  • Donald Trump War Record Military Threats 15 Countries Oman Annexation Plan

WarRecord: शांततादूताचा मुखवटा उतरला? ट्रम्पच्या एका इशाऱ्याने जगातील 13 वा देश हादरला; ओमानसह ‘या’ 5 देशांवर विनाशाचे संकट

Updated On: May 28, 2026 | 02:20 PM IST
सारांश

Trump War Record: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात १५ देशांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. अलीकडेच, त्यांनी अमेरिकेचा भागीदार असलेल्या ओमानवर हल्ला करण्याची धमकी दिली.

Donald Trump : ट्रम्प यांचा दोन कार्यकाळ आणि १५ देशांवरील हल्ले; जाणून घ्या जगातील प्रत्येक १३ वा देश त्यांचे लक्ष्य कसा बनला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • १५ देश निशाण्यावर
  • ओमानला थेट धमकी
  • पाच देशांचे विलीनीकरण

Donald Trump War Record 2026 : जागतिक राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाने प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची प्रतिमा एक महान नेते आणि ‘नोबेल शांतता पुरस्कारा’चे मानकरी म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाचा खरा चेहरा आता जगासमोर आला आहे. जागतिक शांततेला चालना देण्याच्या मोठ्या गप्पा मारणारे ट्रम्प प्रत्यक्षात मात्र जगभरात युद्धाची ठिणगी भडकवण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसत आहेत. त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळाचा आढावा घेतला, तर जगातील तब्बल १५ देशांना त्यांनी आपल्या आक्रमक धोरणांचे थेट लक्ष्य बनवले आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेचा जुना भागीदार ‘ओमान’ आता ट्रम्प यांच्या रडारवर

या संपूर्ण प्रकरणाला बुधवारी तेव्हा नवीन वळण मिळाले, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा आखाती प्रदेशातील जुना आणि विश्वासू भागीदार देश असलेल्या ओमानला थेट धमकी दिली. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलताना ट्रम्प यांनी ओमानचा समावेश आपल्या ‘धमकीच्या यादीत’ केला. ओमानने अमेरिकेच्या नियमांनुसार आणि सूचनेनुसारच वागले पाहिजे, अन्यथा त्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले जाईल, असा उघड इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. इराणसोबत भागीदारी करून ओमानने जर जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर’ (Strait of Hormuz) नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका शांत बसणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

दुसऱ्या कार्यकाळातील १६ महिन्यांत ७ देशांवर लष्करी कारवाया

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवातच अत्यंत वादळी आणि हिंसक झाली आहे. पहिल्या अवघ्या १६ महिन्यांच्या कालावधीतच त्यांनी जगातील सात वेगवेगळ्या देशांमध्ये थेट लष्करी कारवाया सुरू केल्या आहेत किंवा हवाई हल्ले चढवले आहेत. या देशांमध्ये प्रामुख्याने इराण, इराक, नायजेरिया, सोमालिया, सीरिया, व्हेनेझुएला आणि येमेन या देशांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा आहे की, इराक आणि सीरियासारख्या देशांमध्ये त्यांनी थेट तिथल्या सरकारला लक्ष्य न करता केवळ दहशतवादी संघटनांचा खात्मा करण्यासाठी या लष्करी कारवाया केल्या आहेत. मात्र, कोणत्याही सार्वभौम देशाच्या सीमेत घुसून असे हल्ले करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन मानले जाते.

पहिल्या कार्यकाळापासूनच धमक्यांचे सत्र; शेजारी देशही सुटले नाहीत

ट्रम्प यांचे हे आक्रमक रूप नवीन नाही. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यांनी उत्तर कोरिया आणि मेक्सिको सारख्या देशांवर थेट अणुहल्ला किंवा लष्करी आक्रमणाची धमकी देऊन संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्यांच्या या आक्रमक धोरणांमधून अमेरिकेचे जवळचे शेजारी आणि मित्र देशही सुटू शकलेले नाहीत. ट्रम्प यांनी अनेकदा कॅनडा, कोलंबिया, क्युबा, ग्रीनलँड (जो डेन्मार्कचा अविभाज्य भाग आहे), मेक्सिको आणि पनामा यांच्याविरुद्ध वारंवार लष्करी कारवाईची भाषा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित आणि वादळी भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणातील जुनी मैत्री आणि सामरिक भागीदारी धोक्यात आली आहे.

पाच सार्वभौम देशांना अमेरिकेत विलीन करण्याचा खळबळजनक प्लॅन!

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांकडून नेहमीच तीव्र टीका होत आली आहे की, त्यांचे विचार हे १९ व्या शतकातील साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादी राजांसारखे आहेत. या आरोपांना बळ देणारी माहिती आता समोर आली आहे. ट्रम्प यांनी ज्या १५ देशांना धमकावले आहे, त्यापैकी ५ देशांना थेट अमेरिकेच्या भूभागात विलीन करून घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा आहे. यामध्ये कॅनडा, क्युबा, ग्रीनलँड, पनामा आणि व्हेनेझुएला या देशांचा समावेश होतो. विशेषतः जागतिक व्यापाराचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेला ‘पनामा कालवा’ (Panama Canal) आणि त्याच्या सभोवतालच्या व्यापारी क्षेत्रावर पूर्ण ताबा मिळवण्याचा ट्रम्प यांचा जुना मनसुबा आहे. या धोकादायक महत्त्वाकांक्षेमुळे जागतिक स्तरावर एक मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, सर्वच देशांना आता आपापल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे पुनरावलोकन करण्यास भाग पाडले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत किती देशांना युद्धाची किंवा हल्ल्याची धमकी दिली आहे?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दोन्ही कार्यकाळात मिळून आतापर्यंत जगातील तब्बल १५ देशांना थेट लष्करी कारवाई किंवा विनाशाची धमकी दिली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांना कोणत्या ५ देशांना अमेरिकेत विलीन करायचे आहे?

    Ans: ट्रम्प यांना कॅनडा, क्युबा, ग्रीनलँड, पनामा आणि व्हेनेझुएला या पाच सार्वभौम राष्ट्रांना अमेरिकेचा भाग बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा मित्र देश असलेल्या ओमानला का धमकावले आहे?

    Ans: ओमानने इराणशी जवळीक साधून 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर' नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला उद्ध्वस्त करू, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

