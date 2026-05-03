India China Tension : भारतासाठी धोक्याची घंटा! चीनचे Spy Ship बंगलाच्या उपसागरात; नौदल हाय अलर्टवर

चीनदेखील अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या जवळ एक कालवा बांधण्याची योजनाही आखत असल्याचे वृत्त आहे. हा कालवा दक्षिण चीन समुद्र आणि अंदमान समुद्र यांना जोडणारा असेल. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदल अलर्टवर आहे. भारतासाठी बंगालच्या उपसागराचे प्रचंड धोरणात्मक, आर्थिक आणि भौगोलिक महत्त्व आहे; आग्नेय आशियाशी संपर्क साधण्यासाठी तो एक मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करतो.
भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अंतर्गत हा प्रदेश भारताला म्यानमार आणि थायलंड, इंडोनेशियासारख्या राष्ट्रांशी जोडतो; तसेच हिंदी महासागराद्वारे होणाऱ्या जागतिक व्यापारासाठी तो एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. बंगालचा उपसागर एका संरक्षक ढाल म्हणून कार्य करतो आणि भारताच्या पूर्व सीमेवरील सुरक्षेला बळकटी देतो. हा उपसागर ‘मलाक्का सामुद्रधुनी’चे प्रवेशद्वार म्हणून काम करतो, जी भारताच्या सागरी व्यापारासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे.