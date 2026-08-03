Health Tips: हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय? ‘या’ सवयींमुळे वाढू शकते वजन

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अनेक हेल्दी स्नॅक्समध्ये फायबर, प्रथिने आणि चांगले फॅट्स असतात. मात्र, त्याचबरोबर त्यामध्ये कॅलरींचे प्रमाणही जास्त असू शकते. उदाहरणार्थ, ड्रायफ्रूट्स, नट्स, पीनट बटर किंवा ग्रॅनोलाचे अतिसेवन केल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक ऊर्जा शरीरात जाते. शरीराला त्या कॅलरी खर्च करता आल्या नाहीत, तर त्याचे रूपांतर चरबीत होऊ शकते.
अनेकजण एखादा पदार्थ आरोग्यदायी आहे, असे समजताच त्याचे प्रमाण लक्षात न घेता खातात. मात्र, प्रत्येक हेल्दी स्नॅकमध्ये काही प्रमाणात कॅलरी असतात. त्यामुळे दिवसातून किती आणि कोणत्या वेळी स्नॅक्स खायचे, याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
पॅकेटवरील ‘लो-फॅट’, ‘शुगर-फ्री’ किंवा ‘हाय-प्रोटीन’ अशा दाव्यांवरच विश्वास ठेवू नका. अनेक उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त साखर, मीठ किंवा फॅट असू शकते. स्नॅक्स खाताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे, पोषणमूल्यांचा लेबल वाचणे आणि भूक नसतानाही सवयीने खाणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.
ताजी फळे, अंकुरित कडधान्ये, भाज्यांसोबत दही, मूठभर नट्स, भाजलेले चणे किंवा साखर न घातलेले दही हे तुलनेने संतुलित पर्याय ठरू शकतात. हे पदार्थ पोट भरल्याची भावना देतात आणि आवश्यक पोषक घटकही पुरवतात. मात्र, यांचेही प्रमाण नियंत्रित ठेवणे गरजेचे आहे.
वजन कमी करायचे किंवा नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास केवळ स्नॅक्स हेल्दी असणे पुरेसे नाही. दिवसभरातील एकूण कॅलरी, नियमित शारीरिक हालचाल, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार या सर्व गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. कोणताही पदार्थ आरोग्यदायी असला तरी तो योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचा खरा फायदा मिळतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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