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Indian Navy : भारतीय नौदलाची महासत्ता बनण्याची तयारी; चीन-पाकिस्तानपेक्षा किती ताकदवान?

Updated On: Jul 26, 2026 | 07:27 PM IST
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सारांश

भारतीय नौदलाचे २०३५ पर्यंत २०० हून अधिक जहाजांचा ताफा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, भारतीय नौदलाकडे अंदाजे १५० मोठी जहाजे आणि पाणबुड्या आहेत. आणखी ५० हून अधिक जहाजे आणि पाणबुड्यांचे बांधकाम सुरू आहे. तर, चीन आणि पाकिस्तानच्या नौदल सामर्थ्याबद्दल ही जाणून घ्या.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

बीजिंग: भारतीय नौदल २०३५ पर्यंत २०० हून अधिक जहाजांचा ताफा तयार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत दोन युद्धनौका सेवेत दाखल होणे, हा याचाच ताजा पुरावा आहे. सध्या, भारतीय नौदलाकडे अंदाजे १५० जहाजे आणि पाणबुड्या आहेत. दरम्यान, भारतीय जहाजबांधणी केंद्रांमध्ये ५० हून अधिक युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचे बांधकाम सुरू आहे. भारतीय नौदल हे ‘ब्लू-वॉटर नेव्ही’ आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय नौदल केवळ आपल्या किनाऱ्यांचे संरक्षण करू शकत नाही, तर खोल खुल्या समुद्रातही आपली शक्ती दाखवण्यास सक्षम आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे भारतासाठी धोका मानले जातात. अशा परिस्थितीत, चीन आणि पाकिस्तानच्या नौदल सामर्थ्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायला हवे .

  • चीनची नौदल शक्ती
  • पाकिस्तानची नौदल शक्ती

चीनची नौदल शक्ती

चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे. चिनी नौदलात ८०० हून अधिक नौका (विनाशक, फ्रिगेट आणि कॉर्व्हेट), तीन विमानवाहू जहाजे आणि अणुऊर्जा व डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांचा समावेश आहे. एवढी मोठी संख्या असूनही, चीन अजूनही मोठ्या संख्येने युद्धनौका आणि पाणबुड्या बांधत आहे. ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्स २०२६ नुसार, चीनकडे अंदाजे ८४१ लहान-मोठ्या युद्धनौका आणि लढाऊ जहाजे असून, ही संख्या अमेरिका आणि रशियाला मागे टाकणारी आहे. चीनकडे सध्या तीन विमानवाहू जहाजे आहेत (लियाओनिंग, शांदोंग आणि आधुनिक फुजियान). चिनी नौदल ६१ ते ६८ पाणबुड्या चालवते. हा सगळा प्रवास चीनला महासत्ता कडे घेऊन जाण्यासाठी सुरु आहे . हे आता जगाला स्पष्ट झाले आहे .

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  1. चिनी नौदलात ५३ विनाशिका आणि ४६ फ्रिगेट आहेत.
  2. चिनी नौदलात अडीच लाखांहून अधिक कार्यरत खलाशी आणि लष्करी कर्मचारी आहेत.
  3. चिनी नौदलाचे कंबोडियातील रीम नौदल तळ आणि जिबूती येथेही लष्करी तळ आहेत.
  4. चीनकडे ६१ ते ६८ पाणबुड्यांचा मोठा ताफा आहे.
  5. चीनकडे तीन विमानवाहू जहाजे ही कार्यरत सेवेत आहेत.
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पाकिस्तानची नौदल शक्ती

पाकिस्तानचे नौदल बरेच कमकुवत आहे. त्याची रचना किनारी सुरक्षेसाठी करण्यात आली आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानी नौदलाला ‘ग्रीन-वॉटर नेव्ही’ म्हटले जाते. अर्थसंकल्पीय मर्यादा असूनही, पाकिस्तानने तुर्की आणि चीनच्या मदतीने आपल्या नौदलाचे आधुनिकीकरण केले आहे. ग्लोबल फायरपॉवर आणि डब्ल्यूडीएमएमडब्ल्यूनुसार, पाकिस्तानकडे लहान-मोठी अशी एकूण १२१ ते १४८ नौका आहेत. यापैकी अंदाजे ३६ प्रमुख आघाडीच्या लढाऊ युद्धनौका आहेत. पाकिस्तानकडे सध्या ८ ते ९ कार्यरत पाणबुड्या आहेत, ज्यात चीनकडून घेतलेल्या हँगोर-श्रेणीच्या पाणबुड्यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानी नौदलाकडे कोणतेही विमानवाहू जहाज किंवा मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशिकांसारख्या मोठ्या युद्धनौका नाहीत.

 

 

 

 

 

 

 

Web Title: Indian navy preparing to become a maritime superpower how much more powerful is it than china and pakistan

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Published On: Jul 26, 2026 | 07:27 PM

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