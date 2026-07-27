सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Breaking News Rebellion Against Pakistan In Pok Jaac Boycotts Elections

Breaking News :POK मध्ये पाकिस्तान विरोधात बंड , JAAC ने निवडणुकांवर केला बहिष्कार

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांनी जनतेला आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, आंदोलकांनी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या सरकारांकडून लेखी आश्वासनांची मागणी केली आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन
  • प्रदर्शनकारियों ने मांगा लिखित आश्वासन
रावळकोट : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मध्ये स्थानिक जनतेने पुन्हा उग्र बंड केले आहे . POK मध्ये सुरु झालेल्या प्रदर्शनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने जनतेला होणाऱ्या आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे जाहीर केले आहे . JAAC ने होणाऱ्या निवडणुका या धोका करून सरकार जिंकणार आहे असे म्हंटले आहे .आणि जोरदार प्रदर्शन करायला सुरवात केली . यामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यावरील तणाव वाढला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील सुरू असलेल्या आंदोलनाचे रावलकोट हे केंद्र बनले आहे, तरीही त्याला संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाठिंबा मिळत आहे. जेएएसीने मुझफ्फराबाद, पूंछ आणि परदेशात राहणाऱ्या काश्मिरींना या जनआंदोलनात सामील होऊन आपला आवाज अधिक बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.

DGMA : Black Sea मध्ये भारतीय खलाशांवर रशियन हल्ले; युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एस. जयशंकर यांना विशेष पत्र अन् गंभीर इशारा

पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन

जेएएसीच्या नेत्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत दीर्घकाळापासूनच्या घटनात्मक आणि राजकीय तक्रारींचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका विश्वासार्ह मानल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलकांनी पीओके विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव ठेवलेल्या १२ जागांना आपला विरोध पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. स्थानिक लोकांना मोठा वाटा मिळाला नाही, तर निवडणुका निरर्थक ठरतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी ही मागणी पाकिस्तानकडे आधीच कळवली आहे, परंतु अद्याप त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण

प्रदर्शनकारियों ने मांगा लिखित आश्वासन

प्रदर्शनकारियों ने पीओके की पाकिस्तान परस्त सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अब तथाकथित “राजनीतिक खेल” या केवल ज़ुबानी आश्वासनों को स्वीकार नहीं करेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी कामयाब होगा, जब सरकार की ओर से उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। उन्होंने पीओके और पाकिस्तान की सरकार से अक्तूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने 5 जून से 26 जून के बीच किए गए वादों के लिए एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा है।

 

 

Web Title: Breaking news rebellion against pakistan in pok jaac boycotts elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jammu And Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला! गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद; एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी
1

Jammu And Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला! गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद; एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Breaking News :POK मध्ये पाकिस्तान विरोधात बंड , JAAC ने निवडणुकांवर केला बहिष्कार

Breaking News :POK मध्ये पाकिस्तान विरोधात बंड , JAAC ने निवडणुकांवर केला बहिष्कार

Jul 27, 2026 | 06:49 PM
‘मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं भ्रष्ट प्रशासन,’ मोशी कचरा डेपो अपघातावरून विजय वडेट्टीवार यांचा प्रशासनावर निशाणा

‘मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं भ्रष्ट प्रशासन,’ मोशी कचरा डेपो अपघातावरून विजय वडेट्टीवार यांचा प्रशासनावर निशाणा

Jul 27, 2026 | 06:36 PM
Job Market: तरुणांसाठी मोठी बातमी! नोकरीसाठी दिल्ली-मुंबईला जाण्याची गरज नाही; ‘या’ शहरांमध्ये मिळतोय तगडे पगार

Job Market: तरुणांसाठी मोठी बातमी! नोकरीसाठी दिल्ली-मुंबईला जाण्याची गरज नाही; ‘या’ शहरांमध्ये मिळतोय तगडे पगार

Jul 27, 2026 | 06:28 PM
“पार्टी तो बनती है!” CJP कार्यकर्त्यांचा भन्नाट जल्लोष; दिल्लीच्या रस्त्यावर डान्सचा Video Viral

“पार्टी तो बनती है!” CJP कार्यकर्त्यांचा भन्नाट जल्लोष; दिल्लीच्या रस्त्यावर डान्सचा Video Viral

Jul 27, 2026 | 06:25 PM
स्टंप चार वेळा हवेत फिरला अन्…! Ashok Sharma चा फास्ट बॉल अन् थेट विकेट; पहा Viral Video

स्टंप चार वेळा हवेत फिरला अन्…! Ashok Sharma चा फास्ट बॉल अन् थेट विकेट; पहा Viral Video

Jul 27, 2026 | 06:22 PM
Girls Fear Lizards: मोठमोठ्या संकटांना न घाबरणाऱ्या मुली पाल पाहताच का किंचाळतात? यामागे आहे ‘हे’ वैज्ञानिक कारण

Girls Fear Lizards: मोठमोठ्या संकटांना न घाबरणाऱ्या मुली पाल पाहताच का किंचाळतात? यामागे आहे ‘हे’ वैज्ञानिक कारण

Jul 27, 2026 | 06:20 PM
Duck Egg Vs Chicken Egg: तुम्ही खरेदी करत केलेलं अंडं हे कोंबडीचं की बदकाचं कसं ओळखावं

Duck Egg Vs Chicken Egg: तुम्ही खरेदी करत केलेलं अंडं हे कोंबडीचं की बदकाचं कसं ओळखावं

Jul 27, 2026 | 06:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा