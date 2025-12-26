Maulana Shamsul Huda: ईडीने ब्रिटनमधील धर्मगुरूविरुद्ध दाखल केला मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा; कोट्यवधींच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू

ED case against Maulana Shamsul Huda Khan : उत्तर प्रदेशातील आझमगढमधून ब्रिटनला (Britain) गेलेल्या एका इस्लामिक धर्मोपदेशकाचा काळा कारभार आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उघडकीस आणला आहे. मौलाना शमसुल हुदा खान यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची आणि संशयास्पद परदेशी निधीची चौकशी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
शमसुल हुदा खान यांचा इतिहास तपासला असता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. १९८४ मध्ये त्यांची उत्तर प्रदेशातील एका सरकारी अनुदानित मदरशात सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. तपासात असे उघड झाले आहे की, खान यांनी २०१३ मध्ये ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळवले होते. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २०१३ ते २०१७ या काळात ते परदेशात स्थायिक असतानाही, भारतातून त्यांना ‘शिक्षक’ म्हणून नियमित पगार मिळत राहिला. एकाही दिवसाची शिकवणी न घेता सरकारी तिजोरीतून पगार लाटल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे.
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २० वर्षांत शमसुल हुदा खान यांनी अनेक परदेश दौरे केले. या काळात त्यांनी भारतात सुमारे ७ ते ८ वेगवेगळी बँक खाती उघडली, ज्याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. तपासात असे दिसून आले आहे की, या पैशातून त्यांनी ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक जमिनी आणि इमारती खरेदी केल्या आहेत. त्यांच्या ‘राजा फाउंडेशन’ नावाच्या एनजीओद्वारे अनेक मदरशांना निधी पुरवला जात होता, ज्याचा वापर कट्टरपंथी विचारसरणी पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय आहे.
तपास संस्थांच्या मते, मौलाना शमसुल हुदा खान यांचे संबंध ब्रिटनमधील काही कट्टरपंथी संघटनांशी आहेत. एवढेच नाही तर त्यांचे पाकिस्तान दौरे आणि तिथल्या काही अतिरेकी संघटनांशी असलेले कथित संबंधही आता तपासाच्या कक्षेत आले आहेत. पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी संघटना ‘दावत-ए-इस्लामी’ शी ते जोडलेले असू शकतात, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या आझमगढ आणि संत कबीर नगर येथील दोन मदरशांची नोंदणी यापूर्वीच अनियमिततेमुळे रद्द करण्यात आली आहे.
धार्मिक शिक्षणाच्या नावाखाली तरुण पिढीला कट्टरपंथी बनवण्याचे काम खान यांच्या माध्यमातून केले जात असल्याचा आरोप आहे. परदेशातून येणारा पैसा नक्की कोठून येतो आणि त्याचा वापर भारतात कोणत्या कारवायांसाठी केला जातो, याचा शोध आता ईडी घेत आहे. मौलानांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे आणि बँक खात्यांचे सविस्तर ऑडिट केले जात असून, लवकरच या प्रकरणात मोठे अटकसत्र किंवा मालमत्ता जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
