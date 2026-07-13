Bushehr Nuclear Plant: अमेरिकेने इराणचा मुख्य अणुप्रकल्प उडवला की नाही? मध्य पूर्वेतील तणावादरम्यान तेहरानचा सर्वात मोठा खुलासा

मध्य पूर्वेतील वाढत्या लष्करी तणावाच्या दरम्यान, इराणच्या सर्वात महत्त्वाच्या बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पावर (Bushehr Nuclear Power Plant) मोठा हल्ला झाल्याची आणि तो नष्ट झाल्याची अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरली होती. या वृत्तामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून अणुकिरणोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. तथापि, आता इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेने (AEOI) एक अधिकृत निवेदन जारी करून या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे आणि सत्य समोर आणले आहे.
इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेने (AEOI) सोशल मीडियावरील सर्व दावे फेटाळून लावत म्हटले आहे की, बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पावर कोणताही यशस्वी हल्ला झालेला नाही. हा प्रकल्प पूर्णपणे सुरक्षित असून तेथील सर्व युनिट्स नेहमीप्रमाणे कार्यरत आहेत.
व्हायरल बातम्यांमुळे लोकांमध्ये वाढलेली चिंता लक्षात घेऊन इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेने अधिकृत निवेदन जारी केले. संघटनेने म्हटले आहे की:
“बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्प पूर्णपणे सामान्य, सुरक्षित आणि स्थिर स्थितीत आहे. प्रकल्पातील सर्व यंत्रणा आणि सुविधांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय आलेला नाही किंवा कोणतेही नुकसान झालेले नाही. सर्व कामगार आणि अभियंते त्यांचे नियमित काम करत असून मानक प्रक्रियेनुसार वीज निर्मिती अखंडपणे सुरू आहे.”
संघटनेने पुढे आवाहन केले आहे की, जनतेने सोशल मीडियावरील कोणत्याही अनधिकृत अफवांवर विश्वास ठेवू नये. इराणच्या अणुप्रकल्पांविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती केवळ अधिकृत सरकारी माध्यमांद्वारेच प्रसारित केली जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Protests : ‘प्रत्येक मुलाला मारले जाईल…’,मुझफ्फराबादचा मोर्चा ठरवणार काश्मीरचे भविष्य; 60,000 आंदोलक रस्त्यावर
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. इराणच्या अणुकार्यक्रमाला रोखण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या अणुसुविधांना लक्ष्य केले जात आहे. यामध्ये नतान्झ (Natanz) अणुसुविधा, फोर्डो (Fordo) इंधन संवर्धन प्रकल्प आणि इस्फहान अणु तंत्रज्ञान केंद्राचा समावेश आहे.
जून २०२५ मध्ये जेव्हा इस्रायल आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती टोकाला पोहोचली होती, तेव्हा इस्रायलने इराणच्या अनेक लष्करी आणि अणुसुविधांवर मोठे हवाई हल्ले केले होते. त्यावेळी इराणच्या काही प्रकल्पांचे नुकसान झाले होते, ज्याला अमेरिकेनेही पाठिंबा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने (IAEA) त्यावेळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवले होते आणि मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सर्ग गळती झाली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता बुशेहर प्रकल्पाबाबत आलेल्या अफवांनी लोकांच्या मनात पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Egypt Tombs: सोन्याच्या जिभा, दुसऱ्या जगाचा दरवाजा, देवांशी संबंध; इजिप्तमध्ये सापडल्या 2000 वर्षे जुन्या प्राचीन रहस्यमयी 18 कबरी
बुशेहर हा इराणचा पहिला आणि मुख्य नागरी अणुऊर्जा प्रकल्प असल्याने त्याची सुरक्षा इराणसाठी अत्यंत धोरणात्मक महत्त्वाची आहे. इराणच्या ऊर्जा तुटवड्यावर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्या इराणच्या संरक्षण यंत्रणा हाय अलर्टवर असून कोणत्याही संभाव्य धोक्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज असल्याचे तेहरानने स्पष्ट केले आहे.