सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम

Updated On: Aug 03, 2026 | 07:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Entertainment News: आषाढी एकादशीनिमित्त सन मराठीने राबवलेल्या 'इच्छा कलश' उपक्रमाला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भाविकांनी सीड पेपरवर आपल्या इच्छा लिहून त्या कलशात अर्पण केल्या. नंतर या सीड पेपरची विठ्ठलाच्या प्रतिकृतीच्या आकारात लागवड करण्यात आली.

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘इच्छा कलश’ उपक्रमाला भाविकांचा मोठा प्रतिसाद.
  • सीड पेपरची विठ्ठलाच्या प्रतिकृतीत लागवड करण्यात आली.
  • श्रद्धेसोबत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला.
Entertainment News: आषाढी एकादशी म्हणजे लाखो वारकऱ्यांच्या भक्तीचा, नामस्मरणाचा आणि विठुरायाच्या दर्शनाचा सोहळा. या पवित्र पर्वानिमित्त यंदा एक आगळावेगळा उपक्रम राबवण्यात आला. भाविकांच्या मनातील इच्छा, प्रार्थना आणि सकारात्मक भावना जपण्याबरोबरच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या ‘इच्छा कलश’ या उपक्रमाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

भाविकांनी मनातील इच्छा केल्या व्यक्त

वारी मार्गावर हजारो भाविकांनी पर्यावरणपूरक सीड पेपरवर आपल्या मनातील भावना लिहिल्या. कुणी कुटुंबाच्या सुखासाठी प्रार्थना केली, तर कुणी आरोग्य, समाधान आणि समाजाच्या कल्याणासाठी इच्छा व्यक्त केली. या सर्व इच्छा एका विशेष ‘इच्छा कलशात’ जमा करण्यात आल्या. भाविकांचा या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

पंढरपुरात अनोख्या पद्धतीने झाली सांगता

या उपक्रमाचा शेवटही तितकाच खास करण्यात आला. कलशात जमा झालेल्या सर्व सीड पेपरची लागवड पंढरपुरात करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही लागवड विठ्ठलाच्या प्रतिकृतीच्या आकारात करण्यात आली. त्यामुळे श्रद्धा आणि निसर्ग यांचा सुंदर मिलाफ अनुभवायला मिळाला.

या वेळी ‘सखा माझा पांडुरंग’ मालिकेत संत सखुबाईची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री सान्वी जांबेकर हिने या लागवडीत सहभाग घेतला. तिच्या हस्ते या उपक्रमाची सांगता झाल्याने या क्षणाला आणखी वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं. (Entertainment News:)

इच्छांमधून उगवणार हिरवाई

सीड पेपरमध्ये विविध वनस्पतींच्या बिया असल्यामुळे काही दिवसांनी त्या मातीतून अंकुर फुटतील. आज भाविकांनी श्रद्धेने लिहिलेल्या इच्छा उद्या हिरव्यागार रोपांच्या रूपाने फुलताना दिसतील. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ धार्मिक न राहता पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा ठरला आहे.

आजच्या काळात झाडांची गरज दिवसेंदिवस वाढत असताना अशा प्रकारचे उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी ठरतात. भक्तीबरोबरच निसर्गाची काळजी घेण्याचा संदेशही यातून प्रभावीपणे देण्यात आला.

सान्वी जांबेकरने व्यक्त केल्या भावना

या उपक्रमात सहभागी झाल्यानंतर सान्वी जांबेकरने आनंद व्यक्त केला. आषाढी एकादशीसारख्या पवित्र दिवशी विठुरायाशी जोडल्या गेलेल्या या उपक्रमाचा भाग होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल तिने समाधान व्यक्त केले.

Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो

तिच्या मते, प्रत्येक सीड पेपरमध्ये एका भाविकाची श्रद्धा, आशा आणि विश्वास दडलेला आहे. त्या कागदांची लागवड करताना एक वेगळीच भावना मनात निर्माण झाली. काही दिवसांनी या बियांपासून रोपे उगवतील आणि त्यासोबत प्रत्येक भक्ताची प्रार्थनाही जणू हिरवाईच्या रूपाने पुढे वाढत राहील. प्रत्येकाच्या मनातील इच्छा पूर्ण व्हाव्यात आणि निसर्गही अधिक समृद्ध व्हावा, अशी प्रार्थनाही तिने केली.

श्रद्धेसोबत पर्यावरणाचाही संदेश

आज अनेक धार्मिक उपक्रमांमध्ये पर्यावरणाचा विचार केला जात आहे. ‘इच्छा कलश’ हा त्याचाच एक सुंदर नमुना ठरला. भावनांना केवळ शब्दांत मर्यादित न ठेवता त्या प्रत्यक्ष झाडांच्या रूपाने जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला.

Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी… आज उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवतोय हा अभिनेता; कोण आहे तो?

भाविकांनी लिहिलेल्या इच्छा आता मातीत रुजल्या असून लवकरच त्यातून हिरवे अंकुर डोकावतील. श्रद्धा, सकारात्मक विचार आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम घडवून आणणारा हा उपक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. भविष्यातही अशा उपक्रमांमधून समाजात पर्यावरणाबद्दल जागरूकता वाढावी आणि भक्तीबरोबरच निसर्ग जपण्याची भावना अधिक दृढ व्हावी, हीच अपेक्षा.

Web Title: Ichha kalash initiative receives an overwhelming response from devotees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न! कोण आहे ‘ही’ अभिनेत्री? घराच्या नावाने वेधलं लक्ष
1

Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न! कोण आहे ‘ही’ अभिनेत्री? घराच्या नावाने वेधलं लक्ष

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?
2

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?

Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद
3

Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद

Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?
4

Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम

Aug 03, 2026 | 07:00 PM
Rohit Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल, गेल्या दोन दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ

Rohit Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल, गेल्या दोन दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ

Aug 03, 2026 | 06:50 PM
पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

Aug 03, 2026 | 06:40 PM
Pune Rain: बाहेर जाताय, मग सावधान! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत…; पुणेकरांनो सावधान

Pune Rain: बाहेर जाताय, मग सावधान! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत…; पुणेकरांनो सावधान

Aug 03, 2026 | 06:33 PM
Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?

Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?

Aug 03, 2026 | 06:32 PM
Gums Health: ब्रश करताना हिरड्यांतून रक्त येतंय? जाणून घ्या त्यामागची गंभीर कारणे

Gums Health: ब्रश करताना हिरड्यांतून रक्त येतंय? जाणून घ्या त्यामागची गंभीर कारणे

Aug 03, 2026 | 06:31 PM
Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना

Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना

Aug 03, 2026 | 06:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा