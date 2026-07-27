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Duck Egg Vs Chicken Egg: तुम्ही खरेदी करत केलेलं अंडं हे कोंबडीचं की बदकाचं कसं ओळखावं

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

तुम्ही नक्की कोंबडीचं अंडं खाताय की बदकाचं? हे ओळखण्यासाठी घरगुती काय सोपे उपाय आहेत. ते नक्की कशा पद्धतीने ओळखायचं याबाबत जाणून घ्या सोपी माहिती. नक्की काय आहे फरक?

कोंबडीचं आणि बदकाचं अंडं नक्की कसं ओळखावं (फोटो सौजन्य - Pinterest)

कोंबडीचं आणि बदकाचं अंडं नक्की कसं ओळखावं (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • कोंबडीचं की बदकाचं अंडं नक्की कसे ओळखावे 
  • घरगुती सोप्या पद्धतीचा करा उपयोग 
  • नक्की काय आहेत हॅक्स 
बाजारात अंडी विकत घेताना, बहुतेक लोकांना असंच वाटत असतं की, ते कोंबडीची अंडी विकत घेत आहेत. पण बाजारात अनेक ठिकाणी फसवणूकही होते आणि भेसळही. अनेक ठिकाणी कोंबडीची अंडी सांगून बदकाची अंडीदेखील विकली जातात, जी पहिल्या नजरेत ओळखणे कठीण असते. जरी दोन्ही अंडी दिसायला सारखी असली तरी, त्यांच्या आकार, कवच, बलक आणि पोषणमूल्यांमध्ये लक्षणीय फरक असतो. जर तुम्हालाही या दोन्हींमधील फरक ओळखता येत नसेल, तर तुम्ही काही सोप्या चिन्हांच्या मदतीने त्यांना ओळखू शकता.

अंड्याचा आकार महत्त्वाचा 

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अंड्याच्या आकारावरून तुम्ही ओळखू शकता. बदकाचे अंडे कोंबडीच्या अंड्यापेक्षा मोठे असते. त्याचे वजन सहसा जास्त असते आणि हातात धरल्यावर ते थोडे जड वाटते. जर दोन अंडी शेजारी-शेजारी ठेवली, तर बदकाचे अंडे सहजपणे मोठे दिसेल.

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दोन्ही अंड्यांची कवचं तपासा 

याशिवाय बदकाच्या अंड्याचे कवच अधिक मजबूत असते. बदकाच्या अंड्याचे कवच कोंबडीच्या अंड्याच्या कवचापेक्षा जाड आणि मजबूत असते. ते फोडण्यासाठी थोडे जास्त दाब द्यावा लागतो, तर कोंबडीचे अंडे तुलनेने सहज फुटते.

रंगांमध्येही आहे तफावत 

रंगामध्येही फरक असू शकतो. कोंबडीची अंडी सामान्यतः पांढरी किंवा फिकट तपकिरी रंगाची असतात, तर बदकाची अंडी पांढरी, फिकट हिरवी, राखाडी, तपकिरी किंवा ठिपकेदार अशा विविध रंगांमध्ये आढळू शकतात. तथापि, केवळ रंगावरून अंदाज लावणे योग्य नाही, कारण जातीनुसार रंगात फरक असू शकतो.

दोन्हीचा बलक असतो वेगळा 

अंडे फोडल्यावर सर्वात जास्त लक्षात येणारा फरक म्हणजे पिवळा बलक. बदकाची अंडी आकाराने मोठी असतात आणि रंगाने गडद दिसू शकतात. यामुळेच ऑम्लेट, स्क्रॅम्बल्ड एग्स किंवा त्यापासून बनवलेले इतर पदार्थ अधिक क्रीमी आणि समृद्ध चवीचे लागतात.

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चवींमध्येही खूप फरक 

याच्या पोषणमूल्यांमध्येही फरक असतो. मोठ्या आकारामुळे, बदकाच्या अंड्यांमध्ये जास्त प्रथिने, चरबी, कॅलरीज आणि कोलेस्ट्रॉल असते. कोंबडीच्या अंड्यांपेक्षा त्यात ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडचे प्रमाणही जास्त असते. तथापि, ज्यांना उच्च कोलेस्ट्रॉल आहे त्यांनी त्याचे सेवन मर्यादित ठेवावे.

चवीतील फरक हा अगदी किरकोळ आहे.  दोन्ही अंड्यांची चव सारखीच असते, परंतु बदकाच्या अंड्यातील मोठा पिवळा बलक त्याला थोडी अधिक क्रिमी चव देतो. त्यामुळे तुम्हाला चवीत किंचित फरक नक्कीच जाणवू शकतो 

Web Title: How to know difference between duck egg vs chicken egg

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Published On: Jul 27, 2026 | 06:13 PM

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