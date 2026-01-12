Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

इराण-अमेरिका वादात उत्तर कोरियची उडी; Kim Jong Un चा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Kim Jong UN on America : इराणमधील राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान या तणावात आता उत्तर कोरियाने हस्तक्षेप केला आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेवर टीका केली आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:20 PM
kim jong un

इराण-अमेरिका वादात उत्तर कोरियची उडी; Kim Jong Un चा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Follow Us:
Follow Us:
  • उत्तर कोरियाचा अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांवर हल्ला
  • इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केली गंभीर टीका
  • जाणून घ्या नेमकं काय म्हटले?
Kim Jong Un : प्योंगयोंग : जागतिक राजकारणात सध्या अमेरिका, इराण, डेन्मार्क, क्युबा यां देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तणावाचे वातावरण आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर इतर देशांवर निशाणा साधला आहे. सध्या अमेरिकेने इराणमधील आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने तणाव वाढत चालला आहे. दरम्यान आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाने आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांवर टीका केली आहे.

Operation Mongoose : ट्रम्पच्या निशाण्यावर आता क्युबा? अमेरिकेच्या धमक्यांनतर १९६१ ची गुप्त कारवाई पुन्हा चर्चेत

उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली  स्थापन झालेल्या नवीन निर्बंध संघटना MSMT वर टीका केली आहे. या संघटनेला उत्तर कोरियाने बेकायदेशीर म्हटले आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या आड डोनाल्ड ट्रम्प जगावर आपली हुकूमशाही गाजवत असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर कोरियाने MSMT संघटनेला तीव्र विरोध केला असून ही संघटना उत्तर कोरियावर १५ वर्षांसाठी निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले आहे.

काय आहे MSMT?

मल्टीलॅटरल सॅन्शन्स मॉनिटरिंग टीम (MSMT) ही एक ११ सदस्य देशांची संघटना आहे. यामध्ये अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपानसह काही पाश्चिमात्य देशांचा समावेश आहे.  याची स्थापना २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. उ्त्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यासाठी, तसेच अमेरिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली होती. उत्तर कोरियाच्या मते अमेरिकेची ही संघटना राजकीय हेतून प्रेरित असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे. जगाचा कारभार यांच्या मनाप्रमाणे चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इतर आरोप

उत्तर कोरियाने केवळ निर्बंधावरच नाही, तर सायबर हल्ल्यांवरुन अमेरिकेला धारेवर धरले आहे. अमेरिकेच्या मते उत्तर कोरिया सायबर हल्ल्यांच्या माध्यमातून अण्वस्त्रच्या निर्मितीसाठी जगभरातून निधी गोळा करत आहे. परंतु उत्तर कोरियाने अमेरिकेच्या या आरोपांना खोटे ठरवले आहे. उत्तर कोरियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे.

इराणशी काय आहे संंबंध?

उत्तर कोरियाचा हा हल्ला मित्र राष्ट्रांच्या पाठिंब्यासाठी अप्रत्यक्ष हल्ला मानला जात आहे. कारण नुकतेच व्हेनेझुएलामध्ये कारवाईनंतर अमेरिकेने इराणला टार्गेट केले आहे. अमेरिका आता इराणवर कारवाईची तयारी करत आहे. यामुळेच उत्तर कोरियाने अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांना गंभीर इशारा दिला आहे. उत्तर कोरियाने म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांना पारदर्शकतेने कार्य करायचे असल्याचे त्यांनी अमेरिकेच्या तालावर नाचू नये. यासाठी स्वतंत्र संघटना उभारावी.

ट्रम्पचा धमाका! व्हेनेझुएलाचे स्वघोषित राष्ट्राध्यक्ष; सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे जगभरात खळबळ

Web Title: North korea kim jong un on america iran tensions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी
1

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?
2

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO
3

Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?
4

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

Jan 18, 2026 | 03:32 PM
NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

Jan 18, 2026 | 03:26 PM
Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Jan 18, 2026 | 03:21 PM
“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

Jan 18, 2026 | 03:11 PM
Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Jan 18, 2026 | 03:10 PM
Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Jan 18, 2026 | 03:07 PM
UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

Jan 18, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM