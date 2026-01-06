Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सावधान! ‘या’ देशात प्रवास करताय? मग भारत सरकारने जारी केलेली नियमावली एकदा वाचाच…

तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खात्यांच्या संपर्कात राहून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Jan 06, 2026 | 07:38 PM
इराणसाठी भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी (फोटो- istockphoto)

इराणमध्ये परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण
भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी
गेल्या अनेक दिवसांपासून इराणमध्ये संघर्ष

नवी दिल्ली: इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सध्या इराणमध्ये असलेल्या आणि तिकडे प्रवासास जाण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी अधिकृत प्रवास मार्गदर्शक सूचना (ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी) जारी केल्या आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमधील सद्यस्थिती पाहता भारतीय नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणचा कोणताही बिगर-जरुरी प्रवास टाळावा. जे भारतीय नागरिक कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी सध्या इराणमध्ये वास्तव्य करत आहेत, त्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः ज्या भागात हिंसक आंदोलने किंवा मोठी गर्दी जमली आहे, अशा ठिकाणांपासून भारतीयांनी लांब राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने इराणमधील भारतीयांना स्थानिक बातम्या आणि घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खात्यांच्या संपर्कात राहून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Venezuela त होणार निवडणुका? Maduro च्या कोर्टात सुनावणीनंतर ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

जे भारतीय नागरिक निवासी व्हिसावर तिथे राहत आहेत आणि ज्यांनी अद्याप दूतावासाकडे आपली नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आपली माहिती नोंदवावी, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणे सोपे होईल. इराणमध्ये गेल्या आठवडाभरात सरकारविरोधी आंदोलन सुरु असून, आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमधील चकमकी वाढल्या आहेत. या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

Maduro ना उचललं अन् USA च्या उपराष्ट्रपतींच्या घरावर हल्ला; खिडक्या तुटल्या आणि… , एकच खळबळ

Venezuela त होणार निवडणुका?

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने अटक केली आहे. सध्या ते अमेरिकेच्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर ड्रग्ज तस्करीचा, दहशतवादी संघटनांना मदत केल्याचा आणि दक्षिण अमेरिकेमधून अमेरिकेत तस्करीचे जाळे उभारल्याचे आरोप अमेरिकेने केले आहेत. दरम्यान त्यांच्या अकटकेनंतर व्हेनेझुएलात सत्ता बदल झाला असून उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज देशाचा कारभार तात्पुरत्या काळासाठी संभाळणार आहे. mनुकतेच मादुरो यांना अमेरिकेने सुनावणीसाठी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हजर केले होते. यावेळी मादुरो यांनी ते निर्दोष असल्याचा आणि अजूनही व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून १७ मार्च २०२६ ला पुढील सुनावणी होणार आहे.

Published On: Jan 06, 2026 | 07:32 PM

