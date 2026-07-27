DGMA : Black Sea मध्ये भारतीय खलाशांवर रशियन हल्ले; युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एस. जयशंकर यांना विशेष पत्र अन् गंभीर इशारा

रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) दरम्यान सुरू असलेल्या भीषण युद्धाची झळ आता आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर काम करणाऱ्या निष्पाप भारतीय खलाशांना बसू लागली आहे. काळ्या समुद्रात (Black Sea) व्यापारी जहाजांवर आणि सागरी पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये भारतीय खलाशांचा जीव गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री त्सिबिहा (Andrii Sybiha) यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना एक औपचारिक पत्र लिहून शहीद झालेल्या भारतीय खलाशांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. या पत्रात युक्रेनने काळ्या समुद्रातील या भीषण परिस्थितीसाठी आणि नागरी जहाजांवरील हल्ल्यांसाठी थेट रशियाला जबाबदार धरले आहे.
युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि भारतातील युक्रेनियन दूतावासाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, रशियन आक्रमणामुळे काळ्या समुद्रातील सुरक्षा परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. २०२५ आणि २०२६ या कालावधीत काळ्या समुद्रातील रशियन लष्करी कारवाईमुळे अनेक नागरी खलाशी, नौदल कर्मचारी आणि व्यापारी जहाजांवरील कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. युक्रेनच्या सागरी निर्यात मार्गाचा वापर करणाऱ्या परदेशी जहाजांना आणि बंदरांना रशियाकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात असल्याचे युक्रेनने स्पष्ट केले आहे.
युक्रेनच्या दूतावासाने नमूद केले आहे की, त्यांनी या संपूर्ण संघर्षाच्या काळात भारतासह आपल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना रशियन आक्रमकतेमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबद्दल सातत्याने पूर्वकल्पना दिली होती. काळ्या समुद्रासह अझोवच्या समुद्रात (Sea of Azov) व्यावसायिक आणि नागरी जहाजांची वाहतूक धोक्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO) कडे देखील युक्रेनने १२ जून आणि २६ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांद्वारे ही बाब अधिकृतपणे मांडली आहे.
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याशिवाय, युक्रेनने रशियाच्या लष्करी पुरवठा साखळीवर आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कवर निर्बंध आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय पावले उचलली जात आहेत, याची माहिती भारताला दिली आहे. रशियाला मिळणारा लष्करी पुरवठा रोखणे आणि काळ्या समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे हेच जागतिक सागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे युक्रेनचे म्हणणे आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत भारत सरकारच्या सागरी प्रशासन महासंचालनालयाने (DGMA) २३ जुलै २०२६ रोजी ‘परिपत्रक ४१’ (Circular 41 of 2026) जारी केले होते. यामध्ये काळ्या समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या किंवा तेथे कार्यरत असणाऱ्या भारतीय जहाजांसाठी तसेच भारतीय खलाशी असलेल्या परदेशी जहाजांसाठी कडक सागरी सुरक्षा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. युक्रेनने भारताच्या या तातडीच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, खलाशांच्या प्राणांचे रक्षण करण्यासाठी अशा प्रतिबंधात्मक सूचना वेळेत जारी करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
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युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपल्या पत्रात डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी लवकरात लवकर थेट संवाद साधण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावित बैठकीमध्ये काळ्या समुद्रातील सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. युक्रेनच्या मते, काळ्या समुद्रातील सागरी वाहतूक पुन्हा सुरक्षित करण्याचा एकमेव शाश्वत मार्ग म्हणजे नागरी जहाजांवरील हल्ले रोखण्यासाठी रशियावर सर्व आंतरराष्ट्रीय देशांनी एकत्र येऊन कडक दबाव आणणे हाच आहे.