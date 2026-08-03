Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम

वारी मार्गावर हजारो भाविकांनी पर्यावरणपूरक सीड पेपरवर आपल्या मनातील भावना लिहिल्या. कुणी कुटुंबाच्या सुखासाठी प्रार्थना केली, तर कुणी आरोग्य, समाधान आणि समाजाच्या कल्याणासाठी इच्छा व्यक्त केली. या सर्व इच्छा एका विशेष ‘इच्छा कलशात’ जमा करण्यात आल्या. भाविकांचा या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या उपक्रमाचा शेवटही तितकाच खास करण्यात आला. कलशात जमा झालेल्या सर्व सीड पेपरची लागवड पंढरपुरात करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही लागवड विठ्ठलाच्या प्रतिकृतीच्या आकारात करण्यात आली. त्यामुळे श्रद्धा आणि निसर्ग यांचा सुंदर मिलाफ अनुभवायला मिळाला.
या वेळी ‘सखा माझा पांडुरंग’ मालिकेत संत सखुबाईची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री सान्वी जांबेकर हिने या लागवडीत सहभाग घेतला. तिच्या हस्ते या उपक्रमाची सांगता झाल्याने या क्षणाला आणखी वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं. (Entertainment News:)
सीड पेपरमध्ये विविध वनस्पतींच्या बिया असल्यामुळे काही दिवसांनी त्या मातीतून अंकुर फुटतील. आज भाविकांनी श्रद्धेने लिहिलेल्या इच्छा उद्या हिरव्यागार रोपांच्या रूपाने फुलताना दिसतील. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ धार्मिक न राहता पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा ठरला आहे.
आजच्या काळात झाडांची गरज दिवसेंदिवस वाढत असताना अशा प्रकारचे उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी ठरतात. भक्तीबरोबरच निसर्गाची काळजी घेण्याचा संदेशही यातून प्रभावीपणे देण्यात आला.
या उपक्रमात सहभागी झाल्यानंतर सान्वी जांबेकरने आनंद व्यक्त केला. आषाढी एकादशीसारख्या पवित्र दिवशी विठुरायाशी जोडल्या गेलेल्या या उपक्रमाचा भाग होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल तिने समाधान व्यक्त केले.
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तिच्या मते, प्रत्येक सीड पेपरमध्ये एका भाविकाची श्रद्धा, आशा आणि विश्वास दडलेला आहे. त्या कागदांची लागवड करताना एक वेगळीच भावना मनात निर्माण झाली. काही दिवसांनी या बियांपासून रोपे उगवतील आणि त्यासोबत प्रत्येक भक्ताची प्रार्थनाही जणू हिरवाईच्या रूपाने पुढे वाढत राहील. प्रत्येकाच्या मनातील इच्छा पूर्ण व्हाव्यात आणि निसर्गही अधिक समृद्ध व्हावा, अशी प्रार्थनाही तिने केली.
आज अनेक धार्मिक उपक्रमांमध्ये पर्यावरणाचा विचार केला जात आहे. ‘इच्छा कलश’ हा त्याचाच एक सुंदर नमुना ठरला. भावनांना केवळ शब्दांत मर्यादित न ठेवता त्या प्रत्यक्ष झाडांच्या रूपाने जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला.
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भाविकांनी लिहिलेल्या इच्छा आता मातीत रुजल्या असून लवकरच त्यातून हिरवे अंकुर डोकावतील. श्रद्धा, सकारात्मक विचार आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम घडवून आणणारा हा उपक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. भविष्यातही अशा उपक्रमांमधून समाजात पर्यावरणाबद्दल जागरूकता वाढावी आणि भक्तीबरोबरच निसर्ग जपण्याची भावना अधिक दृढ व्हावी, हीच अपेक्षा.