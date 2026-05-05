India China Tension : ड्रॅगनची उडाली झोप! भारताच्या ‘अग्नि’ मिसाइलला रोखण्यासाठी नवी खेळी; तिबेटमध्ये तैनात केले  घातक शस्त्र

भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनने तिबेटमध्ये अत्युधानिक HQ-29 डिफेन्स सिस्टम तैनात केले आहे. भारताच्या अग्नि मिसाइलला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही तैनात करण्यात आली आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 04:32 PM
China Deploys HQ-29 Defense System in Tibet

India China Tension : ड्रॅगनची उडाली झोप! भारताच्या 'अग्नि' मिसाइलला रोखण्यासाठी नवी खेळी; तिबेटमध्ये तैनात केले  घातक शस्त्र

  • ड्रॅगनची उडाली झोप
  • भारताच्या ‘अग्नि’ मिसाइलला रोखण्यासाठी नवी खेळी
  • तिबेटमध्ये तैनात केले  घातक शस्त्र
China Deploys HQ-29 Defense System in Tibet : बीजिंग : सध्या आशियाई राजकारणा मोठी खळबळ उडाली आहे. भारताच्या सतत होणाऱ्या लष्करी विकासामुळे चीनची चिंता वाढवली आहे. विशेष करुन भारताच्या अग्नि-6 मिसाइल ड्रॅगनची झोप उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चीनन तिबेटट्या पठारी भागांमध्ये आपल्या सर्वात प्रगत HQ-29 डिफेन्स सिस्टम तैनात केली आहे. ही सिस्टम खास क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठीच विकसित करण्यात आली आहे.

HQ-29 चे वैशिष्यट्ये

चीनचे HQ-29 लॉंटर्स आणि इंटसेप्टर मिसाइल्स ट्रेनद्वारे भारतीय सीमेजवळ तैनात केले जात आहे. या संरक्षणयंत्रणेची तांत्रिक माहिती चीनने अत्यंत गुप्त ठेवली आहे. तज्ज्ञांच्या मते,

  • ही सिस्टम क्षेपणास्त्रच नाही, तर अवकाशातील उपग्रह पाठण्यासही सक्षम आहे.
  • या सिस्टमचा वेग ताशी ७,३५० ते १२,२५० किमी असून ही यंत्रणा १५० ते ६०० किमी उंचीवरली शत्रूचे क्षेपणास्त्र क्षणात नष्ट करु शकते.
  • याशिवाय पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत असलेल्या उपग्रहांना देखील या तंत्रज्ञानामुळे लक्ष्य करता येते.
  • यामुळे युद्ध झाल्यास भारताची दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा डाव चीन खेळू शकतो.
  • दाव्यानुसार, ही सिस्टम रशियाच्या S-500 टक्कर देऊ शकते.

भारताच्या अग्नि मिसाइलमुळे चीन चिंतेत

तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या अगामी अग्नि ६ या क्षेपणास्त्राची धास्ती चीनने घेतली आहे.

  • हे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र १२,००० किमी पेक्षा जास्त पल्ला गाठण्याची क्षमता ठेवते.
  • तसेच एकाच वेळी अनेक अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमताही या मिसाइलमध्ये आहे.
  • DRDO ने या प्रकल्पाची तयारी पूर्ण केल्याचे संकेत दिल्यानंतर चीनने बचावात्मक कार्य सुरु केले आहे.
चीन सीमेवरील आपली पकड मजबूत करत आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये देखथील चिनीन या शस्त्राची तिबेटमध्ये तैनाती केली होती. भारताच्या वाढत्या लष्करी आणि संरक्षणक्षमतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सीमेवरील या शक्तीप्रदर्शनामुळे भविष्यात आशियाई समीकरणाच मोठी बदल होण्याची शक्यताआङे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये तणाव पुन्हा निर्माण होऊ शकतो.

Published On: May 05, 2026 | 04:32 PM

