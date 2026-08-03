India-Nepal Tension : भारतीय जवानांवर नेपाळचा गंभीर आरोप; सीमावाद पुन्हा पेटला?

Iran-US Relations : अमेरिकेला इराणचा स्पष्ट नकार; चर्चा नाही, प्रतिनिधीमंडळही जाणार नाही..
या मोठ्या घटनेनंतर भारत आणि नेपाळच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अचानक पुन्हा तणाव वाढला आहे. साध्या वेशातील भारतीय सैनिक फावडे घेऊन तेथे आले तेव्हा त्यांनी याला जोरदार विरोध केला, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. धरणाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये प्रदीर्घ वादावादी व जोरदार वादावादी होऊन परिस्थिती आणखीनच बिघडली. त्यानंतर नेपाळचे सशस्त्र पोलीस दल तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि तेथील गंभीर परिस्थिती अतिशय शांततेने हाताळली. असे ही मिळालेल्या माहितीवरून समजते आहे .
काठमांडूच्या एका रिपोर्ट नुसार घटनेच्या संबंधित एका व्हायरल व्हिडीओचा संधर्भ दिला आहे . त्या व्हिडिओत भारतीय जवानांचा आणि तेथील स्थानिक नागरिकांचा संघर्ष स्पष्ट दिसत असल्याचे समोर आले आहे . नेपाळी नागरिकांचे ठाम मत आहे कि , भारतीय जवान साध्या वेशात धरणावर पोहोचले आणि त्यांनी फावड्याने धरणावरची माती बाजूला सारायला सुरवात केली . आणि पाणी जायला वाट करून दिली . मुळात हे धरण हे कच्या मातीचे धरण असून , पावसाळ्यात पुरापासून स्वतःची घरे वाचवण्यासाठी स्थानिक लोकांनी हे बांधले आहे . आणि हे स्थानिक नागरिकांसाठी खूपच महत्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे .
Iran Security : इस्रायलसाठी हेरगिरीचा आरोप; इराणने दोन जणांना फाशी दिली , सुरक्षा यंत्रणांचा कठोर संदेश
नेपाळी सशस्त्र दलांच्या सुस्ता संरक्षण मोहिमेचे प्रवक्ते रवींद्र जायसवाल यांनी सांगितले कि , हा बांध स्थानिक लोकांसाठी अत्यंत गरजेचं आहे . भारताने या जागेवर पक्का बांध किंवा छोटी खाणी धरण बांधायला विरोध केल्यानंतर , तेथील गावकऱ्यांनी मिळून मातीचे हे धरण बांधले . जर हे धरण त्यांनी बांधले नसते तर पावसाळ्यात त्यांच्या घरात पाणी गेले असते . पण भारतीय जवानांची ही कारवाई झाली आणि स्थानिकांमध्ये रोष निर्माण झाला .
मुख्य जिल्हा अधिकारी दीपक राज नेपाळ यांनीही या घटनेची आणि दोन्ही बाजूंमधील तीव्र वादाची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, हा नवीन सीमावाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी लवकरच एक महत्त्वाची बैठक घेतील. अशी आशा आहे की, दोन्ही बाजूंचे वरिष्ठ अधिकारी सोमवारी या विषयावर अर्थपूर्ण आणि शांततापूर्ण चर्चा करतील. या महत्त्वाच्या संवादानंतरच भारत-नेपाळ सीमेवरील या ताज्या तणावावर एक चिरस्थायी आणि प्रभावी तोडगा काढला जाऊ शकतो.
पश्चिम नवलपरासीतील सुस्ता भागातील स्थानिक रहिवाशांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. नेपाळी गावकऱ्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, परदेशी सुरक्षा कर्मचारी त्यांच्या हद्दीत सहजपणे घुसून त्यांच्या सुरक्षा रचना नष्ट करू शकत नाहीत. जेव्हा फावडी घेतलेल्या भारतीय सैनिकांनी तात्पुरत्या धरणाचे नुकसान करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना थांबवण्यासाठी संपूर्ण गाव एकवटले. स्थानिकांची मागणी आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जमिनीचे आणि पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधलेल्या धरणाचे पूर्ण संरक्षण व्हावे.