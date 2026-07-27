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Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:06 PM IST
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सारांश

आफ्रिकेच्या माली या देशात भारतातील गुजरातमधील हिरा आणि सोने व्यापारी धीरु रमानी यांचे अपहरण केले आहे . त्यांना सोडण्याच्या बदल्यात १०० करोड रुपये मागितले असून शेवटी ४४ करोड रक्कम ठरली आहे .

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार

बामाको/सुरत: गुजरातच्या सुरत येथील अमेरिकन हिरे व्यापारी धीरू गुजरातच्या अमरेली या जिल्ह्यातील रहिवाशी आहेत धीरु रमाणी यांची, एप्रिलमध्ये मालीमध्ये झालेल्या कथित अपहरणानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी सुटका करण्यात आली आहे, असे एका सूत्राने रविवारी सांगितले. मात्र, ते अद्याप पश्चिम आफ्रिकेतील त्या देशातच आहेत. एका हिरे व्यापाऱ्याने दावा केला आहे की, ७५ वर्षीय धीरू रमानी यांच्या सुटकेसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला ४० लाख युरो (अंदाजे ४४ कोटी रुपये) खंडणी दिली. सूत्राने असाही दावा केला की, अपहरणकर्त्यांनी सुरुवातीला अंदाजे १ अब्ज रुपयांची मागणी केली होती, परंतु अमेरिकेत राहणाऱ्या रमानी यांच्या कुटुंबीयांनी कमी रकमेवर वाटाघाटी करून त्यांची सुटका करून घेतली.

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नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना सूत्राने सांगितले की, गुजरातच्या अमरेली जिल्ह्यातील रहिवासी आणि सुरतचे हिरे व्यापारी असलेले धीरू रमानी सध्या मालीमध्ये आहेत, जिथे स्थानिक अधिकारी त्यांच्या सुटकेनंतर त्यांची चौकशी करत आहेत. सूत्राच्या माहितीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मालीमध्ये त्यांचे कथित अपहरण झाले होते. त्याने अलीकडेच तिथे सोन्याची खाण विकत घेतली होती आणि काही काळापासून तो तिथे राहत होता.

गुजरातच्या अमरेली या जिल्ह्यातील रहिवाशी आहेत धीरु रमाणी

सूत्राने सांगितले, “त्यांची सुटका झाली आहे, पण ते मालीमध्येच आहेत. स्थानिक पोलीस त्यांच्या सुटकेबद्दल आणि त्यामागील परिस्थितीबद्दल त्यांची चौकशी करत आहेत.” सूत्राने असाही दावा केला की, अमेरिकेतील रमानी यांच्या कुटुंबीयांनी अपहरणकर्त्यांशी स्वतःहून वाटाघाटी केल्या आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही भारतीय सरकारी संस्थेची कोणतीही भूमिका नव्हती.

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सूत्राच्या माहितीनुसार, मूळचे अमरेली जिल्ह्यातील धार गावचे रहिवासी असलेले धीरू रमानी हे सुमारे १९८० पासून हिऱ्यांच्या व्यापारात गुंतलेले होते. नंतर ते अमेरिकेत स्थायिक झाले, जिथे त्यांचे कुटुंब आंतरराष्ट्रीय हिऱ्यांच्या व्यापारात गुंतलेले आहे. अपहरणाच्या घटनेनंतर, बामाको येथील भारतीय दूतावासाने भारतीयांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करणारी सूचना जारी केली. मालीतील सुरक्षा परिस्थितीचा हवाला देत, भारतीय दूतावासाने भारतीय नागरिकांना माली सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला.

 

 

 

Web Title: Kidnapping gujarat diamond merchant kidnapped in the african country of mali 44 crore ransom demanded

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:45 PM

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