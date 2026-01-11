Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bangladesh-Myanmar सीमेवर जोरदार गोळीबार; रोहिंग्या आणि अराकान बंडखोरांच्या चकमकीत एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी

Bangladesh-Myanmar Border Firing : बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. रोहिंग्या आणि अराकन गटांमध्ये जोरदार गोळीबारा झाला असून परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 04:25 PM
Bangladesh-Myanmar Border Firing

Bangladesh-Myanmar सीमेवर जोरदार गोळीबार; रोहिंग्या आणि अराकान बंडखोरांच्या चकमकीत एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Bangladesh-Myanmar सीमेवर जोरदार गोळीबार
  • रोहिंग्या आणि अराकान बंडखोरांमध्ये चकामक
  • एकाचा मृत्यू अनेक जखमी
Bangladesh-Myanmar Border : बांगलादेशम्यानमार सीमेवर अस्थिरचा निर्माण झाली आहे. बांगलादेशी रोहिंग्या आणि म्यानमारच्या अराकान बंडखोर गटांमध्ये चकमक झाली आहे. गटांमध्ये जोरदार गोळीबार (Firing News) झाला आहे. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाल्याचे आणि अनेकजण जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहेत. यामुळे सीमावर्ती भागांमध्ये घबराट पसरली आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये राजेशाहीचे संकेत? सिंह आणि सुर्यच्या चिन्हांकित जुना ध्वज पुन्हा फडकला

सीमेवरील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण

दोन्ही देशांत गेल्या अनेक काळापासून तणावाचे वातावरण असताना गोळीबाराची घटना घडली आहे. यामुळे सीमेजवली राहणाऱ्या नागरिकांचा या फटकाल बसला आहे. लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे सांगितले जात आहे. या चकामकीत एका चिमुकलीचा मृत्यू झाला असल्याचे म्हटले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सीमेवर कॉक्स बाजार प्रांतात बांगलादेशी रोहिंग्या आणि म्यानमारच्या अराकान बंडखोर गट आणि सशस्त्र दलांमध्ये संघर्ष झाला आहे.

कॉक्स बाजार प्रांत हा जगातील सर्वात मोठ्या रोहिंग्या जमातीच्या निर्वासितांचा प्रदेश आहे. हा प्रांत म्यानमारच्या राखीन भागात येते. यामुळे येथील अराकन आणि सशश्त्र दलांचा रोहिंग्या बांगलादेशींशी सतत संघर्ष होत असतो. याचा परिणाम हो तेथील नागरी आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर होते.

म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्ष

शिवाय म्यानमारमध्ये आधीच सरकारच्या सशस्त्र दल आणि अरकरान आर्मीमध्ये संघर्ष होत असतो. गेल्या काही काळात अराकन आर्मी सशस्त्र दलाच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांवर पकड मजबूत करत आहे. यामुळे प्रचंड दबाव वाढला असताना रोहिंग्या आणि अराकन गटांमधील संघर्ष अधिक चिंता निर्माण करत आहे. शिवाय सीमेपलीकडे बांगलादेशातही हिंसाचाराचे वातावरण आहे. अशा परिस्थिती बांगलादेश आणिु म्यानमारच्या सीमांवर परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सध्या या गोळीबारानंतर परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. स्थानिक बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्या गटांनी त्यांच्या देशाच्या सीमा सुरक्षकांविरोधात मोर्चाही सुरु केला आहे. तसेच म्यानमारमध्येही अराकरन आर्मी आणि सरकारी लष्करी सशस्त्र दलांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. यामुळे ही परिस्थिती सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक मानली जात आहे.

म्यानमारमध्ये निवडणुका

याच वेळी मान्यानमारमध्ये सत्तापालटाच्या पाच वर्षानंतर सार्वत्रिक निवडणुकाही सुरु आहे. या निवडणुकांचा पहिला टप्पा २८ डिसेंबर रोजी  लष्करी प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली पार पडला आहे. आज याचा दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. देशात पुन्हा लोकशाही  प्रस्थापित करण्यासाठी या निवडणुका घेतल्या जात असल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. परंतु याला मानवाधिकार संघटना, विरोध पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विरोध केला आहे. सध्या मान्यानमारमध्ये लष्कराच्या कडेकोट बंदोबस्तामध्ये मतदान पार पडत आहे.

US Attack: Venezuelaच्या सैनिकांनी केल्या रक्ताच्या उलट्या; कोणते होते ‘ते’ रहस्यमय शस्त्र ज्याने भेदली मादुरोंची सुरक्षायंत्रणा?

Web Title: Firing reported on the bangladesh myanmar border 1 killed many injured

Published On: Jan 11, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

