स्टंप चार वेळा हवेत फिरला अन्…! Ashok Sharma चा फास्ट बॉल अन् थेट विकेट; पहा Viral Video

झिम्बाम्ब्वे फलंदाजी करत असताना अशोक शर्माने 17 व्या ओव्हरमध्ये पहिली इंटरनॅशनल विकेट प्राप्त केली आहे. त्याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. 17 व्या ओव्हरमध्ये श्रेयस अय्यरने अशोक शर्माला गोलंदाजी करण्यासाठी पाचारण केले. या ओव्हरमध्ये अशोक शर्मा वेगळ्याच विचाराने गोलंदाजी करत होता.
‘Vaibhav Suryavanshi ने आपल्या फिटनेसवर…’; कोच व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचे मोठे विधान
17 व्या ओव्हरमध्ये अशोक शर्माने पहिल्या बॉलवर जादू दाखवली. गोलंदाजाला फटका मारण्यासाठी कोणतीही संधी अशोक शर्माने दिली नाही. अराऊंड द विकेट गोलंदाजी टाकण्यासाठी आलेल्या अशोक शर्माने स्टंपच्या बाहेर एक फूल लेंथ बॉल टाकला. टप्पा पडल्यावर बॉलने दिशा बदलली. झिम्बाम्ब्वेचा फलंदाज मारुमानी ड्राइव्ह मारण्याच्या नादात आउट झाला.
𝐓𝐈𝐌𝐁𝐄𝐑! 🔥🫡#ZIMvIND #RokoNahiThoko #AshokSharma pic.twitter.com/I1LiW1jIkq — FanCode (@FanCode) July 26, 2026
अशोक शर्माने टाकलेला बॉल इतका वेगवान होता की फलंदाजाला काही काळण्याच्या आतच त्याची विकेट पडली होती. उडालेला स्टंप हवेत अनेकदा फिरत असल्याचे दिसून आले. प्रत्येक गोलंदाजाला इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पहिली विकेट मिळवण्याचा आनंद साजरा करायचा असतो. अशोक शर्माने देखील त्याच अंदाज सेलिब्रेशन केल्याचे पाहायला मिळाले.
Vaibhav Sooryavanshi: 151 धावा, 9 सिक्सर्स आणि 196 चा स्ट्राईक रेट, झिम्बाम्ब्वेला हादरवून सोडलं, वैभव सूर्यवंशी झाला नंबर 1
कोच व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचे मोठे विधान
मला वाटते की वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फिटनेसवर अजून काम केले पाहिजे. तो अजून लहान आहे, मात्र खेळाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःला यशस्वी प्रयत्न करत असतो. कालच्या सामन्यात तो बाउंड्रीवर डाईव्ह मारत कॅच पकडताना दुखापत झाली तो ग्राऊंडच्या बाहेर जाण्यास इच्छुक नव्हता. यावरून तो संघासाठी सर्वस्व देण्यासाठी तत्पर असतो हे दिसून येतो. मागील सहा महिन्यात त्याने स्वतःवर भरपूर काम केले आहे. झिम्बाम्ब्वेविरुद्धच्या सिरिजमध्ये वैभवने शानदार फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. आम्हाला त्याच्याकडून याच कामगिरीची अपेक्षा होती. त्याने आयपीएलमध्ये देखील चांगली कामगिरी केली आहे.