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“पार्टी तो बनती है!” CJP कार्यकर्त्यांचा भन्नाट जल्लोष; दिल्लीच्या रस्त्यावर डान्सचा Video Viral

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

Video Viral: नीट यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थी आणि काही संघटनांनी आंदोलन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

NEET UG Protest Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

NEET UG Protest Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

 

NEET UG Protest Viral Video: नीट यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका व्हायरल पोस्टमध्ये काही संघटना आणि विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आंदोलनात परीक्षेतील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे.

आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा

व्हायरल पोस्टनुसार, या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले होते. परीक्षेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, अशा मागण्या करण्यात आल्याचा उल्लेख पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आंदोलकांनी केल्याचे पोस्टमध्ये नमूद

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या माहितीनुसार, आंदोलन अनेक दिवस सुरू होते. विविध भागांतून विद्यार्थी दिल्लीत दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. परीक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केल्याचे पोस्टमध्ये नमूद आहे.

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परिस्थिती अधिक चिघळल्याचेही काही सोशल मीडिया

या आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाल्यामुळे काही ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. संसदेकडे निघालेल्या मोर्चाला पोलिसांनी रोखल्याचे आणि त्यानंतर परिस्थिती अधिक चिघळल्याचेही काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

 

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अभिनंदन करताना दिसत असल्याचा दावा

व्हायरल होत असलेल्या मजकुरात आणखी एक मोठा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या वृत्तानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करत दिल्लीत जल्लोष केल्याचेही पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. काही व्हिडिओंमध्ये लोक नाचताना आणि एकमेकांचे अभिनंदन करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे.

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सोशल मीडियात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया

या कथित जल्लोषाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत. काहीजणांनी या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय म्हटले आहे, तर काहींनी या दाव्यांबाबत अधिकृत माहितीची वाट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सोशल मीडियात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

 

Web Title: Cjp protester party after dharmendra pradhan resign from education ministry

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Published On: Jul 27, 2026 | 06:25 PM

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