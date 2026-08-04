आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित

वडगाव मावळ/ सतिश गाडे : तळेगाव दाभाडे शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या आंध्र धरण पाणीपुरवठा योजनेला मोठी गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र (फिल्टर प्लांट) आणि पाण्याच्या उंच टाकीसाठी लागणारी सुमारे साडेतीन एकर जागा “गुड ऑफ सर्व्हंट” संस्थेने नगरपरिषदेला उपलब्ध करून दिली असून, या जागेची सरकारी मोजणी नुकतीच पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
या प्रकल्पासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी सातत्याने राज्य शासन, संबंधित विभाग तसेच विविध संस्थांशी पाठपुरावा करून आवश्यक मंजुरी आणि जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकारामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांनी सांगितले की, तळेगाव दाभाडे शहराची वाढती लोकसंख्या, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजना, औद्योगिक विकास आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यात येत आहे. आगामी अनेक दशकांचा विचार करून या योजनेची क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत आंध्र धरणातून तळेगाव शहरासाठी दरवर्षी ५.०९४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. दररोज २२ दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा करण्यात येणार असून, १५ लाख लिटर क्षमतेची उंच पाण्याची टाकी तसेच २० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पाण्यावर प्रक्रिया करून नागरिकांना सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
सध्या उन्हाळ्यात शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत असून, काही ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील विविध भागांना नियमित, मुबलक आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असून, भविष्यातील पाण्याची गरजही मोठ्या प्रमाणात भागविली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याबरोबरच शहराच्या नियोजित विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता ही योजना तळेगावच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.
सरकारी मोजणीवेळी “गुड ऑफ सर्व्हंट” संस्थेचे सचिव लाला सर, ॲड. सचिन नवले, नगरसेवक शिवाजी आगळे, निखिल भगत, सत्यम खांडगे, सूरज सातकर, प्रभुलाल तसेच संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते. योजनेसाठी आवश्यक जागेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला गती देण्यात येणार असून, प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करून तळेगावकरांना शाश्वत व सुरक्षित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा नगरपरिषदेचा मानस असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
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