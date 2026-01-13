Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इराणशी मैत्री पडणार महागात? ट्रम्पच्या ‘या’ आदेशामुळे भारतावर ७५% टॅरिफची टांगती तलवार

Trump Tarrif Strike on Iran : इराणमधील हिंसक आंदोलनामुळे अमेरिकेकडून तेहरानवर हल्ल्याचे संकेत मिळाले आहे. याशिवाय अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लावून आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:15 AM
Trump 25% Tariff on Iran Trade Partners

इराणशी मैत्री पडणार महागात? ट्रम्पच्या 'या' आदेशामुळे भारतावर ७५% टॅरिफची टांगती तलवार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्पने इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर लागू केला २५% टॅरिफ
  • इराणवर आर्थिक दबाव आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न
  • भारतावर होणार परिणाम?
Trump 25% Tarrif on Iran Trade Partners : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा जगाला धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराण (Iran)वर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी टॅरिफचा डाव खेळला आहे. त्यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% टॅरिफ लागू केले आहे. इराणमध्ये सुरु असलेल्या खामेनेई सरकारविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे. परंतु यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. कारण भारताने इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

World War 3 : युद्धाचा बिगुल वाजला? ट्रम्पच्या ‘या’ आदेशाने उडाली खळबळ, इराणवर बॉम्बहल्ल्याचे संकेत

ट्रम्पचा हेतू काय आहे? 

ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% टॅरिफ (Tarrif) लागू केले असून याचा उद्देश इराणवर आर्थिक दबाव वाढवणे आहे. इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांच्या निर्णयाचा हेतू इराणला जनतेच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडणे आहे. या टॅरिफमुळे भारतासमवेत इराणशी व्यापार करणाऱ्या इतर देशांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर काय होईल परिणाम

  • भारताने प्रामुख्याने इराणच्या चाबहार बंदरात मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये भारताने ३७० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स गुंतवले आहेत. या चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताला थेट युरोपशी व्यापार करण्याची संधी मिळते. परंतु ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या या प्रकल्पावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
  • याशिवाय भारताने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये इराणसोबत १.६८ अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार करार केला आहे. यामध्ये निर्यातीत भारताचा १.२४ अब्ज डॉलरचा आणि आयातीत ०.४४ अब्ज डॉलरचा वाटा आहे.
  • अशा परिस्थिती ट्रम्पच्या निर्णयामुळे भारतावर ७५% पर्यंत टॅरिप वाढण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेने ५०% टॅरिफ लागू केले आहे.
  • तसेच याचा भारत-इराण व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा जागतिक व्यापारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये मोठीखळबळ उडाली आहे. याचा इराण-चीन व्यापारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या टॅरिफमुळे इराण-चीनच्या वन बेल्ट वन रोड योजनेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

इराण-अमेरिका वादात उत्तर कोरियची उडी; Kim Jong Un चा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर किती टॅरिफ लावले आहे?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25% टॅरिफ लावले आहे.

  • Que: ट्रम्पच्या या टॅरिफ निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतावर मोठा परिणाम होईल. भारताने इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. चाबहार बंदराला सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच भारत आणि इराणच्या द्विपक्षीय व्यापार संबंधावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 11:15 AM

