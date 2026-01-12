Modi-Trump: ‘भारतासारखं दुसरं कोणीच नाही…’ संपूर्ण जगाला युद्धात ओढून ट्रम्पचे सहकारी का गात आहेत PM मोदींच्या मैत्रीचे गोडवे?

Sergio Gor US Ambassador to India statements 2026 : भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) यांनी पदभार स्वीकारताच भारत-अमेरिका संबंधांबाबत मोठी विधाने केली आहेत. “भारतासारखा दुसरा कोणताही देश अमेरिकेचा जवळचा मित्र नाही,” असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक केमिस्ट्रीचे तोंडभरून कौतुक केले. या मैत्रीमुळेच दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी आता एका नवीन उंचीवर पोहोचली असून, भारताला आता अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या ‘पॅक्स सिलिका’ (Pax Silica) या उपक्रमाचे आमंत्रण मिळाले आहे.
सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले की, मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील नाते केवळ राजनैतिक नसून ते परस्पर विश्वास आणि आदरावर आधारित आहे. “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे पंतप्रधान मोदींना आपले ‘प्रिय मित्र’ मानतात. या दोन नेत्यांमधील संवाद भारताला जागतिक स्तरावर एक खास स्थान मिळवून देतो,” असे गोर यांनी म्हटले आहे. ही मैत्री केवळ द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी नाही, तर जगाला स्थिरता देण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पॅक्स सिलिका हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एक अत्यंत आधुनिक जागतिक उपक्रम आहे. गेल्याच महिन्यात याची सुरुवात करण्यात आली असून, याचे मुख्य उद्दिष्ट एक सुरक्षित आणि विश्वसनीय ‘सिलिकॉन पुरवठा साखळी’ तयार करणे आहे.
#WATCH | Delhi: After assuming charge as the US Ambassador to India, Sergio Gor says, “…I’ve travelled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared… pic.twitter.com/j7LUp9DUcF — ANI (@ANI) January 12, 2026
सर्जियो गोर हे केवळ राजदूत नसून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत विश्वासू रणनीतीकार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिका भारताकडे एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहत आहे. भारताला ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये स्थान देणे म्हणजे भारताला जागतिक तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आहे. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक येईल आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत एक ‘ग्लोबल हब’ म्हणून उदयास येईल.
सर्जियो गोर यांच्या मते, भारत आणि अमेरिका हे जगातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेले देश आहेत. “काही मुद्यांवर मतभेद असू शकतात, पण खरे मित्र ते नेहमीच सोडवतात,” असे म्हणत त्यांनी भविष्यातील व्यापार करारांचेही संकेत दिले आहेत. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या औपचारिक निमंत्रणानंतर भारत या गटाचा अधिकृत भाग बनेल, ज्यामुळे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देवाणघेवाण अधिक वेगाने होईल.
Ans: हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील असा उपक्रम आहे ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर, AI आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची सुरक्षित पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी मित्र देश एकत्र येतात.
Ans: सर्जियो गोर हे जानेवारी २०२६ मध्ये भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नियुक्त झाले आहेत. ते डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत जवळचे रणनीतीकार मानले जातात.
Ans: यामुळे भारताला जगातील प्रगत तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यात थेट प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे देशाची आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढेल.