India-US Trade: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’च्या चर्चेदरम्यान भारतासाठी मोठी लॉटरी; थेट अमेरिकेच्या राजदूतांनीच केली मोठी घोषणा

India US Trade Deal 99 Percent Complete 2026 : गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांबाबत आणि शुल्काच्या (Tariffs) मुद्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारी एक अत्यंत सकारात्मक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा द्विपक्षीय अंतरिम व्यापार करार (Bilateral Interim Trade Deal) अगदी अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. भारतात असलेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी मुंबईतील एका मोठ्या आर्थिक परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, या ऐतिहासिक कराराचे तब्बल ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून, केवळ १ टक्का अंतिम तांत्रिक प्रक्रिया बाकी आहे. हा करार दोन्ही देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक ‘विन-विन’ (दोन्ही बाजूंचा फायदा करणारी) परिस्थिती निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितले की, जेव्हा आपण एखाद्या मोठ्या ध्येयाच्या अत्यंत जवळ पोहोचतो, तेव्हा शेवटचा १ टक्का भाग पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागतो. मात्र, हा उर्वरित १ टक्का भाग कोणत्याही मोठ्या धोरणात्मक मतभेदांमुळे अडकलेला नाही. यामध्ये केवळ तांत्रिक मुद्दे आणि कराराची कायदेशीर भाषा (Legal Phrasing) निश्चित करणे समाविष्ट आहे. या राहिलेल्या १ टक्क्यावर सविस्तर चर्चा करून त्यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सध्या भारतात दाखल झाले आहे. स्वतः राजदूत सर्जिओ गोर हे भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची दिल्लीत भेट घेणार आहेत. या बैठकीत कराराच्या पहिल्या टप्प्याला (First Tranche) अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
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व्यापार करारावर अमेरिकेशी अत्यंत चिकाटीने आणि आक्रमकपणे वाटाघाटी करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संघाचे सर्जिओ गोर यांनी विशेष कौतुक केले आहे. ते म्हणाले, “भारताकडे एक अत्यंत हुशार आणि अविश्वसनीय संघ आहे, ज्यांनी आपल्या देशाच्या व्यावसायिक आणि धोरणात्मक हितांचे अतिशय प्रभावीपणे रक्षण केले आहे.” काही विशिष्ट मुद्द्यांवर भारताने घेतलेल्या कठोर आणि स्पष्ट भूमिकेमुळे या वाटाघाटी आव्हानात्मक बनल्या होत्या, परंतु त्यामुळेच दोन्ही देशांचे हित जपणारा संतुलित मसुदा तयार होऊ शकला. भारतासोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यासाठी युरोपियन युनियनला (EU) तब्बल १९ वर्षे लागली, याचा दाखला देत सर्जिओ गोर यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि अमेरिकेने अत्यंत कमी वेळात म्हणजेच केवळ दीड वर्षात हा ९९ टक्के टप्पा पार करून एक नवा इतिहास रचला आहे.
#World | Trump remembers PM Modi’s support when he was out of power, trade deal ‘99% done’: Sergio Gor US Ambassador Sergio Gor said Trump values Modi’s loyalty during his time out of office, as US-India trade talks face renewed tariff tensions. Despite a proposed 12.5% US… pic.twitter.com/x5w0PtuMru — Moneycontrol (@moneycontrolcom) June 3, 2026
credit – social media and Twitter
या व्यापार कराराला एवढी वेगवान गती मिळण्यामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील मजबूत वैयक्तिक मैत्री आणि परस्पर विश्वास हेच मुख्य कारण असल्याचे अमेरिकेच्या राजदूतांनी नमूद केले. ट्रम्प प्रशासनाचा भारतासोबतचा व्यापारी रोख हा अत्यंत सकारात्मक आहे. नुकत्याच झालेल्या एका फोन कॉलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींच्या अनुभवाचे आणि स्थिर नेतृत्वाचे मोठे कौतुक केले होते. दरम्यान, अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जागतिक व्यापार पुनरावलोकनांतर्गत काही शुल्काबाबत (Section 301 Tariffs) विचारले असता, सर्जिओ गोर यांनी स्पष्ट केले की या उपाययोजना केवळ भारताला लक्ष्य करून केलेल्या नाहीत, तर त्या जागतिक स्तरावर लागू आहेत. उलट, या नवीन व्यापार करारामुळे भारताला शेजारील इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत सवलतीचे आणि कमी शुल्क दर (Favourable Tariff Structure) मिळणार आहेत.
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गेल्या दोन दशकांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सवरून तब्बल २२० अब्ज डॉलर्सच्या (वस्तू आणि सेवा) पुढे गेला आहे. हा नवीन करार अस्तित्वात आल्यानंतर या व्यापाराला आणखी मोठी गती मिळणार आहे. दोन्ही देशांनी सुरू केलेल्या ‘ट्रस्ट’ (TRUST Initiative) उपक्रमांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वाची खनिजे) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी अधिक घट्ट होईल. याशिवाय, अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक औषधे भारत पुरवतो. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक सुरक्षित आणि मजबूत होईल, ज्यामुळे लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पुढील काही आठवड्यांतच या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.