर अनवाणी उभे राहून मातृभूमीला वंदन केले.
  •  “माझे एक स्वप्न आहे,” असे म्हणत रहमान यांनी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मांच्या लोकांना एकत्र घेऊन ‘सुरक्षित बांगलादेश’ बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  • बांगलादेशातील हिंदूंवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, रहमान यांनी १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा दाखला देत सर्व धर्मीयांना समान हक्क देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

Tarique Rahman return to Bangladesh 2025 news : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली चेहरा आणि भविष्यातील पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार तारिक रहमान १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर मायदेशी परतले आहेत. गुरुवारी, २५ डिसेंबर २०२५ रोजी लंडनहून ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांनी जे पहिले कृत्य केले, त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. रहमान (Tarique Rahman) यांनी विमानाबाहेर येताच आपली पादत्राणे बाजूला ठेवली आणि बांगलादेशच्या मातीवर अनवाणी उभे राहून आपल्या मातृभूमीला वंदन केले. त्यांचे हे पुनरागमन बांगलादेशच्या इतिहासातील एक मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ मानले जात आहे.

मार्टिन लूथर किंग यांच्या शब्दांत ‘समावेशक बांगलादेश’चे स्वप्न

विमानतळावरून थेट एक्सप्रेसवेवर पोहोचल्यानंतर रहमान यांनी हजारो समर्थकांच्या जनसागराला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी अमेरिकन नागरी हक्क कार्यकर्ते मार्टिन लूथर किंग यांच्या “I have a dream” (माझे एक स्वप्न आहे) या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख केला. रहमान म्हणाले, “माझ्या देशासाठी आणि माझ्या लोकांसाठी माझ्याकडे एक स्पष्ट योजना आहे. मला असा बांगलादेश घडवायचा आहे जिथे जात, पंथ आणि धर्माचा कोणताही भेदभाव नसेल. हा देश मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अशा सर्वांचा आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत

१९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाची आठवण आणि हिंदूंचे रक्षण

गेल्या काही महिन्यांत बांगलादेशात हिंदूंवर आणि इतर अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर तारिक रहमान यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यांनी १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा उल्लेख करत म्हटले की, “ज्याप्रमाणे १९७१ मध्ये सर्व धर्माचे लोक एकत्र येऊन स्वातंत्र्यासाठी लढले, त्याचप्रमाणे आता आपल्याला नवा देश बांधण्यासाठी एकत्र यावे लागेल. मला असा सुरक्षित बांगलादेश हवा आहे, जिथे प्रत्येक महिला, पुरुष आणि मूल भीतीविना घराबाहेर पडू शकेल आणि सुरक्षितपणे घरी परतू शकेल.”

credit : social media and Twitter

राजकीय पुनरागमन आणि आगामी निवडणुका

शेख हसीना यांच्या अवामी लीगवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आल्याने, आगामी फेब्रुवारी २०२५ च्या निवडणुकांमध्ये तारिक रहमान यांचा ‘बीएनपी’ (BNP) पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहे. सध्या त्यांची आई आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अशा वेळी रहमान यांनी “आजारी आईच्या सेवेसाठी मुलगा परतला आहे,” असे भावनिक उद्गार काढले. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी झुबैदा आणि मुलगी झैमा रहमान देखील आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत

भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम?

तारिक रहमान यांचे पुनरागमन अशा वेळी झाले आहे जेव्हा भारत आणि बांगलादेशमधील राजनैतिक संबंध ताणलेले आहेत. रहमान यांनी आपल्या भाषणात भारताचा थेट उल्लेख केला नसला, तरी त्यांनी ‘सर्वसमावेशकता’ आणि ‘सुरक्षितते’वर दिलेला भर हा भारतासाठी एक सकारात्मक संकेत मानला जाऊ शकतो. त्यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांचेही आभार मानले. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत आणि ४,००० सैनिकांच्या पहाऱ्यात रहमान यांचे स्वागत झाले, जे त्यांच्या वाढत्या राजकीय ताकदीचे प्रतीक आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तारिक रहमान किती वर्षांनंतर बांगलादेशात परतले आहेत?

    Ans: तारिक रहमान सुमारे १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ निर्वासनानंतर (२००८ पासून लंडनमध्ये होते) २५ डिसेंबर २०२५ रोजी बांगलादेशात परतले.

  • Que: तारिक रहमान यांनी अल्पसंख्याकांबाबत काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: त्यांनी "सर्व धर्म आणि जातीच्या लोकांसाठी सुरक्षित आणि समावेशक बांगलादेश" बांधण्याचे स्वप्न मांडले असून अल्पसंख्याकांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे.

  • Que: तारिक रहमान कोणत्या राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत?

    Ans: ते बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत आणि आगामी निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत.

Web Title: Tarique rahman promises a safe inclusive bangladesh with guaranteed security for all religions and minorities

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
1

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?
2

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
4

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM