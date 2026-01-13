Iran Protests News: इराणचा थेट इशारा; अमेरिकेने हल्ला केला तर अमेरिका‑इस्रायल बनतील लक्ष्य

दरम्यान, अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना न जुमानता, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. इराण अॅटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद यांनी इशारा दिला की निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कोणालाही अल्लाहचा शत्रू मानले जाईल आणि मृत्युदंडाची शिक्षा देखील उपलब्ध आहे. दंगलखोरांना मदत करणाऱ्यांनाही या आरोपाला सामोरे जावे लागेल.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना पदच्युत करण्याचा प्रयत्न करणारे निर्वासित युवराज रेझा शाह पहलवी यांनी निदर्शकाना जमिनीवर राहण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की ते लवकरच निदर्शकांच्या सोबत असतील, त्यानी म्हटले आहे की निदर्शकांना नियंत्रित करण्यासाठी खामेनीकडे लष्करी संसाधनांचा अभाव आहे. अनेक सशस्त्र दलांनी निदर्शने दडपण्याचे आदेश पाळण्यास नकार दिला आहे आणि ते पद सोडले आहे. खामेनीकडे आता फक्त काही भाडोत्री सैनिक शिल्लक आहेत. खामेनी आणि त्यांच्या सैन्याला त्यांच्या कृतीचे परिणाम भोगावे लागतील, पहलवी म्हणाले, तुम्ही एकटे नाही आहात. जगाच्या विविध भागात इराणी वंशाचे लोक अभिमानाने तुमच्यासाठी आवाज उठवत आहेत, त्यानी इराणचा पाठिंबा जाहीर केला आहे. मी तुमच्यासोबत आहे आणि मला खात्री आहे की मी लवकरच तुमच्यामध्ये असेन. इराणमध्ये लाखो लोक निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल म्हटले की इराणला कदाचित यापूर्वी कधीही न मीडियावर निदर्शकांना पाठिंबा व्यक्त केला आणि पाहिलेले स्वातंत्र्य हवे आहे. अमेरिका मदत करण्यास तयार आहे. अज्ञात अधिकाऱ्याऱ्यांनी सांगितले की ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला करण्यासाठी लष्करी पर्याय सादर करण्यात आले होते परंतु त्यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. ट्रम्प प्रशासन इराणवर सभावा हल्ल्याची योजना आखत आहे.
ब्रिटिश राजधानी लंडनमध्ये एका निदर्शकाने इराणी दूतावासाच्या इमारतीवरून इराणी राष्ट्रीय ध्वज काढून टाकला आणि फाडला, ज्यामुळे इराण संकटाची आंतरराष्ट्रीय जागरूकता आणखी वाढली. निदर्शकाचे म्हणणे आहे की गोळीबार, अटक आणि इंटरनेट बंद करून इराणमधील जनतेचा आवाज दाबला जात आहे.
इराणमध्ये देशभरात निदर्शने सुरूच राहिली. या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात मृतांचा आकडा २०३ वर पोहोचला आहे. निदर्शनांना प्रतिसाद म्हणून इराणमध्ये इंटरनेट आणि फोन लाईन्स खंडित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे निदर्शनांची खरी व्याप्ती मोजणे कठीण झाले आहे. ३,००० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.