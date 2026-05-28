Pune Nasrapur Case : नसरापूर प्रकरणाला वेग! 15 दिवसांत चार्जशीट, 28 दिवसांत भीमराव कांबळे विरोधात आरोप निश्चित

Updated On: May 28, 2026 | 02:16 PM IST
सारांश

Pune Nasrapur Case News: नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे यांच्याविरोधात अवघ्या 28 दिवसांत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने prima facie पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खटल्याची रोज ‘इन कॅमेरा’ पद्धतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विस्तार
  • नसरापूर प्रकरणाला वेग! 15 दिवसांत चार्जशीट
  • 28 दिवसांत भीमराव कांबळे विरोधात आरोप निश्चित
  • वकिलांकडून आरोप निश्चितीला विरोध करण्यात आला
Pune Nasrapur Case News Marathi : नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून आरोपी भीमराव कांबळे विरोधात अवघ्या 28 दिवसांत न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत. या प्रकरणात आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी (prima facie) पुरावे उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

या प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी रोज होणार असून ती ‘इन कॅमेरा’ पद्धतीने घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. म्हणजेच, सुनावणी बंद दाराआड होईल आणि केवळ संबंधित पक्षांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, आरोपी भीमराव कांबळे याला यावेळी पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांकडून आरोप निश्चितीला विरोध करण्यात आला. आरोपीविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला होता. मात्र, तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रे, पुरावे आणि चार्जशीटचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीविरोधात आरोप निश्चित करण्याचा निर्णय दिला.

या प्रकरणात अवघ्या 15 दिवसांत चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या चार्जशीटवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आरोप निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला वेग येण्याची शक्यता असून साक्षी-पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

१ मे २०२६ रोजी, महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे एका ४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी ६५ वर्षीय आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला अटक केली आहे. या भीषण घटनेमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

१ मे २०२६ रोजी दुपारी मुलगी बेपत्ता झाली. नंतर, जवळच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी तिला एका गोठ्यात घेऊन जाताना दिसला, जिथे त्याने हा घृणास्पद गुन्हा केला. पोलिसांनी सखोल तपास केला आणि घटनास्थळाची पुनर्रचनाही केली. तपास पूर्ण झाल्यावर, पोलिसांनी पुणे न्यायालयात सुमारे १,१०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयात विशेष सुनावणी सुरू असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होईल, असे जाहीर केले आहे.

Published On: May 28, 2026 | 02:16 PM

