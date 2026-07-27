Breaking News :POK मध्ये पाकिस्तान विरोधात बंड , JAAC ने निवडणुकांवर केला बहिष्कार

जाहिरात

सारांश

पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांनी जनतेला आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, आंदोलकांनी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या सरकारांकडून लेखी आश्वासनांची मागणी केली आहे.

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:

Follow Us:

विस्तार

पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन

प्रदर्शनकारियों ने मांगा लिखित आश्वासन

रावळकोट : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मध्ये स्थानिक जनतेने पुन्हा उग्र बंड केले आहे . POK मध्ये सुरु झालेल्या प्रदर्शनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने जनतेला होणाऱ्या आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे जाहीर केले आहे . JAAC ने होणाऱ्या निवडणुका या धोका करून सरकार जिंकणार आहे असे म्हंटले आहे .आणि जोरदार प्रदर्शन करायला सुरवात केली . यामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यावरील तणाव वाढला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील सुरू असलेल्या आंदोलनाचे रावलकोट हे केंद्र बनले आहे, तरीही त्याला संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाठिंबा मिळत आहे. जेएएसीने मुझफ्फराबाद, पूंछ आणि परदेशात राहणाऱ्या काश्मिरींना या जनआंदोलनात सामील होऊन आपला आवाज अधिक बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.

DGMA : Black Sea मध्ये भारतीय खलाशांवर रशियन हल्ले; युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एस. जयशंकर यांना विशेष पत्र अन् गंभीर इशारा

पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन

जेएएसीच्या नेत्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत दीर्घकाळापासूनच्या घटनात्मक आणि राजकीय तक्रारींचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका विश्वासार्ह मानल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलकांनी पीओके विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव ठेवलेल्या १२ जागांना आपला विरोध पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. स्थानिक लोकांना मोठा वाटा मिळाला नाही, तर निवडणुका निरर्थक ठरतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी ही मागणी पाकिस्तानकडे आधीच कळवली आहे, परंतु अद्याप त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

जाहिरात

जाहिरात

Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण

प्रदर्शनकारियों ने मांगा लिखित आश्वासन

प्रदर्शनकारियों ने पीओके की पाकिस्तान परस्त सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अब तथाकथित “राजनीतिक खेल” या केवल ज़ुबानी आश्वासनों को स्वीकार नहीं करेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी कामयाब होगा, जब सरकार की ओर से उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। उन्होंने पीओके और पाकिस्तान की सरकार से अक्तूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने 5 जून से 26 जून के बीच किए गए वादों के लिए एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा है।

Web Title: Breaking news rebellion against pakistan in pok jaac boycotts elections