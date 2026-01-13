Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कंगाल पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक! अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी ‘या’ देशासोबत JF-17 फायटर जेट्सची अब्जावधींचे डील

Pakistan Indoniesia Deal : पाकिस्तानने मोठा डाव खेळला आहे. पाकिस्ता इंडोनेशिसोबत अब्जावधींचा संरक्षण करार केला आहे. बुडत्या अर्थव्यवस्थेच्या बचावासाठी पाकिस्तान धडपड करत आहे. यापूर्वी सौदी, बांगलादेशसोबतही करार केला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 12:38 PM
Pakistan Indonesia Deal

कंगाल पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक! अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी 'या' देशासोबत JF-17 फायटर जेट्सची अब्जावधींचे डील (फोटो सौजन्य: ai जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तान इंडोनेशियाला विकणार JF-17 फायटर जेट्स
  • दोन्ही देशांमध्ये अरबो डॉलचा संरक्षण करार चर्चेत
  • या देशांनीही विकले JF-17 फायटर जेट्स
Pakistan Defense Deal With Indonesia : इस्लामाबाद : एक मोठे वृत्त समोर आहे. भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) मध्ये पराभूत होऊनही पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांना मोठी मागणी मिळत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे लढाऊ विमान JF-17 ला मोठी मागणी मिळत आहे. पाकिस्तान आता हे लढाऊ विमाना इंडोनेशियाला विकणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यासाठी पाकिस्तानने इंडोनेशियातसोबत अब्जावधींचा करारही केला आहे.

भारताकडून मार खाऊनही पाकिस्तान नफ्यात? JF-17 जेटवर आसिफ ख्वाजा यांनी केला ‘हा’ मोठा दावा

पाकिस्तान-इंडोनेशिया संरक्षण सहकार्य मजबूत होणार

पाकिस्तान (Pakistan) आणि इंडोनेशियामध्ये (Indonesia) सध्या ४० JF-17 लढाऊ विमान आणि शाहपर किलर ड्रोन विकण्यासाठी संरक्षण कराराची चर्चा सुरु आहे. हा करार पाकिस्तानसाठी आर्थिक दृष्ट्‍या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. शिवाय इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी नुकतीच पाकिस्तानला भेट दिली होती. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. यामुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांचे सुरक्षा क्षेत्र मजबूत होईल. यामुळे पाकिस्तान आणि इंडोनेशियातील संरक्षण सहकार्य वाढेल.

याशिवाय इंडोनेशियाशी सुरु असलेल्या चर्चेत शाहपर ड्रोन्सचाही समावेश आहे. हे ड्रोन्स इंडोनेशियाच्या हवाई सैन्याची क्षमता वाढवतील. तसेच यामध्ये जुनियर, मिड-लेवल आणि सीनियर अधिकारी इंजिनीयर्सचा प्रदक्षिण देण्यासाठीही समावेश आहे.  पाकिस्तानचे हे लढाऊ विमान मल्टी-रोल कॉम्बॅट क्षमतेचे आहे. यामध्ये हवाई संरक्षण, हल्ला आणि पाळत ठेवण्याची क्षमता आहे. यामुळे इंडोनेशियाच्या हवाई दलाची क्षमता वाढणार आहे.

या देशांनी विकले लढाऊ विमान

दरम्यान याच वेळी आणखी एक मोठी माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे पाकिस्तानच्या JF-17 लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी चीन मदत करत आहे.  तसेच यापूर्वी पाकिस्तानने म्यानमार, नायजेरिया, लीबिया. सौदी अरेबिया, अझरबैजान आणि बांगलादेश या देशांना JF-17 लढाऊ विमान विकले आहे. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय संरक्षण बाजारात मोठा फायदा मिळत असल्याचे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी म्हटले आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा?

इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करार हा भारतासाठी थेट धोका मानता येणार नाही. इंडोनेशियाचा हा भारताचा मित्र देश आहे. दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच संरक्षण सहकार्य आहे. परंतु या डीलमुळे दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये चीनचा प्रभाव वाढत आहे. कारण चीनच्या मदतीनेच पाकिस्तानला विमानांचे खरेदीदार भेट आहे. यामुळे धोरणात्मक पातळीवर ही बाब भारतासाठी धोक्याची मानली जात आहे.

इम्रान खान नव्हे, ईमान मजारी, जिने पाकिस्तानी लष्कराचं जगणं केलं मुश्किल ; काय आहे प्रकरण?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानने इंडोनेशियासोबत काय डील केली आहे?

    Ans: पाकिस्तानने इंडोनेशियासोबत JF-17 लढाऊ विमाने, आणि शाहपर किलर ड्रोनसाठी संरक्षण करार केला आहे.

  • Que: पाकिस्तानने आणखी कोणत्या देशांना JF-17 लढाऊ विमाने विकली ?

    Ans: पाकिस्तानने JF-17 लढाऊ विमाने म्यानमार, नायजेरिया, लीबिया. सौदी अरेबिया, अझरबैजान आणि बांगलादेश या देशांनी विकली आहेत.

  • Que: भारताने या घडामोडीकडे लक्ष द्यावे का?

    Ans: पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरनंतरही लढाऊ विमानांसाठी मागणी मिळत आहे, ज्यामध्ये चीन पाकिस्तानची मदत करत आहे. यामुळे चीनचा दक्षिण-पूर्व आशियात प्रभाव वाढत आहे. हीबाब भारतासाठी धोकादायक असल्याने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

Web Title: Pakistan to sell jf 17 fighter jet to indonesia

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
1

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
3

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

US Iran Tension : इराणमध्ये अजूनही ट्रम्पचा खेळ सुरुच? पॅसिफिकवरून अमेरिकी विमानांचे उड्डाण, नेमकं काय शिजतंय? 
4

US Iran Tension : इराणमध्ये अजूनही ट्रम्पचा खेळ सुरुच? पॅसिफिकवरून अमेरिकी विमानांचे उड्डाण, नेमकं काय शिजतंय? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

Jan 17, 2026 | 08:07 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
UPW vs MI WPL 2026: UP वॉरियर्सचा लागोपाठ विजय! मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी उडवला धुव्वा; लॅनिंग-लिचफील्ड चमकल्या

UPW vs MI WPL 2026: UP वॉरियर्सचा लागोपाठ विजय! मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी उडवला धुव्वा; लॅनिंग-लिचफील्ड चमकल्या

Jan 17, 2026 | 08:02 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Jan 17, 2026 | 07:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM