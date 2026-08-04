मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

 आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या फिल्टर प्लांट आणि पाण्याच्या टाकीसाठी लागणारी सुमारे साडेतीन एकर जागा "गुड ऑफ सर्व्हंट" संस्थेने नगरपरिषदेला उपलब्ध करून दिली आहे.

आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वडगाव मावळ/ सतिश गाडे : तळेगाव दाभाडे शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या आंध्र धरण पाणीपुरवठा योजनेला मोठी गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र (फिल्टर प्लांट) आणि पाण्याच्या उंच टाकीसाठी लागणारी सुमारे साडेतीन एकर जागा “गुड ऑफ सर्व्हंट” संस्थेने नगरपरिषदेला उपलब्ध करून दिली असून, या जागेची सरकारी मोजणी नुकतीच पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

या प्रकल्पासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी सातत्याने राज्य शासन, संबंधित विभाग तसेच विविध संस्थांशी पाठपुरावा करून आवश्यक मंजुरी आणि जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकारामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांनी सांगितले की, तळेगाव दाभाडे शहराची वाढती लोकसंख्या, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजना, औद्योगिक विकास आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यात येत आहे. आगामी अनेक दशकांचा विचार करून या योजनेची क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत आंध्र धरणातून तळेगाव शहरासाठी दरवर्षी ५.०९४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. दररोज २२ दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा करण्यात येणार असून, १५ लाख लिटर क्षमतेची उंच पाण्याची टाकी तसेच २० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पाण्यावर प्रक्रिया करून नागरिकांना सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

सध्या उन्हाळ्यात शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत असून, काही ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील विविध भागांना नियमित, मुबलक आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असून, भविष्यातील पाण्याची गरजही मोठ्या प्रमाणात भागविली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याबरोबरच शहराच्या नियोजित विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता ही योजना तळेगावच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.

सरकारी मोजणीवेळी “गुड ऑफ सर्व्हंट” संस्थेचे सचिव लाला सर, ॲड. सचिन नवले, नगरसेवक शिवाजी आगळे, निखिल भगत, सत्यम खांडगे, सूरज सातकर, प्रभुलाल तसेच संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते. योजनेसाठी आवश्यक जागेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला गती देण्यात येणार असून, प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करून तळेगावकरांना शाश्वत व सुरक्षित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा नगरपरिषदेचा मानस असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा : मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा

Web Title: Work on the andhra dam water project has gained momentum

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा
1

Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ
2

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?
3

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर
4

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pakistan News : PoK बंडावर झैद हमीदचा इशारा; भारत PoK ताब्यात घेणार?

Pakistan News : PoK बंडावर झैद हमीदचा इशारा; भारत PoK ताब्यात घेणार?

Aug 04, 2026 | 05:40 PM
Sharad Pawar News: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा मोठा निर्णय! सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द; आता फक्त ‘हे’ दोनच अधिकृत च

Sharad Pawar News: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा मोठा निर्णय! सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द; आता फक्त ‘हे’ दोनच अधिकृत च

Aug 04, 2026 | 05:39 PM
Shiv Sena Symbol: ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू

Shiv Sena Symbol: ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू

Aug 04, 2026 | 05:29 PM
Pune Autorickshaw Fare Hike: पुणेकरांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून ऑटो रिक्षाचा प्रवास महागणार; पाहा नवीन दरपत्रक

Pune Autorickshaw Fare Hike: पुणेकरांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून ऑटो रिक्षाचा प्रवास महागणार; पाहा नवीन दरपत्रक

Aug 04, 2026 | 05:27 PM
पुणे महापालिकेत बोगस भरतीचे रॅकेट, कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मनसेची मागणी

पुणे महापालिकेत बोगस भरतीचे रॅकेट, कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मनसेची मागणी

Aug 04, 2026 | 05:23 PM
“हे बदलत चाललंय…” कोकणातील मोठ्या बदलांवर ‘हा’ मराठी अभिनेता झाला भावूक, नेमकं कारण काय?

“हे बदलत चाललंय…” कोकणातील मोठ्या बदलांवर ‘हा’ मराठी अभिनेता झाला भावूक, नेमकं कारण काय?

Aug 04, 2026 | 05:15 PM
Bosch Appliances: भारतीय ग्राहकांसाठी ‘बॉश’चा मोठा प्लॅन! प्रीमियम स्मॉल अप्लायन्सेस पोर्टफोलिओचा विस्तार

Bosch Appliances: भारतीय ग्राहकांसाठी ‘बॉश’चा मोठा प्लॅन! प्रीमियम स्मॉल अप्लायन्सेस पोर्टफोलिओचा विस्तार

Aug 04, 2026 | 05:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा