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Health Tips: हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय? ‘या’ सवयींमुळे वाढू शकते वजन

Updated On: Aug 03, 2026 | 07:06 PM IST
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सारांश

Healthy Snacks Causes Weight Gain: हेल्दी स्नॅक्स आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी त्यांचे अति प्रमाणात सेवन केल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरी जमा होऊन वजन वाढू शकते.

Health Tips: हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय? ‘या’ सवयींमुळे वाढू शकते वजन
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विस्तार
  • हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय?
  • ‘या’ सवयी वाढवू शकतात वजन
  • या चुका टाळणे आवश्यक
आजकाल व्यस्त जीवनशैलीमुळे अनेकजण जेवणाऐवजी किंवा दोन जेवणांच्या मधल्या वेळेत हेल्दी स्नॅक्स खाण्यावर भर देतात. ड्रायफ्रूट्स, ग्रॅनोला, प्रोटीन बार, बिया, दही किंवा फ्रूट स्मूदी यांसारखे पदार्थ आरोग्यासाठी चांगले मानले जातात. मात्र, हे पदार्थ ‘हेल्दी’ आहेत म्हणून कितीही प्रमाणात खाल्ले तरी चालते, हा चुकीचा समज आहे. आहारतज्ज्ञांच्या मते, प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात हेल्दी स्नॅक्स खाल्ल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरी जमा होऊन वजन वाढू शकते.

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हेल्दी स्नॅक्समुळे वजन का वाढते?

अनेक हेल्दी स्नॅक्समध्ये फायबर, प्रथिने आणि चांगले फॅट्स असतात. मात्र, त्याचबरोबर त्यामध्ये कॅलरींचे प्रमाणही जास्त असू शकते. उदाहरणार्थ, ड्रायफ्रूट्स, नट्स, पीनट बटर किंवा ग्रॅनोलाचे अतिसेवन केल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक ऊर्जा शरीरात जाते. शरीराला त्या कॅलरी खर्च करता आल्या नाहीत, तर त्याचे रूपांतर चरबीत होऊ शकते.

‘हेल्दी’ म्हणजे अमर्यादित नाही

अनेकजण एखादा पदार्थ आरोग्यदायी आहे, असे समजताच त्याचे प्रमाण लक्षात न घेता खातात. मात्र, प्रत्येक हेल्दी स्नॅकमध्ये काही प्रमाणात कॅलरी असतात. त्यामुळे दिवसातून किती आणि कोणत्या वेळी स्नॅक्स खायचे, याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

या चुका टाळणे आवश्यक

पॅकेटवरील ‘लो-फॅट’, ‘शुगर-फ्री’ किंवा ‘हाय-प्रोटीन’ अशा दाव्यांवरच विश्वास ठेवू नका. अनेक उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त साखर, मीठ किंवा फॅट असू शकते. स्नॅक्स खाताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे, पोषणमूल्यांचा लेबल वाचणे आणि भूक नसतानाही सवयीने खाणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.

कोणते स्नॅक्स योग्य पर्याय ठरू शकतात?

ताजी फळे, अंकुरित कडधान्ये, भाज्यांसोबत दही, मूठभर नट्स, भाजलेले चणे किंवा साखर न घातलेले दही हे तुलनेने संतुलित पर्याय ठरू शकतात. हे पदार्थ पोट भरल्याची भावना देतात आणि आवश्यक पोषक घटकही पुरवतात. मात्र, यांचेही प्रमाण नियंत्रित ठेवणे गरजेचे आहे.

वजन नियंत्रणासाठी काय लक्षात ठेवावे?

वजन कमी करायचे किंवा नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास केवळ स्नॅक्स हेल्दी असणे पुरेसे नाही. दिवसभरातील एकूण कॅलरी, नियमित शारीरिक हालचाल, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार या सर्व गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. कोणताही पदार्थ आरोग्यदायी असला तरी तो योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचा खरा फायदा मिळतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Healthy snacks weight gain causes healthy eating tips

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Published On: Aug 03, 2026 | 07:05 PM

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